Mračková Vildumetzová (ANO): Pane ministře, vy vůbec nevíte, co v tom daném zákoně předkládáte

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já v tuto chvíli bych chtěla zareagovat na vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu. Už chápu, proč včera neodpovídal, protože jeho vystoupení na mě působí - v uvozovkách - o nekompetentnosti, že prakticky musel přinést papír, z kterého tady četl nějaké argumenty, ale podle mého názoru, pane ministře, vy vůbec nevíte, co v tom daném zákoně o investičních pobídkách předkládáte. Takže jestli byste byl tak strašně hodný a v tuto chvíli mě poslouchal, protože určitě víte, že v rámci investičních pobídek se podporují právě pobídky nebo firmy s propracovanější výrobou. Je tomu tak? Ano, to znamená, že to jsou firmy, které mají propracovanější výrobu z hlediska výzkumu a dalších věcí.

Ale pokud se podle stávajícího zákona o investičních pobídkách rozhodne firma postavit továrnu v Ústeckém, Moravskoslezském kraji a Karlovarském kraji, tak tuto podmínku splnit nemusí a tu investiční pobídku dostane. A vy přicházíte s novelou zákona, kde chcete tuto výhodu pro ty tři strukturálně postižené kraje zrušit. A to jste tady nikomu neřekl. To znamená, že budete podporovat pouze pobídky s propracovanější výrobou. Já chci, aby do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje šly pobídky s propracovanější výrobou, ale položme si otázku. Když budou všechny kraje na stejné úrovni, kam půjde, ten investor? Půjde do Karlovarského, Ústeckého? No, nepůjde. Půjde tam, kde je kvalifikovaná pracovní síla, a to je v těch vyspělejších regionech. A to je to, co já vám říkám a co se mně nelíbí, co je v tom návrhu zákona.

Nebudu mluvit o tom, kdo o tom má rozhodovat, jestli vláda, nebo jestli to má (?) správní řízení. Mně se nelíbí, že vaše vláda říká, že strukturálně postižené kraje potřebují pomoci, a tímto návrhem zákona jdete úplně opačnou cestou. Zároveň bych vám tady ráda i přečetla stanovisko šéfa Sdružení pro zahraniční investice pana Blažka, který jasně řekl, že investice s propracovanější výrobou do těchto regionů s největší pravděpodobností, řekl jasně, že nepůjdou, investoři dají přednost Brnu nebo dalším regionům. A zrušení výjimky tak samozřejmě těmto regionům bere šanci nalákat k sobě alespoň podniky s méně propracovanější výrobou.

Právě v těchto regionech je ještě nějaká dostupná pracovní síla, akorát třeba není z pohledu vzdělání ta kvalitní. Ale ty lidi i v těchto regionech prostě potřebujeme zaměstnat. Takže vy předložíte návrh zákona, kde stavíte všechny ty regiony na stejnou úroveň. A ta moje otázka byla taková - ano, vy říkáte, že je zákon a pak je nařízení, ale v tom nařízení je pouze napsáno, kolik procent dostanou v rámci té investiční pobídky, to znamená, že ta investiční pobídka má i nějakou hodnotu, velikost a tak dále, a ta procenta, jestli je to tam od 20 do 40 %, pro ty tři kraje je především důležité, aby tam ti investoři přišli, aby se konečně především Ústecko a Karlovarsko začalo zvedat.

A pokud tam ti investoři prostě nepřijdou - a my bychom byli velmi rádi, kdyby to právě byly ti investoři s přidanou hodnotou, a proto jsem včera dala i ten návrh, abyste ten návrh dopracoval, ano, ať jsou to pobídky s přidanou hodnotou, s propracovanější výrobou, ale ošetřete tam, aby primárně byly směřované do těchto tří strukturálně postižených krajů, a nemusím zdůrazňovat a určitě ty analýzy máte, že regiony, které opravdu nejvíce chudnou, jsou právě Ústecko a Karlovarsko.

A musím říct, že vaše vystoupení na mě opravdu působilo - všechno je ve skvělém pořádku - a prakticky jste si ani neodpustil opět tady nějakým způsobem použít Andreje Babiše. Já si myslím, že jsme tady od toho, abychom tady projednávali ty zákony, abychom našli řešení, aby opravdu se těm regionům lépe dařilo. A myslím si, že návrhem tohoto zákona to určitě není. Zároveň bych chtěla zdůraznit - a možná to víte, možná ne - ale, pane ministře, Asociace krajů není připomínkovým místem, není schváleným připomínkovým místem.

To, že máte svého kolegu ve vedení Karlovarského kraje, který vám k tomu připomínku nedal, protože Karlovarský kraj je schváleným připomínkovým místem, to je druhá věc, ale Asociace krajů schváleným připomínkovým místem není a myslím si, že jako ministr průmyslu a obchodu byste to měl vědět. Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Kdy se otevře krajská podatelna soudu v Karlových Varech Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Bartoš hystericky vykřikuje nesmysly o tom, že lžu Mračková Vildumetzová (ANO): Proč to ministr Bartoš studuje až teď? Ministr Bartoš vystoupí k zákonu o útlumu používání rodných čísel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama