Ministryně Maláčová: V létě jsme připravili úplně jiný systém výplaty ošetřovného

Děkuji, pane předsedající, pokusím se velmi stručně reagovat na ty podněty, výtky atd. Vlastně jádro toho problému u tohoto návrhu nebo této novely spočívá v tom, že zaměstnavatelé nemají lhůtu, do kdy mohou postoupit žádost o ošetřovné okresní správě. My jsme samozřejmě přemýšleli, jestli tu lhůtu stanovit, nicméně pak jsme okamžitě u mechanismů sankcí a otázkou je, pokud bychom takto zdlouhavě přistoupili k tomu řešení, zda by to bylo produktivní, nebo spíše kontraproduktivní. My se domníváme, že v této době nějakým způsobem ještě více zatěžovat zaměstnavatele, dávat jim tam sankce atd., by bylo spíše kontraproduktivní.

Logicky po zkušenosti s první vlnou jsme ale na Ministerstvu práce a sociálních věcí v létě připravili úplně jiný nový systém výplaty ošetřovného. My jsme chtěli jít cestou, kdy by ošetřovné vypláceli zaměstnavatelé a ty částky, které by svým zaměstnancům za ošetřovné vypláceli se mzdou, tzn. okamžitě vlastně a rodiny by výpadek příjmu nepocítily, tak by si odečítali z odvodů na sociální pojištění. To nám přišlo jako administrativně nejméně náročný časově opravdu extrémně rychlý nebyrokratický systém nejenom pro dobu pandemie. Nicméně, jestli si vzpomínáte, když jsem v létě tu otázku ošetřovného otevírala a říkala jsem: Pojďme se bavit o tom, jak nastavíme ošetřovné, aby bylo rychlejší, abychom změnili systém - tak jsem byla tuším že šestkrát odmítnuta na vládě panem premiérem, který řekl, že školy se zavírat nebudou, a proto není otázka ošetřovného namístě.

V době nouzového stavu si nemyslím, že je správné pak měnit kompletně celý systém a najíždět na úplně nový systém. To jsme měli dělat v létě, kdy na to byl čas a kdy na to byl prostor a mohli jsme se připravit. Takže z tohoto důvodu bych už debatu uzavřela. V létě jsme měli prostor se připravit, rodiny mohly ošetřovné dostávat okamžitě v podstatě s výplatou a nedocházelo by k těmto situacím a nemuseli bychom tuto novelu projednávat. Takže jádro problému je skutečně ve lhůtě podání žádosti ze strany zaměstnavatele.

Co se týká diskuse o motivaci zaměstnanců nebo lidí, kteří mají pozitivní covid test. Máme zde problém s vysokým přenosem pandemie. Tak já se domnívám, že ta debata je správná. My jsme také na úrovni vlády o ní několikrát debatovali. Samozřejmě to řešení je extrémně složité, ale když se podíváme do ostatních členských států, tak nemusíme ten systém vymýšlet od začátku, ale pouze se inspirovat v těch zemích, kde to funguje. A já osobně se přikláním k tomu britskému modelu, tzn. k tomu jednorázovému mimořádnému příspěvku v nějaké pevné částce. Který má pak samozřejmě i tu výhodu, že je administrativně nenáročný, že je spravedlivý a samozřejmě stejná částka pro všechny jako kompenzace za výpadek příjmů kvůli nemocenské, kvůli tomu, že se nám tady extrémně šíří pandemie, tak samozřejmě pro ty, kteří to nejvíce potřebují, finančně nejvíce přijatelný.

Nicméně, je to extrémně důležitá debata. Je to velmi složitá věc. Je to velmi vysoký zásah do legislativy, a proto si myslím, děkuji za otevření debaty na půdě Parlamentu, ale myslím si, že by takováto změna neměla být přijímána prostřednictvím, a omlouvám se za upřímnost, prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu, který se týká něčeho jiného, a zároveň je to v legislativní nouzi. Protože takové věci se pak velmi těžce vydiskutovávají.

Ale myslím si, že to je cesta, jak pandemii zvládnout. Já si myslím, že máme před sebou už několik měsíců a vlastně zkušenosti z celé Evropy ukazují, že to je správná cesta a myslím si, že bychom k tomu měli přistoupit, protože i ty peníze, které to bude stát, a bavíme se o miliardách korun, bude to drahá věc, ale zároveň se nám pak ta investice vyplatí v tom slova smyslu, že pravděpodobně ta doba šíření pandemie a extrémních lockdownů, superlockdownů atd. se zkrátí. Takže z tohoto důvodu si myslím, že to je potřebné diskutovat, my to podporujeme jako sociální demokraté, ale je potřeba to dobře vydiskutovat, je potřeba mít shodu na úrovni vlády, napříč politickým spektrem, a tak obrovský zásah je prostě na vládní návrh nebo alespoň na širší debatu.

Takže podporujeme princip, ano, důležité, ale z technického důvodu dám neutrální stanovisko.

Děkuji.

