Ministryně Maláčová: Podnikům vyplatíme celé náklady na náhrady mezd

Antivirus A se prodlouží do konce letošního roku. Vláda ve středu schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Vzhledem k současným opatřením v souvislosti s šířením koronavirového onemocnění se také výrazně navýší podpora firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády. Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud. Taková forma podpory umožní zasaženým podnikům ustát současnou krizi, aby nemusely při jejich úplném uzavření řešit, kde vezmou na mzdy zaměstnanců, a nedostaly se do ještě větších ztrát.

„Pohostinství a kulturu zasáhla mimořádná opatření nejvíce. Je to podruhé, co jsme je úplně zastavili. Nemůžeme je v tom teď nechat a tvářit se, že si s tím dokážou poradit sami. Proto podnikům vyplatíme celé náklady na náhrady mezd. Jen tak se zaměstnavatelé nedostanou do větších ztrát a zaměstnanci si udrží práci a příjem. Dělám maximum proto, aby lidé měli jistotu a nikdo neměl pocit, že se na něj stát vykašlal,“ říká ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, v Antiviru A nadále zůstává náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě.

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října. Antivirus C se pak týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele, a to na tři měsíce (červen, červenec, srpen). O případných úpravách obou režimů bude MPSV ještě rozhodovat.

„O úpravách Antiviru B i C budeme jednat a v blízké době a případně představíme další změny,“ vysvětluje Maláčová.

Program Antivirus je považován za jeden z nejúspěšnějších a nejlépe fungujících krizových programů vládym, zejména proto, že prokazatelně pomohl udržet lidem pracovní místa. Zásadním způsobem ovlivnil skutečnost, že se míra nezaměstnanosti navzdory někdejším předpovědím stále drží v přijatelných mezích. Pouze 7,3 % nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo na Úřad práce ČR z podniků, které využívaly program Antivirus. Zbylých 92,7 % nově nezaměstnaných pochází z firem, jež do Antiviru vůbec nevstoupily. Riziko ztráty zaměstnání v podnicích zapojených do Antiviru tak bylo mnohem nižší než u podniků, které do programu nevstoupily.

