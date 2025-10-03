Ministryně Černochová: Praha vždy hrála významnou roli v klíčových momentech. Jděte volit

Mám odvoleno! Tradičně na ZŠ Kladská, u nás na Dvojce. A vy, prosím, běžte taky! A zvlášť pak prosím vás, milí Pražané, abychom SPOLU pomohli k dobrému výsledku pro celou naši zemi.
Praha vždy hrála významnou roli v klíčových momentech, kdy šlo o svobodu a budoucnost našeho národa. V listopadu 1989 strhla svým odvážným hlasem celou zemi ke změně a k pádu totality.
A i v těchto volbách bude mimo jiné výsledek v Praze důležitý pro to, abychom udrželi Českou republiku jako svobodnou, sebevědomou, bezpečnou a prosperující zemi.
Volby nám zaberou jen pár minut, ale určují naši budoucnost na dlouhé roky. Každý hlas má smysl. Každý hlas rozhoduje. Proto prosím, běžte volit také. Naše země za to stojí. Teď jde o Česko!
Mgr. Jana Černochová
autor: PV