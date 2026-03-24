Munzar (ODS): Zastropování cen vede k nedostatku

25.03.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zastropování cen pohonných hmot

Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Dražší pohonné hmoty nezdražují jen dopravu. Promítají se do nákladů firem, cen služeb i zboží v celé ekonomice. Proto navrhujeme dočasně snížit spotřební daň na benzin a naftu o 1,70 Kč na litr. Světovou cenu ropy neovlivníme, české daně ale ovlivnit můžeme. Podobné opatření už jednou zafungovalo. A mimochodem: před čtyřmi lety se zástupci hnutí ANO fotili u stojanů a volali po vrácení části peněz lidem.

My se u stojanů nefotíme a nekřičíme. Navrhujeme řešení, které může reálně pomoci celé ekonomice. Odmítáme zastropování cen, které vede k nedostatku. Navrhujeme funkční a rozumný krok.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
