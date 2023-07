Ministr Stanjura: Snížili jsme daňové zatížení daňových poplatníků zhruba o třicet miliard

reklama

„Jsou to dva měsíce, kdy jsme na Úřadu vlády představili náš ozdravný balíček pro roky 2024 a 2025, a dnes začíná jeho legislativní cesta oběma komorami Parlamentu. Návrh zákona odpovídá naší politické dohodě. Pevně věřím, že nakonec získá podporu obou komor, jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. Rád bych řekl to nejpodstatnější, proč je tak důležité ozdravný balíček přijmout. Deficity státního rozpočtu za minulé vlády začaly dosahovat nepřijatelných výší, jen připomenu, že v roce 2021 byl schodek státního rozpočtu takřka 420 mld. Kč. a schodek veřejných financí v tom roce dosáhl 5,1 % vůči HDP. V loňském roce, i přesto jak byl komplikovaný, se nám podařilo schodek snížit na 360 mld. A snížit schodek veřejných financí na 3,6 % vůči HDP, tzn. 1,5% bodu za jeden jediný rok. Balíček přináší úsporu v roce 2024 94 miliard, v roce 2025 takřka 150 miliard. Pro příští rok je plánováno zhruba 2/3snížení schodku na straně výdajů, a to zejména na straně státu, to znamená, že budeme snižovat provozní výdaje státu, budeme snižovat celkový objem platů, budeme rušit agendy a budeme rušit mnohé národní dotační tituly. Ano, bohužel je součástí balíčku i částečně zvýšení některých daní. U některých je to asi nesporné, ať už se jedná o spotřební daně na tabák, alkohol a daň z hazardu. Jen připomenu, že pro rok 2023 jsme snížili daňové zatížení daňových poplatníků zhruba o 30 mld. a o stejnou částku se daňové navýšení zvýší v roce 2024,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Pro lidovce bylo nejdůležitější, aby ozdravný balíček nedopadl výrazně negativně na rodiče a děti. To se podařilo. Do snížené sazby DPH, jejíž výše bude nižší než nyní, se dostanou potraviny, věci spojené s bydlením či stavební práce. Tyto úpravy povedou ke snížení nákladů rodin na jídlo a bydlení. Důležité je pro nás také zachování slevy na nepracujícího manžela či manželku vychovávající dítě do tří let věku. Jsme též velmi rádi, že bude nadále pokračovat státní podpora stavebního spoření. Je samozřejmě pravdou, že některé daně se zvýší. Například ty vztahující se k hazardu, alkoholu či tabákovým výrobkům. Vyšší daň zaplatí také bohatší lidé či firmy, což ovšem v současném rozpočtovém stavu České republiky považujeme za správné,“ říká člen rozpočtového výboru Michael Kohajda za KDU-ČSL.

„TOP 09 má rozpočtovou odpovědnost ve svých genech, proto dohodu o ozdravném konsolidačním balíčku vítáme. Pro nás je zcela zásadní, že tímto opatřením dojde ke snížení strukturálního deficitu, a že stát bude šetřit především sám na sobě. Stejně tak je pro nás důležité, že je tento balíček poměrně dobře vyvážený. Je to samozřejmě kompromis, ale kompromis pro Českou republiku zcela zásadní. Opoziční strany budou pravděpodobně obstruovat a kritizovat, ale předpokládám, že vlastní návrhy na řešení nepřinesou. Jsme ale otevření diskusi o jakémkoli opatření, které by mělo ten správný efekt,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Nedělat nic a pokračovat v zadlužování, nebo přistoupit na návrhy opozice a navýšit deficit o stovky miliard ročně by nás dovedlo k bankrotu a touto cestou opravdu jít nemůžeme. Chceme jít cestou odpovědnosti veřejných financí. Za Piráty jsme spokojení s tím, že se podařilo prosadit například citlivý přístup ke zdanění práce. Daně musíme vybírat spravedlivým způsobem a jsem rád, že se podařilo vyrovnat disproporce, ke kterým docházelo a které bylo třeba napravit," sdělil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

