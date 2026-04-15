Ministr Vojtěch: Očkování dlouhodobě chrání nejen jednotlivce, ale i celou společnost

16.04.2026 6:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k očkování.

Ministr Vojtěch: Očkování dlouhodobě chrání nejen jednotlivce, ale i celou společnost
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Pokud sledujete debaty kolem očkování, můžete snadno získat pocit, že se na něm jako společnost neshodneme. ?? Nedávný průzkum IPSOS pro Seznam Zprávy mezi Čechy ale potvrzuje, že pohled na očkování je klidnější, než jak to někdy může ve veřejné debatě vypadat.

Data ukazují, že většina Čechů očkování podporuje a považuje ho za důležitou součást ochrany zdraví.

U očkování malých dětí je důvěra dlouhodobě velmi vysoká – souhlasí s ním naprostá většina rodičů.

Zároveň je tu část lidí, kteří mají otázky nebo obavy. I to je v pořádku – důležité je o nich mluvit otevřeně a s respektem.

Jsem rád, že v Česku převažuje odpovědný přístup. Očkování dlouhodobě chrání nejen jednotlivce, ale i celou společnost. A naším úkolem je tuhle důvěru dál posilovat – srozumitelně vysvětlovat, naslouchat a dělat maximum pro to, aby bylo očkování dostupné pro každého, kdo ho chce využít.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
