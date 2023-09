Ministryně Černochová: Mohu zaručit, že modernizační projekty armády se vzájemně doplňují

reklama

“Jde o efektivní řešení, neboť přínos schopností tohoto systému za dobu jeho životnosti je v porovnání s penězi, které zaplatíme, výrazně vyšší než při pořízení jiného typu letounu. Všichni skuteční experti se shodují, že letouny 5. generace vyřeší budoucnost našeho taktického letectva na desítky let dopředu, na rozdíl od nižších generací stíhacích letounů,” uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Petr Fiala.

“Jako ministryně obrany si velmi vážím toho, že slova programového prohlášení bereme všichni vážně a skutečně platíme dluhy, které vůči naší vlastní obraně a bezpečnosti za uplynulá desetiletí vznikly,” uvedla ministryně obrany Jana Černochová a následně popsala detaily materiálu schváleného vládou, neboť schválením se odtajnily jeho klíčové parametry, zejména komplexní náklady a základní milníky harmonogramu projektu.

"Nabídka na letouny, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu do roku 2034 činí necelých pět miliard amerických dolarů a bude postupně hrazena v letech 2024-2034. Peníze, které zaplatíme v ČR ve výši 44 miliard korun, půjdou zejména na stavební úpravy základny v Čáslavi, na palivo, přípravu personálu a samozřejmě odvedeme DPH. Dohromady tedy předpokládám, že za projekt do roku 2034 zaplatíme 150 miliard korun. Bavíme se o veškerých nákladech, protože jsme od počátku projekt připravovali takto komplexně,” uvedla ministryně Černochová a dodala, že ačkoli jde v součtu o vysokou částku, v průměru bude činit necelých sedm a půl procenta plánovaných výdajů na obranu. „Díky tomu mohu zaručit, že ostatní modernizační projekty Armády ČR, zvláště modernizace těžké mechanizované brigády, nejsou tímto projektem nijak ohroženy, naopak se vzájemně doplňují s ohledem na budované schopnosti.” uvedla ministryně obrany.

Ministryně zmínila i oblast průmyslové spolupráce: „Při zahájení vyjednávání v loňském roce jsme si jako Česká republika stanovili podmínku, že chceme jednat o možnostech průmyslové spolupráce, abychom využili příležitosti pro český obranný průmysl spolupracovat s technologickými giganty, jakými Lockheed Martin a Pratt&Whitney bezpochyby jsou. A podařilo se. Máme za necelý rok připravených 14 projektů průmyslové spolupráce pro české firmy, a to včetně možnosti zapojení přímo do globálního dodavatelského řetězce pro letouny F-35. Dohodli jsme se na pokračování vyhledávání příležitostí i do budoucna v perspektivních oblastech, jako jsou například kosmické technologie, kybernetika, umělá inteligence. Považuji to za velký úspěch, který bude přinášet perspektivu nejen pro náš průmysl, ale i pro vědecké a vzdělávací instituce.“

Na tiskové konferenci rovněž vystoupil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka, který poděkoval vládě, že rozhodla tak, jak doporučili samotní vojáci. “Stroje 5. generace jsou jediné, které mohou obstát na bojištích budoucnosti a které zároveň budou zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi,” uvedl Řehka.

Zároveň vysvětlil, v čem je pořizovaný stroj unikátní. “Hlavními vlastnostmi F-35 jsou kombinace minimální viditelnosti pro radary a schopnost v reálném čase sbírat a zpracovávat data, která umí distribuovat těm, kteří je potřebují. Musíme si uvědomit, že díky velkému množství těchto strojů, které budou v Evropě působit, a jejich propojení, budeme moci využívat senzory a informace od našich spojenců. Hovoříme tady o síti více než šesti set letounů, a to už je síla se zásadním potenciálem pro odstrašení, která má odradit možného protivníka, aby se nás pokusil napadnout. Důležitá je také vysoká ochrana posádky a obrovský potenciál pro další rozvoj, díky němuž mohu zodpovědně říct, že piloti, kteří jednou budou tento stroj posílat do výslužby, ještě v tuhle chvíli nejsou na světě,” vysvětlil náčelník Generálního štábu AČR s tím, že žádná ze zbraní armády nikdy nebude mít takový dosah jako taktické letectvo.

“Pokud by došlo k napadení naší vlasti, nevystačíme si se schopností bránit se na svém území. K účinné obraně vlasti i celé aliance potřebujeme schopnost působit i na území protivníka. A to nejlépe dovede letoun 5. generace,” upřesnil Řehka.

Materiál, který dnes vláda schválila, je výsledkem více než rok trvajícího procesu, který odstartovalo vládní usnesení z loňského července. Tehdy kabinet na základě vojenského doporučení pověřil ministryni obrany Janu Černochovou vyjednáváním s vládou USA o možnostech pořízení 24 nadzvukových letounů 5. generace. Podle vojenských expertů je letoun F-35 nejmodernější dostupný systém, který je připravený na bojiště budoucnosti, a bude moci být provozován i po roce 2060, na rozdíl od letounů nižších generací. Díky těmto letadlům bude naše armáda schopna plně působit ve všech operačních doménách pro vedení války a zajišťovat efektivní obranu České republiky.

Obsahem dokumentu, který ministryně obrany Jana Černochová vládě předložila, je nejen nabídka vlády USA, která obsahuje nákup samotných letadel, související vybavení, výcvik pilotů a technického personálu, simulátorů, zajištění životního cyklu po dobu kontraktu a munice, ale také komplexní přehled projektů, které musíme do příletu prvních letounů F-35 realizovat. Financování F-35 je totiž připravováno jako komplexní, tudíž je v něm započítáno všechno, co je nutné k tomu, aby armáda mohla F-35 plnohodnotně provozovat, dělat údržbu, opravy, připravit infrastrukturu a nakoupit munici v potřebném množství. Žádné dodatečné náklady už se dopočítávat nebudou. Materiál zahrnuje také informace o dojednané průmyslové spolupráci pro české firmy.

Pořizovací proces bude probíhat jedenáct let v rámci obranného rozpočtu, peníze budou vydávány postupně a nebudou zásadní zátěží pro rozpočet armády, díky čemuž F-35 neohrozí další potřebné projekty. První letouny mají do ČR dorazit na začátku příští dekády, do té doby bude probíhat příprava podmínek pro provozování letounů. Stávající Gripeny budou odvádět svoji skvělou práci až do roku 2035, do té doby zajistíme postupně plný přechod na systém F-35. Dosažení plných operačních schopností předpokládá Armáda ČR v roce 2035.

