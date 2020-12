Ministr Zaorálek: Dochází ke zneužívání práva na informace

reklama

Děkuji. Dobré poledne, dámy a pánové.

Já bych uvedl stručně návrh zákona, který by vám tady měl být předložen a kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí. Ten důvod, proč se tedy předkládá tato novelizace, je ten, že vlastně ta praxe ukazuje některé problémy, které souvisí právě s tím poskytováním informací. A problémy jsou jakoby na obou stranách. Na straně těch, kteří poskytují informace, se bohužel taky setkáváme často s případy, snad mohu říct, zneužívání té povinnosti informovat, protože sám vím z vlastní zkušenosti, že dostáváme celou řadu žádostí od nejen takových notorických stěžovatelů, ale že to často je v podobě, která už moc nedává ani smysl a nezdá se, že by to bylo vedeno jen upřímnou snahou získávat informace a navíc to taky vede k tomu, že to neúměrně zatěžuje poskytování informací, protože často je to třeba i v obrovském rozsahu, informace, které jdou roky zpět a podobně.

Takže vím a sám jsem se s tím setkal, že dochází ke zneužívání práva na informace, takže vlastně jedním důvodem té novely je i to, snažit se čelit tomu, kdy to právo je prokazatelně zneužíváno, ať už z nějakých kverulantských důvodů, nebo že se prostě požadují mimořádně velká kvanta, která není lehké zpracovávat a dodávat.

Ta novela by ale neměla jenom omezovat právo žádat informace. Z druhé strany je ta novela také vedena tím, aby se posílilo postavení žadatelů o informace, protože je samozřejmě řada těch, kteří mají naprosté právo a oprávněné důvody, proč se snaží k informacím dostat, takže vlastně ta novela je vedena i tím posílit ochranu subjektů, to znamená posílit to právo. Takže není to tak, že by to bylo jenom na ochranu jedné či druhé strany, ale je to snaha vnést více racia a poučit se z toho, jak to v praxi probíhá a kde to vlastně příliš nefunguje, ať už selhává jedna nebo druhá strana.

Takže ten návrh, který je vám předkládán, je jednak snahou, aby se v případě, že někdo žádá rozsáhlé balíky dat, tak aby se event. na tom podílel nějakou finanční sumou, pokud to znamená, že se tím bude neúměrně zatěžovat aparát třeba po určitou dobu. Maximálně jsou to 2 tisíce korun, takže finanční spolupodílení toho, který žádá o informace, je omezeno sumou 2 tisíce. To je jedna forma, která se navrhuje.

Důležité je, že se ten zákon snaží také zjednodušit ochranu osobních údajů nebo bankovního obchodního tajemství. Způsob anonymizace dat - tady se také navrhuje efektivnější a elegantnější způsob, jak provádět anonymizaci dat, pokud není možné uvádět jména a nezakládat na tom odmítnutí poskytnutí informací.

Je tam také ještě jedna oblast, která se upravuje, to je nový důvod pro neposkytnutí informací. Tím novým důvodem pro neposkytnutí je ochrana informací, které by mohly ohrozit rovnost účastníků soudního rozhodčího nebo správního řízení. To je něco, co tam je zařazováno nově. Je to shledáváno jako důvod, který může nebo měl by být důvodem, pro třeba informaci neposkytnout.

Pak jsou tam lhůty, prodloužení některých lhůt, které v současné době - lhůty na vyřízení žádosti - je tam tendence pracovat s těmi lhůtami. Způsob, který nebudu rozebírat, to je pro vás, abyste to zvážili a posoudili. Vyřizování žádostí je v něčem relativně složitý proces a lhůty by se tady měly přizpůsobovat ostatním správním řízením. To je asi tendence, která je v tom zákonu navrhována. Jinak si myslím, že tady jde o úpravy, které jsou spíše věcí dohody, která by se měla učinit ve Sněmovně a je na poslancích, aby zvážili, co je racionální způsob, ve kterém se zvažují možné problémy nebo i oprávněné žádosti nebo představy té či oné strany. Najít správnou rovnováhu je věcí Sněmovny, protože si myslím, že to není něco, co by mělo být apriori kontroverzní, spíše jde o to, aby ta norma nakonec po dohodě tady ve Sněmovně zvážila práva a povinnosti obou stran nějakým optimálním způsobem.

To je tedy k této novele. Tím, že už dokonce byly podány některé pozměňovací návrhy v této chvíli, mám je tady uvedené, k těm se nebudu prozatím vyjadřovat, protože to chápu tak, že jsme v prvém čtení. Seznamuji vás tedy s tou materií, která Sněmovnu čeká. Věřím, že stojí za to ji upravit a také doufám, že tady bude dostatek vůle a ochoty se na rozumné úpravě dohodnout.

