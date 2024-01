Mračková Vildumetzová (ANO): Zdá se mi, že nám ministr Jurečka věší bulíky na nos

reklama

Mlčoch. Tak v Blesku říkali posledních několik dní ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Víte proč?

V den, kdy celou zemi zasáhla ta otřesná tragédie na filozofické fakultě v Praze, pořádal pan Jurečka na svém ministerstvu vánoční večírek pro zaměstnance. A nezrušil ho ani poté, co už jsme všichni v totálním šoku hltali každou informaci ze zpráv a lékaři v nemocnicích bojovali o životy lidí, které zranil ten šílený střelec. Ano. Odjel sice večer na vládu, dal i tweet s kondolencí, ale party, navíc předražená, za nehorázných 400 tisíc korun, jela dál. Tančilo se tam prý jak o život.

Redakce Blesku má fotografie, svědky a od 28. 12. žádala pana ministra o odpovědi na otázky, jak to bylo. Já to v prvních dnech z piety nekomentovala, ale když ministr mlčel více dnů, nemohla jsem to nechat jen tak a na síti X ho také vyzývala k reakci. Dlouho zbytečně.

Odpověděl až včera. Vlastně týden po tom, co se ho redakce Blesku poprvé zeptala. Ano, omluvil se, ale některé otázky novinářů nechal bez odpovědi. Ptali se ho třeba, jestli se na party vracel po skončení mimořádného jednání vlády. Bez reakce. Zároveň se do toho ve svém vyjádření nějak podivně zamotal. Nebo lže? Jinak si to neumím vysvětlit. Říká totiž: „Více o tom, co se stalo, jsem se stejně jako všichni ostatní dozvěděl až kolem 19. hodiny.“ Chápete to? Pan ministr Jurečka se dozvěděl detaily o střelbě až v sedm večer?

Přitom už kolem páté hodiny na místo vyrazili premiér Fiala a ministr vnitra. V půl šesté dokonce svolal premiér mimořádnou vládu. Neříkejte mi, že to jako místopředseda vlády a člen Bezpečnostní rady státu nezaznamenal?! Tou dobou už nám kondolovala například šéfka EK Ursula von der Leyen, následovala slovenská prezidentka Čaputová nebo slovenský premiér Fico. A pan Jurečka prý nic nevěděl?!? To byl jako kde?

Zdá se mi, že nám věší bulíky na nos. Jeho koaliční partneři mu to evidentně uvěřili. Pan premiér dokonce říká, že mu omluva stačí. Mně ne. Nevěřím mu. Myslím si dokonce, že omluva nestačí a na svůj post by měl po tomto nehorázném přešlapu okamžitě rezignovat!

