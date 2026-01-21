Ministr Tejc: Bez znalců, tlumočníků a překladatelů by justice nemohla fungovat

21.01.2026 10:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke skládání slibů znalců, tlumočníků a překladatelů.

Ministr Tejc: Bez znalců, tlumočníků a překladatelů by justice nemohla fungovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti

Měl jsem tu čest být u složení slibu nových znalců, tlumočníků a překladatelů na Ministerstvu spravedlnosti.

Celkem složilo slib 9 znalců a 57 tlumočníků a překladatelů – a pro mě osobně to byly vůbec první sliby tohoto druhu ve funkci ministra.

Chtěl jsem jim hlavně poděkovat.

Tahle práce se často nedělá kvůli penězům. Je časově i odborně náročná a mnohdy ani nepokryje veškerou energii a náklady, které do ní lidé dávají. Přesto je pro justici naprosto klíčová.

Bez znalců, tlumočníků a překladatelů by česká justice nemohla fungovat – řízení by se zbytečně protahovala a lidé by na spravedlnost čekali mnohem déle. V mnoha případech právě na jejich práci závisí výsledek celého řízení.

Mezi novými znalci byli nejčastěji odborníci z oblasti ekonomiky a zdravotnictví, ale také z dopravy, kultury či stavebnictví.

U tlumočníků a překladatelů převažovaly jazyky angličtina, němčina, ruština a ukrajinština, ale zazněly i méně časté jazyky, například arabština nebo mongolština.

JUDr. Jeroným Tejc

  • ministr spravedlnosti
