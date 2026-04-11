Ministryně Schillerová: My přihlížení nemáme v genech

Vážení přátelé, taky máte ve svém okolí odborníka na cenu benzínu a nafty? Pokud ano, je to v pořádku. Určitě není horší expert než pan Kupka, Hladík a další zástupci opozice včetně pirátů, kteří komentují naše zastropování marží pumpařů. Sleduji jejich vyvádění na sociálních sítích a je mi úplně jasné, že ani teď si nedali skutečnou práci, aby spočítali, kolik vlastně benzín a nafta mají stát a mohly by stát bez našeho zásahu. Práce v opozici jim nevoní úplně stejně, jako když byli ve vládě.
Abyste vůbec dokázali říct, kolik má benzín a nafta stát, musíte den za dnem sledovat denní kotace Platts Barges FOB Rotterdam High a CIF NWE High, přeloženo do lidštiny, jaké jsou právě teď ceny na burze pro ropu, která se přečerpává v Rotterdamu a jaké jsou ceny pro širší region severozápadní Evropy. Také musíte denně sledovat a průměrovat ceny hlavních dodavatelů pohonných hmot čerpacím stanicím v Česku. To všechno dáte do náležité rovnice, která obsahuje i prominutí spotřební daně včetně DPH a maximálně přípustnou marži. Tuhle práci u nás na Ministerstvu financí děláme denně a nepřestaneme s tím, dokud krize mezi USA a Íránem nebude definitivně zažehnána.
Víte, proč jsme na sebe všechnu tuhle práci navalili? Zaprvé proto, abychom ochránili lidi a firmy od přepálených cen. Zadruhé proto, abychom pumpaře nezruinovali cenami, které vypálíme jen tak od boku.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jasně, že jsme mohli sedět a okounět, jak ceny paliv raketově rostou. Úplně stejně jako Fiala, Kupka a všichni tehdejší členové vlády v roce 2022 okouněli po začátku války s Ruskem. Tehdy nechali vystoupat ceny plynu a elektřiny trojnásobně bez jakéhokoli zásahu a až po mnoha měsících je zastropovali u obchodníků, ale ne u výrobců. Za jediný rok jim kvůli tomu vystřelila inflace jen v prvním roce o 15 procent.
My přihlížení nemáme v genech. Raději jednáme.
Jakmile jsme zjistili, že marže některých pumpařů, a to hlavně na D1 a ve velkých městech, stouply pár dní od útoku na Írán o 7 až 10 korun, svolali jsme poradu a přišli s pracným, ale férovým řešením. Ropa je dražší a ceny paliv musí být vyšší, to je jasné. Ale zase nesmí být tak vysoké, aby české domácnosti a firmy neúměrně trpěly. Pamatujete ještě, jak si energetičtí baroni přilepšili za Fialy o stovky miliard? Tohle my nedopustíme. Proto přepočítáváme každý den situaci na burze a u distributorů a vyhlašujeme vždy ve 14:00 novou maximálně přípustnou cenu.
A co dělá opozice? Takový pan Kupka si nechal přinést noviny s titulkem „Pumpa na znojemsku zavřela“ a spustil cirkus na sociálních sítích, jak pohřbíváme pumpaře. Schválně jsem se podívala, kdo všechno zavřel „kvůli cenovým stropům“ z těch asi 7200 čerpaček, co u nás máme. Velkou práci si daly Novinky, aby nějakou vůbec našly. Nakonec se dobraly k „malé čerpací stanici v Dobšicích“, k „jedné v jihomoravských Hustopečích“ a k „samoobslužné benzince s jedním stojanem u nádraží Šakvice.“ Autoři této reportáže následně vycítili životní příležitost, když „podle jejich informací“ zavřela dokonce jedna pobočka Shell, ovšem, jak zklamaně v článku konstatují „když se na místo Novinky zajely podívat, už normálně fungovala.“
Moc velkou odbornost neprokázali ani novináři České televize, kteří vyjeli na sítě s kachnou „Stát výrazně přitvrdil v regulaci trhu s pohonnými hmotami – ze dne na den citelně snížil cenové stropy.“ Vůbec přitom nepochopili, že cenu jsme nesnížili my, ale prostě klesla na evropských trzích. My jsme na našem výpočtu nezměnili vůbec nic.
Stále platí to stejné. Maximální cena, kterou mohou pumpaři vydělat na jednom litru paliva Vámi natankovaného je 2,5 koruny. A taky se vyplnila naše předpověď, že pumpaři své ceny k našemu maximálnímu stropu ani nedotáhnou. Být dražší než ostatní se totiž mezi čerpačkami silně nevyplácí. Lidé si zajedou jinam. Nejsou hloupí.
Přátelé, mějte se moc hezky a nenechte se rozhodit jarním kolísáním.
