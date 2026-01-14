Munzar (ODS): Zvýšení přerozdělování nezajistí prosperitu

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně,
dnešní hlasování je o vyslovení důvěry vládě České republiky a je to vyjádření důvěry nebo nedůvěry v to, že vláda bude dobře spravovat naši zemi, bude ji dobře reprezentovat jak navenek v zahraničí, tak posilovat obraz důvěryhodné politiky v očích našich občanů. A já bych si přál, abychom takovou vládu měli, i když se s ní třeba politicky neshodnu, ale obraz, který vidíme každý den od jmenování vlády, toto vše popírá. V této zemi už vlastně nepotřebujeme politickou satiru, vláda jí totiž dělá sama. A za tento obraz odpovídá premiér, protože ten je odpovědný za složení a fungování vlády.
A je to ukázka síly, v tomto případě slabosti premiéra, že naše země navenek hovoří několika jazyky, znejišťuje naše zahraniční partnery a dovnitř země ukazuje už teď mnohdy trapné divadlo. Věřte, že z toho nemám vůbec žádnou radost. Radši bych, abychom diskutovali o věcných tématech, o věcných řešeních, kde bychom se třeba i na některých mohli shodnout. Ale bohužel tento mediální a reputační obraz nové vlády překrývá to, co skutečně přináší politicky, a vlastně co pro naši zemi nabízí. A tomu se chci ve svém projevu stručně věnovat.
Tato vláda vznikla na základě dvou falešných představ společnosti, které strany nové vládní koalice nejen využily, ale plánovitě i spoluvytvářely a podněcovaly. První falešnou představou je představa, že žijeme ve spálené a zdevastované zemi. Druhou představou je představa, že stát může vše zajistit, stát má neomezené zdroje, že může dát všechno všem a zajistit vše, což posiluje nárokovou společnost. Nejdřív se budu zabývat tou první falešnou představu o spálené zemi a tím, že jste vlastně říkali celou dobu, že všechno je špatně.
Naše země stejně jako okolní prošla několika krizemi za sebou a vlastně těmito krizemi se nedá projít bez ztráty kytičky. Přesto celosvětově, celosvětově patříme do skupiny států s nadprůměrnou životní úrovní. Neznamená to, že všechno je dokonalé a že všechno je bez chyb. Neznamená to, že každý jednotlivec si žije dobře nebo nadprůměrně. Je pravdou, že máme na to být ještě lepší. A to by mělo být ale důvodem k optimismu, ne důvodem k naštvanosti, zapšklosti, k nadávkám, že lepší nejsme. Když se podíváme na ekonomická data, která dávají obraz, skutečný obraz o naší zemi, tak se na to podívejte.
Růst HDP 2,8 procenta, jeden z dnes nejvyšších nejen v Evropě. Inflace už druhý měsíc 2,1 procenta, jedna z nejnižších v Evropě. Nezaměstnanost 4,6 procenta podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí, podle metodiky Eurostatu dokonce nižší, což je druhá nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Tempo zadlužování - ano, tady se můžeme přijít, jestli nemělo být rychlejší, přesto trend je snižování tempa zadlužování. Ne tak rychle, jak bychom si všichni přáli, ale přesto šlo o krok správným směrem. Růst mezd meziročně o 7 procent průměrně, to znamená průměrně, reálně o 5 procent.
To není obraz spálené země, to je obraz země, která se po krizích nastartovala a nastartovává. A bude záviset na nové vládě, zda v tomto trendu bude naše ekonomika pokračovat.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Když se podíváme na prohlášení vlády, tak tam ale slibuje vláda zvyšování výdajů, aniž by reálně řekla, kde na to vezme. Čteme tam věty, co vše stát, jaké poplatky stát na sebe převezme, jaký výdaj se zvýší, co vše komu dá. Ale jedna věc zkrátka platí, aby stát mohl někomu něco dát, tak to nejdřív musí někomu sebrat, a to buď stávajícím, nebo budoucím daňovým poplatníkům. Dá se za tím vším číst, že se vláda chystá na zalévání ekonomiky penězi na dluh.
Takový postup by znamenal, že tyto výdaje zaplatíme dvakrát - jak pomocí úroků z narůstajícího dluhu, tak nově nastartovanou inflací, protože peníze na dluh jsou proinflačním tlakem. To je přesně opačná cesta, než kterou má jít země, která chce být konkurenceschopná a stabilní. Do budoucna to znamená přidávání nových inflačních tlaků do ekonomiky, které budou mít vliv na měnovou politiku, na opatrnost centrální banky, která tak nebude snižovat úrokové sazby, což bude znamenat naopak brzdění ekonomického růstu.
Vláda nám nabízí expanzivní fiskální politiku, která nemá v době ekonomického růstu své opodstatnění. Vláda slibuje snižování daní, zároveň slibuje masivní nové výdaje, co komu kde přidá, aniž by realisticky ve svém vládním prohlášení popsala jejich krytí. Závazek držet hluboko deficit pod 3 procenty HDP zní hezky, ale není podložen konkrétními strukturálními reformami výdajové strany rozpočtu. Opakované vyjádření a spoléhání na takzvané úspory v provozu státu je opravdu frází vágní, nikoliv seriózním fiskálním plánem.
Svými sliby neustále posilujete tu druhou falešnou představu ve společnosti, a to je zvyšování očekávání nárokové společnosti. Žádná společnost nikdy nezbohatla na regulacích a přerozdělování. Vy jste celou dobu, celé minulé volební období tady u toho pultíku i v médiích říkali, co si kdo zaslouží a že stát dává všude málo - dává málo na platy státních zaměstnanců, dává málo na důchody, dává málo na různé příspěvky, dává málo na školství, dává málo pro firmy, dává málo na to či ono, to jste tady říkali. Tím ale vytváříte a vytvářeli jste falešnou představu o tom, že stát má neomezené zdroje a je pouhým rozmarem politiků kde a kolik přidají a kde ne.
Paternalistický stát, tedy stát, který vede lidi za ručičku, to je praktická politika, kterou nabízíte. A paternalistický stát vede k posilování role státu a oslabuje důraz na odpovědnost jednotlivce.
Všichni víme, že základem bohatství společnosti je vlastní činnost a činorodost a volná soutěž jednotlivců a firem, soukromých ekonomických subjektů. Jedině volný trh s nízkými regulacemi a přátelským podnikatelským prostředím zabezpečí ekonomický růst a budoucí prosperitu. Co je však hlavním ekonomickým programem nové vlády? Boj proti šedé ekonomice, je to vlajkovou lodí ekonomického programu nové vlády. Pro tu novou vládu je to takové deus ex machina, které zaplatí všechny její sliby. V některých uších to může znít líbivě, ale když se podíváme na data, tak zjistíme, že podíl šedé ekonomiky v naší zemi je v rámci EU dokonce podprůměrný, takže potenciál na úrovni desítek nebo stovek miliard korun, který má zaplatit vládní sliby, tam skutečně není.
Všichni si ale tady pamatujeme v této zemi, co znamená boj proti šedé ekonomice v podání Hnutí ANO. Všichni si pamatujeme umělé zaklekávání firem, všichni si pamatujeme prudký nárůst a zneužívání zajišťovacích příkazů, které vedly k neoprávněné likvidaci mnoha firem a následné vyplacení odškodného pro ty, kteří ještě měli sílu se ozvat. A hlavně si pamatujeme, že to byl přístup k podnikatelům jako sprostým podezřelým, kteří se museli neustále vyviňovat. Všichni si pamatujeme neustále kontroly, kontrolní nákupy a pokuty za nesmysly typu nevyvěšení tabulky o EET, pokuty za souhrnnou účtenku za stůl v restauraci a mnohé další. A tento přístup vytvářel nepřátelské podnikatelské prostředí. A myslíte si někdo, že tento boj proti šedé ekonomice bude vypadat jinak? Že tento boj, kde se vláda chce vytáhnout desítky až stovky miliard korun z šedé ekonomiky, které tam nejsou, bude laskavý, přátelský a bude stát pro podnikatele partnerem? No, nebude.
Vláda sice deklaruje podporu podnikatelům, ale slibuje zároveň návrat plošných kontrolních nástrojů typu EET 2.0, což bude znamenat vyšší administrativní zátěž a vlastně presumpci viny podnikatelů, kteří se dopředu budou muset vyviňovat, že nepodvádějí. Z podnikatelů se opět stanou sprostí podezřelí s cejchem na čele. A k tomu vláda plánuje a bez toho to nejde, zvyšování pravomoci státních orgánů. Stát nebude partnerem, ale opět se stane drábem pod pláštěm boje proti šedé ekonomice.
Jsou samozřejmě dílčí a důležité body v programovém prohlášení, na kterých se jistě shodneme. Odmítnutí emisních povolenek ETS 2, rozvoj jaderné energetiky, investice do dopravní infrastruktury, vyšší limit pro plátcovství DPH, jednotné inkasní místo a mnohé další. U těchto bodů vám budeme nejenom držet palce, mnohé jsou totiž pokračováním kroků naší vlády. A pro mě politika a víte to o mně, byla vždy hledáním řešení v konkrétních bodech. Takže nabízím v těchto bodech i spolupráci.
Ovšem problém vašeho programového prohlášení je však ta kombinace, ten celek všech slibů, to, že slibujete všechno všem. Nástupní platy 50 000 korun pro mnohé profese, zvýšení příspěvku. Což o to zní, to velmi líbivě. Kdo by to vlastně nechtěl? Ale praktická realizace povede k vysokým vládním výdajům a k většímu státu.
Zvýšení přerozdělování nezajistí prosperitu a ekonomickou svobodu i pro budoucí generace. Programové prohlášení vlády jako celek je receptem pro přítomnost na úkor budoucnosti. Je zkrátka jako švédský stůl, který může v první chvíli chutnat, ale pak po něm dlouho bolí břicho. A to jsou důvody, proč dnes nevyslovím důvěru vládě České republiky.
Děkuji za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.