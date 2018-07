Munzar (ODS): Bydlet ve svém má být luxus?

Vlastnickému bydlení by se nemělo plánovitě bránit, ale právě to ČNB svými kroky v poslední době dělá! Bydlet ve vlastním je znakem odpovědnosti, umožňuje ekonomický rozvoj a poskytuje jistotu.

Zpřísnění regulace hypoték ČNB povede k tomu, že mnoho lidí bude odsouzeno bydlet celý život v nájmu, který navíc logicky poroste.

Problém drahých bytů je však zejména v tom, že je jich na trhu nedostatek. A to platí i v nabídce nájemních bytů.

Více v mém článku ZDE.

Vojtěch Žižka ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Zrušení pokut za pár piv pro vodáky Munzar (ODS): Agresivní a neadekvátní přístup k podnikatelům vidíme dnes a denně Munzar (ODS): Nechme živnostníky v klidu pracovat a nezatěžujme je další administrativou Munzar (ODS): Je to skutečně první krok k euru?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV