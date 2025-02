Ministr Vlček: České firmy mají mít třetinu dodávek pro Dukovany garantovanou před podpisem smlouvy

„Maximální zapojení českého průmyslu do dostavby Dukovan je pro mě důležitým tématem a věřím, že se nám spolu s investorem, Skupinou ČEZ, a Svazem průmyslu a dopravy po řadě jednání v Koreji podařilo výrazně posunout. Cíl zapojení českého průmyslu do dostavby ze 60 % jsme si s korejskými partnery na jednáních potvrdili a přednesl jsem také požadavek na transparentní vymezení pro zapojení českého průmyslu z přibližně 30 % při podpisu EPC kontraktu včetně garancí korejské strany, například ve formě smluv o smlouvách budoucích či jiných ujednání,“ říká ministr Vlček s tím, že v jednání s korejskou stranou bude pokračovat i tento týden, kdy zástupci KHNP, korejské vlády i opozice přiletí do Prahy.

Náměstek ministra Štěpán Hofman pak na tiskové konferenci zdůraznil, že jednání přesáhla oblast jaderné energetiky. „Jižní Korea patří k největším investorům v Česku s investicemi přesahujícími 115,6 miliardy korun. Působí tady asi 70 korejských společností, které vytvářejí tisíce pracovních míst,“ říká náměstek Hofman. Investiční konference v Soulu, organizovaná agenturou CzechInvest, přilákala přes 90 korejských firem a má přispět k dalším technologickým investicím do Česka. Součástí podnikatelské mise v Soulu byli zástupci Svazu průmyslu a dopravy a 12 firem z oblasti kolejové dopravy, strojírenství, zdravotnické techniky a jaderné energetiky.

„Výběr KHNP jako preferovaného dodavatele pro nové jaderné bloky v Dukovanech otevírá nové možnosti pro česko-korejskou ekonomickou a technologickou spolupráci. V Koreji jsme si potvrdili, že je naší prioritou zajistit, aby tato spolupráce přesáhla oblast jaderné energetiky a zahrnovala výzkum, vývoj, malé modulární reaktory, vodíkové technologie, elektromobilitu, bateriové systémy, polovodiče nebo vzdělávání,“ doplnil ministr Vlček.

Ing. Lukáš Vlček, DiS. STAN



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klíčovým tématem cesty byla výstavba nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Ministr se v Soulu setkal se zástupci opoziční Demokratické strany, kteří ho ujistili, že projekt má jejich plnou podporu. Vlček rovněž jednal s úřadujícím prezidentem, a to nejen o energetice, ale také o investicích či o spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. „S úřadujícím prezidentem a premiérem Jižní Koreje Čchoi Sang-mokem jsme řešili kromě dostavby Dukovan a zapojení českého průmyslu také další spolupráci mezi našimi zeměmi, a to nejen co se dalších investic a prohloubení obchodních vztahů týče, ale také například v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ řekl ministr Lukáš Vlček v Soulu po setkání s úřadujícím prezidentem ve vládním komplexu Gwanghwamun.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4307 lidí

„Politická situace v Jižní Koreji u nás někdy vyvolávala obavy, jestli neohrozí jaderný tendr na Dukovany. I proto jsme se při návštěvě Koreje setkali nejen se zástupci vlády, ale i opoziční Demokratické strany, o které se někdy říká, že je proti jádru. A přesvědčili jsme se o opaku. Korejská opozice mi na jednání potvrdila, že jádro i projekt nových jaderných zdrojů v Dukovanech plně podporuje a že jsou připraveni rozvíjet obchodní a kulturní vztahy mezi Českem a Jižní Koreou. Věřím, že k tomu přispěje i linka Soul–Praha posílená na sedm letů týdně,“ uvedl dále ministr.

Vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií Tomáš Ehler na tiskové konferenci představil ministerskou strategickou platformu SCED, která se zaměřuje na spolupráci v dodavatelských řetězcích, energetice a jaderné energetice včetně projektu Dukovany a podpory činností zahrnující i spolupráci jaderného průmyslu, v e-mobilitě, polovodičích a vodíkových technologiích. Jde o jedinečný formát, který Jižní Korea sdílí pouze s USA a Českou republikou. Česko-korejské energetické fórum v Soulu navázalo na fórum v Praze, kdy bylo během návštěvy podepsáno osm memorand.

Během cesty byla v Soulu uzavřena memoranda v oblasti polovodičů, vodíkových technologií a elektromobility. Spolupráce v oblasti polovodičů (více ZDE) s korejským ministerstvem průmyslu zahrnuje společný výzkum a vývoj, rozvoj odborných znalostí a výměnné programy. Korejci jsou připraveni rozvíjet obchodní i kulturní vztahy s Českem. Přispět k tomu má i posílení letecké linky Soul–Praha na sedm letů týdně.

Psali jsme: Ministr Vlček: Novela zákona spotřebitele ochrání před zavádějící reklamou Ministr Vlček: LEX Plyn je další z klíčových kroků v transformaci energetiky Ministr Vlček: Máme více než 600 tzv. bílých míst s nedostatkem mobilního signálu Ministr Vlček: Češi mají moderní technologie rádi bez ohledu na věk