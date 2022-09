Mračková Vildumetzová (ANO): ČR by měla být jako čistý exportér elektřiny ekonomický vítěz. Ne, my se raději zruinujeme

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já bych se také ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona. A musím konstatovat, že jsem velmi pozorně poslouchala vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu. A musím konstatovat, že jeho vystoupení mě vůbec nepřesvědčilo.

Chtěla bych se pana ministra zeptat, jestli chodí mezi lidi. Jestli se jich ptá, jakým způsobem to vnímají. Protože já mezi ty lidi chodím a ti lidé se bojí. Oni se bojí a pořád nevědí, co bude. Všichni víme, když se tady schvaloval energetický balíček, tak se schválil někdy v měsíci květnu a pak se najednou schvaloval znovu. A nikdo pořád nechápal, proč tomu tak je. Takže se řeklo, bude tady energetický balíček, stát na to dá 66 miliard. Ale pořád se nevěděly ty konkrétní věci. A podle mého názoru tak, jak jsem vás dnes poslouchala, tak to, co se dělo s energetickým balíčkem, tak se bude to samé dít i s energetickým zákonem.

Vy jste tady řekl, že detaily tohoto zákona pak přijdou vládním nařízením. A že toto vládní nařízení předložíte, až projde tento zákon celým legislativním procesem. To znamená, že my prakticky tak, jak tady i hovořila naše paní předsedkyně klubu Alena Schillerová, vy dnes po nás chcete nějaký bianco šek a teprve ty konkrétní věci, ty konkrétní kroky budou až v tom vládním nařízení.

Já pořád nechápu, proč jsme dnes k tomuto návrhu zákona již nemohli dostat to připravené vládní nařízení, ve kterém tedy budou ty konkrétní věci. Vy jste řekli, že tedy elektřina šest korun, plyn tři koruny. Ale v tom návrhu zákona to není. To bude možná v tom vládním nařízení. A to tedy považuji za velmi nezodpovědné.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



Já si myslím, že kdybych předkládala takový návrh zákona, tak bych k tomu zároveň předložila i to vládní nařízení. Byť chápu, že vládní nařízení můžete schválit až následně na vládě. Ale je jasné, že i když my tento návrh zákona dnes schválíme v legislativní nouzi, tak se jím ještě bude muset zabývat Senát, také to půjde do výborů a bude tam zase nějaký čas, než tedy ten zákon bude schválen. A vy jste to tady jasně dneska řekl, vládní nařízení předložím, až projde tento zákon celým legislativním procesem. To znamená, že ty konkrétní věci, které jsou nejdůležitější, budou následně ve vládním nařízení.

Zároveň se na mě obrací řada lidí, protože když jsem byla v pozici hejtmanky, tak chápu, že hodně se prosazovaly a prosazují a bylo to velmi dobře, kotlíkové dotace, na které dosáhla řada lidí, pořídili si ekologický kotel. Ale dnes řada těch lidí se na mě, pane ministře, obrací, že mají velký problém, protože tím problémem je, že například pelety jsou nedostatkovým zbožím, že je nemohou sehnat, popřípadě že jsou za výrazně vyšší cenu. A dostávají se prakticky do situace a otázkou je - a myslím si, že by se tím mělo popřípadě ministerstvo zabývat, byť kotlíkové dotace jsou pod Ministerstvem životního prostředí, jestli popřípadě neřešit v současné chvíli nějakou výjimku. Protože ti lidé se vlastně dostávají do situace, že pokud poruší ty dotační podmínky té kotlíkové dotace, tak ji budou muset vracet ještě s nějakým penále. Ale když oni neseženou to, co mají prakticky v náplni, to znamená pokud ty pelety neseženou, tak je jasné, tak jakým způsobem to budou řešit. A oni musí - ano, ale když se dneska, paní ministryně na mě křičí, že můžeme samozřejmě využít další dřevo, ale když se dneska podíváte, tak v Česku téměř neseženete brikety ani dřevo. Je to prakticky jakoby nedostatkové, nedostatkové zboží. Takže to tady otevírám, že jestli i tohle by nebyla cesta nějakým způsobem s Evropskou komisí otevřít tu debatu v rámci udržitelnosti těch projektů za této dané situaci a nesnažit se těm lidem nějakým způsobem pomoci.

Co mě dále velmi překvapuje, že jednání v rámci Rady Evropské komise proběhlo 9. září. Předsednictví máme od 1. července. Byli jsme to my, kteří tady od ledna vystupujeme s návrhy, předkládáme návrhy zákonů, ať už je to nula procentní sazba DPH na energie, ať už je to využití obnovitelných zdrojů, na které v tuto chvíli tedy pan ministr průmyslu a obchodu přistoupil. Ale přistoupil na to od 1. října letošního roku, kdy už ta úspora bude 4 %. Kdyby na to přistoupil od 1. ledna, byla by ta úspora pro lidi patnáct až dvacet čtyři procent. Takže mě udivuje, že samozřejmě ten signál začal stále více rezonovat. Mluvil tady o tom už dneska Karel Havlíček, ozvali se hejtmani, ozvali se všichni. Tak proto se to najednou začalo rychle řešit. A proto se to takhle narychlo svolalo. Což je určitě dobře, že se to narychlo svolalo. Ale já si myslím, že takové jednání mohlo být již na začátku července, v půlce července, na konci července a že jsme prakticky to naše předsednictví v plné míře nevyužili.

Zároveň jste určitě zaregistrovali, že - a já s tím plně souhlasím, že například pan hejtman Jihočeského kraje jasně vydal signál, protože viděl, že vláda nic nedělá, nenecháme vás v tom a udělal své krajské dotační programy, které se dotýkají těch nejzranitelnějších, těm, kteří opravdu potřebují pomoci a vypsal dotační programy pro rodiny s dětmi, dotační programy pro seniory, jsou to programy na kroužky, na sport, na jazykové kurzy. A mohu vám říct, že kdybych byla v pozici ve vedení kraje, tak bych udělala to samé, byť každý kraj je specifický a každý kraj může vypsat ty dotační programy. Z druhé strany chápu, že v první fázi se o to má postarat stát. Pak má přijít kraj, město a obec. Takto je to nastavené. Ale když vidíte, že se tedy devět měsíců nic neděje, tak se nedivím, že ten kraj tou cestou šel a že takové dotační programy vypsal.

Zároveň bych si tady dovolila citovat jeden příspěvek z twitterového účtu, který hovoří o všem: "Česká republika by měla být jako čistý exportér elektřiny, který většinu vyrábí asi za 5 % aktuálních tržních cen, totální ekonomický vítěz. Ne, my se raději zrujnujeme." Já myslím, že to hovoří úplně, úplně za vše. A já musím říct, že to, co dnes se tady předkládá a že se to tedy dostává na dnešní jednání mimořádné schůze, je určitě dobře. Ale jak jasně řekl můj předřečník, výborný řečník Karel Havlíček a především odborník, který tady jasně řekl, že je to šité horkou jehlou. Ale především, že v tom návrhu toho zákona v žádném případě to, co se slibuje, není uvedené. Znovu zdůrazňuji, že to bude uvedené až teprve ve vládním nařízení, které, bůh ví kdy, se bude na vládě schvalovat. Proto bych chtěla vládní koalici znovu požádat, aby si všichni přečetli tři pozměňovací návrhy, které předkládá hnutí ANO prostřednictvím pana Karla Havlíčka. Protože my tam ty ceny dáváme a my je dáváme přímo do tohoto zákona.

A ta cena je koruna padesát na plyn a tři koruny za elektřinu. Zároveň je tam ta motivační složka, to je druhý pozměňovací návrh, a pak to třetí, což je nejdůležitější, a to je stanovení ceny, za kterou výrobce elektřiny nebo plynu smí elektřinu nebo plyn prodávat, a to s ohledem i na přiměřený zisk výrobce, nákladovost a tak dále. Takže já bych vás chtěla požádat o tom, že my jsme všichni tady složili slib, že budeme hájit zájmy občanů, že jim budeme pomáhat, a myslím si, že by se v tuto chvíli a v té dané situaci měly odložit opoziční a koaliční rukavice, měli bychom si sednout.

Mě trochu mrzí u pana ministra průmyslu a obchodu, jak se někdy vyjadřuje, a mrzí mě, že si nesedne s naším Karlem Havlíčkem, že třeba není nějaký stůl, kde by si sedli, kde by probrali ty věci, protože minule, když jsem ho tady poslouchala, a řekl, s vámi já si to rozdám při nějaké debatě, tak mě to docela, ta reakce pana ministra průmyslu a obchodu, mrzela, protože si myslím, že takto by to být v žádném případě nemělo. A chtěla bych vás opravdu požádat, abychom z dnešní Sněmovny odcházeli a abychom opravdu tu pomoc našim občanům garantovali. A garantovat ji budeme, pokud ty věci v tom návrhu zákona budou jasně dané.

Děkuji vám za pozornost.

