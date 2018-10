Ministryně Nováková se setkala s představiteli Platformy proti hlubinnému úložišti

Uvedla to během setkání s představiteli Platformy proti hlubinnému úložišti ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Zároveň potvrdila, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá do legislativního plánu vlády návrh na zpracování samostatného zákona pro hlubinná úložiště. To přitom představitelé Platformy označili za jeden ze zásadních parametrů pro akceptaci záměru státu vybudovat hlubinné úložiště. Ten by podle zástupců Platformy měl definovat jasná pravidla i pro zapojení obcí do přípravy hlubinného úložiště.

Dalším tématem setkání byla ze strany Platformy i kritika přístupu státu v oblasti komunikace s dotčenými obcemi. „Mám zájem o vzájemně otevřenou komunikaci, pochopitelně v mezích, které nám dovoluje zákon. Jsem ovšem přesvědčena, že otevřená komunikace by mohla obce motivovat, aby nutnost výstavby hlubinného úložiště nejen pochopily, ale i podpořily. Jaderná energetika a tím i řešení úložiště jaderného odpadu je zásadní pro energetickou soběstačnost celé České republiky,“ řekla ministryně Marta Nováková.

Ing. Marta Nováková BPP



ministryně průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Nováková: Odborné renomé OECD je zárukou širokých zkušeností Ministryně Nováková: Stále máme pro jaderou energetiku lidský i průmyslový potenciál Ministryně Nováková: Jaderná energie je pro Českou republiku nejlepším řešením Ministryně Nováková ocenila osobnosti českého průmyslu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV