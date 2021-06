Ministryně Maláčová: Nepodsouvejte mi, že chceme dětské skupiny likvidovat

reklama

Děkuji, pane předsedající. Jsem ráda, že po více než hodině můžu na všechny ty věci tady reagovat. Co se týká pana poslance Čižinského. Pane poslanče, my jsme vám ten pozměňovák, osvětlení, napsali a bude podpořen, protože to chtějí téměř všichni. Takže nebojte, nemusíte tady s tím neustále vystupovat, bude podpořen, chceme to podpořit všichni. Co se týká poznámky paní poslankyně Pekarové Adamové. Já si pamatuji, když v roce 2018 tady Poslanecká sněmovna velkou většinou schválila zrušení nároku na místo v mateřské školce pro dvouleté děti. Já jsem si to nedávno nechala vyjet, to steno, a všichni tady tenkrát pod vedením Václava Klause mladšího horovali za jesle. Dvouleté děti prý nepatří do školky, ale do jeslí. Přišli jsme s návrhem jeslí, teď je to zase špatně, protože jesle ve vás evokují nějaký bývalý režim, který byl špatně, a proto se to nesmí jmenovat jesle.

Já vám řeknu něco ke statistikám. Podle různých průzkumů veřejného mínění to je rodičům úplně jedno, jak se to bude jmenovat, pouze chtějí, aby to byla dostupná služba. A všichni ti, kteří říkali - nechte rodičům možnost volby - já bych vám přála být v postavení normálních rodičů, nedostat dítě do školky a platit za dětskou skupinu osm tisíc. Tomu říkáte možnost volby, pane poslanče Ferjenčíku, paní poslankyně Pekarová Adamová? Vy tomu říkáte - osm až deset tisíc - dostupná služba a možnost volby? Nechte rodičům možnost volby? Jako jste... omlouvám se, ale žijete v normálních podmínkách? Zvlášť, když máte dvě děti?

Myslíte si, že je to normální a za podmínek, kdy stát do toho dává deset tisíc každý měsíc na každé dítě? To mi chcete říct, že ty skutečné náklady na to místo v dětské skupině jsou osmnáct tisíc, někdy i dvacet na jedno dítě? A ty pečovatelky tam berou minimální mzdu? (Zvýšeným hlasem.) Tam je někde problém, takže to není funkční systém. Je to ve většině případů funkční systém, ale není to celkově funkční systém, protože to není dostupné. Navíc těch dětských skupin je jenom jedenáct set v České republice.

Když jsme zřizovali v roce 2015 ten systém, tak ten odhad byl mnohonásobně vyšší. A prosím, nepodsouvejte mi, že chceme dětské skupiny likvidovat. Skutečně nechceme. Skutečně nechceme. Vždyť já jsem byla také u jejich zrodu. Já jsem jako ředitelka odboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí provozovala tři dětské skupiny. A troufám si říct, že málokdo ví, jaké jsou tam problémy. A je pravda, že velká část dětských skupin funguje výborně, jsou velmi přátelští, ale také jako ministryně práce a sociálních věcí mám na stole ta trestní oznámení, když zřizovatel má nekalé úmysly a nemyslí to dobře s těmi dětmi. A nemyslí to dobře s rodiči.

A pak tam prostě není žádný sankční mechanismus, není tam možnost nějaké ochrany. Pokud se z toho, z těch dětských skupin - a bohužel takoví zřizovatelé jsou - udělá byznys, tak je to prostě špatně pro rodiče a špatně i pro ty děti. A není tam možnost opravy. Takže neříkejte, že to perfektně funguje, protože vždycky se dá něco zlepšit. Vždycky se dá něco zlepšit.

A ještě vám něco řeknu. Šedesát procent těch dětských skupin nepoužívá název dětské skupina. Jmenují se jesličky, školička, školka, klubík, koutek a podobně.To znamená, není to o tom názvu. A pro mě osobně nedává smysl vymlouvat se na režim, který trval čtyřicet let. A děláme to posledních třicet. Proč se to nemůže jmenovat jesle? Je to jednoslovné, lidé tomu rozumí, je to dostupná, kvalitní služba a jmenuje se to ve všech cizích jazycích. Předškolní péče o nejmenší děti se jmenuje jesle - v angličtině, v němčině, ve francouzštině, ve všech skandinávských zemích - tak v čem je problém?

A jestli je to jenom o tom názvu, tak se pojďme o tom pobavit, ale proboha živého, prostě my se tady snažíme nastavit srozumitelný systém. Vždyť většina z vás je z velkých měst. Dneska je obrovský problém v tom, že ani tříleté děti se nedostanou do školky. A není to chyba toho, že my transformujeme dětské skupiny na jesle. Ten problém prostě vězí v úplně v jiné příčině. A v tom, že obce nezřizují mateřské školky. A my jim teď těmi jeslemi chceme ulevit, protože jim vezmeme ty dvouleťáky, aby tam byl prostor na ty tříleté děti.

Pětasedmdesát procent - pětasedmdesát procent - dětí v dětských skupinách je pod tři roky. Věděli jste to? My to říkáme na výboru pořád. Pětasedmdesát procent dětí v dětských skupinách je pod tři roky. Takže skutečně problém je v nedostatečné kapacitě mateřských školek a když zřídíme jesle, kde bude dostatek peněz a já to paní poslankyni Richterové řeknu poněkolikáté - já si myslím, že jakákoliv částka pod deset tisíc je likvidační. To znamená, že já budu prosazovat pro dětské skupiny minimálně deset tisíc korun jako státní příspěvek.

A říkali jsme si to i s některými kolegy a kolegyněmi zde, ať už na půdě výboru, nebo v kuloárech, že osobně jsem dospěla za těch několik málo měsíců k tomu, že se tam měla ta částka dát do toho zákona. Měl se tam dát např. dvojnásobek normativu mateřské školky nebo dvě třetiny minimální mzdy. My jsme byli i připraveni ten pozměňovací návrh připravit. Ale nikdo nechce dětské skupiny likvidovat, opravdu, tomu věřte. Naopak. S těmi zkušenostmi, které na ministerstvu máme, s těmi znalostmi a daty, které na ministerstvu máme, tak chceme pomoci vytvořit srozumitelný a pro všechny rodiče dostupný systém, protože těch několik tisíc měsíčně, to není dostupná věc.

To je téměř dvojnásobek toho, co lidé průměrně platí za bydlení, takže se na tom musíme shodnout. A v České republice skutečně, skutečně chybí základní síť péče o nejmenší - jesle do tří let a mateřské školky. Já sama, když jsem před... a to už je taky... čtyřmi lety nebo třemi lety chtěla dostat dítě do školky, bylo to na Praze 8, tak mi bylo doporučeno, ať si prodloužím rodičovskou do čtyř let svého dítěte.

Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Místo toho, abychom společnými silami zapracovali na tom systému, aby si lidé skutečně mohli vybírat. Protože cílem návrhu o jeslích je nastavit takové podmínky, jak zřizovatelům, tak rodinám, aby nemusely hledět na peníze a skutečně se svobodně rozhodly, co chtějí dělat. Jestli chtějí pečovat výhradně doma, nebo slaďovat práci a rodinu. A my jsme také v posledních dvou letech velmi poctivě diskutovali se všemi zřizovateli dětských skupin a těm je to v podstatě také jedno, jak se to zařízení bude jmenovat. A není to pravda, že jsme vzali návrh a pouze jsme ho přejmenovali. My jsme snížili věk dětí, my jsme zavedli na základě zkušeností z posledních šesti, sedmi let sankční mechanismus. Zavedli jsme průběžné vzdělávání. Snažíme se zvyšovat kvalitu těch pečujících osob. I když přiznávám, že ta změna je s otazníkem. Za mě jako za ministryni sociálních věcí ale můžeme o tom diskutovat, konec konců nikomu to v tuto chvíli nevadí, není to zmiňováno. Myslím si, že je důležité, aby pokud zřizovatel neplní podmínky, které jsou dané zákonem, tak aby tam byla možnost okamžitě stopnout financování, protože to je jediná možnost, jak si vynutit kvalitu.

A ještě jednou, důležité je, aby jesle vznikaly v podstatě v každé obci, při každé mateřské školce a je to jedno, jestli to zřídí přímo obec, nebo jestli to bude nezisková organizace, tak jako u dětských skupin, ale aby tam bylo stabilní financování ze státního rozpočtu a jsem ráda, že se nám na tu rekonstrukci nebo výstavbu podařilo vyjednat z Národního plánu obnovy sedm miliard korun. Skutečně si od toho slibujeme, že jesle budou vznikat jako houby po dešti, že vytáhnou ty dvouleťáky z mateřských školek a v mateřských školkách bude pak prostor na ty děti starší.

Poslední poznámka. Pokud budeme mít základní síť, tak zde nebude prostor pro byznys. Já nejsem proti soukromým zřizovatelům a privatizaci. Nicméně, měli jsme to minule při tom třetím čtení, že už se nám to velmi neosvědčilo u seniorů, v péči o seniory. Protože tím, že jsme vpustili soukromé subjekty do té péče, tak se ta síť ani nerozšířila, ani nezkvalitnila, ani nezlevnila. A myslím si, že v podstatě nelze ani očekávat, že tomu tak bude u dětských skupin.

Ještě poslední poznámka, omlouvám se. Pokud se nám nepodaří ten příspěvek na dětské skupiny nebo jesle zastropovat, tak budeme mít také obrovský problém s hospodářskou soutěží. Protože skutečně z pohledu veřejného financování je neslučitelné, aby stát dával tak obrovské peníze do fungování nějaké sítě. A říkám, že dnes je to 9 900, zhruba, ono je to podle docházky, asi většina z vás ten systém zná. To znamená, když onemocní dítě, tak o to se ta částka snižuje. A my to měníme v této novele zákona, to je taky důležité říci. Nicméně pokud dáváte tak obrovské peníze do toho a zároveň zřizovatel může vybírat od rodičů neomezené finanční prostředky - a sami víte, že ty extrémy jsou i 15 000, i 15 000 - tak je to pak porušení hospodářské soutěže, mohlo by to mít fatální dopad na fungování zákona jeho účinnost jako takovou.

Takže prosím, pojďme to vrátit zpátky do reality. Nikdo to nechce likvidovat, nikdo je nechce likvidovat. My se snažíme vytvořit systém, který bude fungovat pro všechny. A cílem je ulevit mateřským školám a nikoli li

Děkuji.

