Nacher (ANO): Můžete nesouhlasit, ale nemůžete nám vyčítat, že plníme volební program

Vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, milí kolegové,
já jsem slíbil, že tady budu takový korektor. Pak jsem si řekl, abych nezdržoval, oni to dost zdržují samotní opoziční poslanci, přestože říkali, že to dělat nebudou, ale budu vystupovat v momentě, kdy jsem jmenován a tady mě Martin Kupka jmenoval. On teďka tady není, nicméně omlouval se mi, že jde do Českého rozhlasu, takže mu to ani nevyčítám. Já si dovolím jednu repliku na něj. On nás tady jako vládu známkoval a mimo jiné tam mluvil o tom, že neplníme sliby.
Já dám konkrétní příklad, kdy ty sliby plníme úplně beze zbytku, a přesto se to jemu a opozičním politikům nelíbí, a to je to zrušení koncesionářských poplatků. To jsme totiž, kolegyně, kolegové, říkali před volbami, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a není to žádné překvapení. To jsme říkali, to jsme slibovali. Ti lidé to od nás chtějí. A my naplňujeme volební program. Naplňujeme to, s čím jsme získali ty mandáty tady do Poslanecké sněmovny.
Já budu teď mluvit za ANO, ne za celou koalici, to je 80 poslanců. To znamená teďka v této chvíli po nás chtít, abychom to nedělali, znamená vlastně, abychom naplňovali váš volební program. A to přece nedává logiku.
Ing. Patrik Nacher
A nazývat to způsobem jako vyhladovění nebo zestátnění, tak já jsem si našel z roku 2009, a budu to tady opakovat furt dokola, ODS navrhuje zrušit poplatky za ČT i rozhlas a ekonomicky je zestátnit. A to bylo, prosím pěkně, v době, kdy to v těch jiných zemích nebylo. My jdeme teďka cestou, kde to je v 17 zemích Evropské unie. Ano, na různý způsob - jsou to různé daně, různé napojení na státní rozpočet, různé koeficienty. To je pravda. Ale vlastně kopírujeme ten stav ve většině zemí Evropské unie. Naproti tomu ODS před 16 lety to chtěla udělat a v těch zemích to nebylo.
Tak mi teď řekněte, kolegyně, kolegové, jak to, že vy tedy právo zrušit poplatky za ČT a Český rozhlas jste měli, a my tedy jako to nemáme? Nebo já tomu nerozumím. To je první věc.
Druhá - a to je ten rozdíl, kde my jsme to říkali i před volbami. My jsme to říkali i před volbami. Takže my nepřekvapujeme.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Naproti tomu to, co se odehrálo v tom minulém volebním období, a to bych chtěl připomenout, tak tam vy jste překvapili. Vy jste ve volebním programu neměli, že budete zvyšovat koncesionářské poplatky. Neměli jste to. Neříkali jste to před volbami. Neměli jste to v programu. Dokonce rok a půl po volbách ministr kultury, který je gesční ministr, sdělil, že nebude zvyšovat koncesionářské poplatky. Následně rok před volbami jste je navrhli zvýšit. To znamená, vy jste udělali přesně to, co Martin Kupka nám tady vyčítal: nedodržení slibu. Nemluvili jste o tom. A zázračně rok před volbami tak, aby se to schválilo půl roku před volbami, jste navrhli zvýšit koncesionářské poplatky.
Takže to mi tedy řekněte, jestli tohleto jako nevnímáte jako nedodržení slibů? A nám zároveň vyčítáte, že mi dodržujeme to, co jsme transparentně říkali před volbami, to, co říkáme po volbách. A já respektuji, že vám se to nelíbí. Ale jsme v tomhletom konzistentní a nepřekvapujeme.
Vy jste naproti tomu bez ohledu na to, co jste říkali, a jak říkám, co slíbil i váš ministr kultury, navrhli zvýšit koncesionářské poplatky. Tu debatu jste kolem toho nevedli - to, co vyčítáte teďka nám, já byl předseda mediálního výboru, tak jsem u toho byl přímo, a najednou tohleto bylo v pořádku. Mimochodem ten náběh byl od 1. května, když už se bavíme vždycky o tom náběhu a o tom překvapení, kdo co má, jak se má připravit. Ale rozumím tomu, že když se někomu peníze přidávají, tak se na to připravovat nemusí, než když by někdo o peníze přišel. Tak tolik jenom na vysvětlenou.
Takže znovu: ODS to navrhovala už v roce 2009, za prvé. A za druhé, vy jste v minulém volebním období navzdory svým proklamacím a navzdory svému slibu gesčního ministra přišli s úplnou otočkou. Naproti tomu my naplňujeme to, co jsme říkali, ne že bychom to promlčeli před volbami, abychom získali hlasy a teďka jsme najednou překvapili, ale jenom to naplňujeme. A vy nám vyčítáte, že naplňujeme to, s čím nás sem ti lidé poslali a co po nás chtějí. A to je prostě dodržování toho programu.
A jak říkám, vy s tím můžete nesouhlasit, ale nemůžete nám tohleto vyčítat, protože pak byste vlastně po nás chtěli: vy jste vyhráli volby, ale prosím, naplňujte náš program, jinak vás budeme za to kritizovat.
Tolik ta drobná poznámka. Děkuju za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.