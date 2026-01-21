Ministr Tejc: Bez znalců, tlumočníků a překladatelů by justice nemohla fungovat

Měl jsem tu čest být u složení slibu nových znalců, tlumočníků a překladatelů na Ministerstvu spravedlnosti.
Celkem složilo slib 9 znalců a 57 tlumočníků a překladatelů – a pro mě osobně to byly vůbec první sliby tohoto druhu ve funkci ministra.
Chtěl jsem jim hlavně poděkovat.
Tahle práce se často nedělá kvůli penězům. Je časově i odborně náročná a mnohdy ani nepokryje veškerou energii a náklady, které do ní lidé dávají. Přesto je pro justici naprosto klíčová.
Bez znalců, tlumočníků a překladatelů by česká justice nemohla fungovat – řízení by se zbytečně protahovala a lidé by na spravedlnost čekali mnohem déle. V mnoha případech právě na jejich práci závisí výsledek celého řízení.
Mezi novými znalci byli nejčastěji odborníci z oblasti ekonomiky a zdravotnictví, ale také z dopravy, kultury či stavebnictví.
U tlumočníků a překladatelů převažovaly jazyky angličtina, němčina, ruština a ukrajinština, ale zazněly i méně časté jazyky, například arabština nebo mongolština.
