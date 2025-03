Nacher (ANO): Naším cílem je, aby lidi příjmy přiznávali, a přesto na sociální dávku dosáhli

Pane ministře, dámy a pánové,

podle očekávání tady budu hovořit zejména o těch třech pozměňovacích návrzích. Skoro jsem radši, že tady je pan ministr Výborný, byť je ministr zemědělství, a ne ministr práce a sociálních věcí, protože ty pozměňovací návrhy se týkají problematiky, kterou jsme spolu řešili například v Milostivém létu, to znamená, týká se to lidí, kteří jsou v exekuci, a nadto se to týká i alternativně lidí, kteří jsou v oddlužení, v insolvenci.

O co jde? Jde o to, že navrhovaná vládní legislativní úprava říká, že jeden z klíčových cílů je zvýšení motivace žadatelů o sociální dávky k legální práci, což ale u těch lidí v exekuci nebo k insolvenci tak, jak je to v této chvíli navrženo, nepovede; naopak to bude demotivační. Proč? Protože se bere za rozhodný příjem, který je důležitý pro vyplácení dávky státní sociální pomoci, tak se započítává ten příjem celý, to znamená před odečtením srážky v exekuci nebo v insolvenci. To znamená, člověk má nějaký výdělek, je v exekuci nebo v oddlužení, to pak tam odliším, a když má příjem docela vysoký, tak si na dávku nesáhne. Jenže jeho reálný příjem je po odečtení té srážky v exekuci nebo v insolvenci. Co z toho pro toho člověka plyne? U exekuce jednoznačně to, že přestane ty příjmy přiznávat a dostane se vlastně do šedé zóny a pak si na tu sociální dávku sáhne. To znamená, je to jako pravý opak.

My tedy s kolegyní Šafránkovou, která je zpravodajka, zároveň navrhujeme tři varianty, jak se s tímhletím popasovat, prosím pěkně. Takže vás poprosím v tomhletom o chvilku pozornosti a potom o podporu, jestli skutečně nám jde o to, motivovat lidi, aby legálně pracovali, aby přiznávali příjmy, platili z toho sociální, zdravotní.

Tak my tady máme: jeden pozměňovací návrh se týká těch lidí, kteří jsou v exekuci. To znamená, že by ten příjem rozhodný byl až po odečtení 50 procent exekuční srážky. A jak říkám, cíl je, abychom lidi přiměli přiznávat ty příjmy, když už tedy jsou v exekuci.

Ty další dva pozměňovací návrhy, které tady máme v systému s Lucií Šafránkovou, se týkají insolvencí, protože tam jsem navnímal, že by to mohlo získat podporu i u koalice, kde cíl není jenom motivovat lidi, aby přiznávali ty příjmy, ale ten cíl je tam ještě druhý, zejména u vícečetných exekucí, aby lidi šli do insolvence, do oddlužení, protože tam mají nějaký další benefit. A proto tam máme dokonce varianty dvě. To znamená, že tady by se ten rozhodný příjem u lidí, co jsou v insolvenci, počítal buď po odečtení 50 procent srážky v insolvenci, anebo dokonce 100 procent. Máte tam dvě varianty, a to z toho důvodu, že kdyby tam byla jenom jedna, tak by třeba někdo z poslanců mohl říct, že kdyby to bylo trochu mírnější, tak by pro to hlasoval, ale takhle nemůže. Takže tady jsou dvě varianty.

A vy jste tady sami před časem přišli s motivací, jak lidi s vícečetnými exekucemi dostat do insolvence, například tím zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky nad rámec toho, co po nás chce Evropská unie. Ta čísla zatím v této chvíli nevíme. Ale tady ta motivace je úplně jasná. Prostě v momentě, kdyby prošla jenom ta varianta, která se týká těch srážek v insolvenci, tak by to znamenalo, že člověk, který je v insolvenci, má ten benefit, že na tu, zjednodušeně řečeno, na tu dávku státní sociální pomoci dosáhne nikoliv z toho příjmu, který má, ale z toho příjmu minus buď 50 nebo celou tu srážku v insolvenci, takže by vlastně na tu státní pomoc a na tu sociální dávku dosáhl na rozdíl od toho, kdo je v exekuci v té chvíli. Doufám, že jsem to říkal srozumitelně.

Možná bych poprosil pana ministra Výborného, který tady sice jako zastupuje ministra, ale má možná k těmhletěm tématům blíž než skutečný ministr práce a sociálních věcí, jestli by k tomu neřekl nějaké stanovisko. Protože já jsem poprosil pana ministra Jurečku, jak se na to dívá, ve druhém čtení, a on říkal, že to je docela zajímavé a že byste to mohli podpořit, tak jestli skutečně nám jde o ten obsah, jak furt říkáte. Tak nám řekněte na mikrofon, jestli to podpoříte, nebo ne. A jaký by byl případně důvod to nepodpořit?

Ještě jednou ve stručnosti jedna věta, cílem těchto tří pozměňovacích návrhů, a tedy zejména já se soustředím na ty, které se týkají té srážky v insolvenci, je motivovat lidi, aby svoje příjmy přiznávali, a přesto dosáhli na tu sociální dávku. V opačném případě nastane situace, že vlastně vy tím návrhem ty lidi dostanete do šedé zóny, odkud my je chceme naopak stáhnout do té zóny oficiální.

Tak snad jsem to vysvětlil srozumitelně. Kdyby to nebylo jasné, tak já se klidně na faktickou znovu přihlásím. Já vám děkuju za pozornost a za podporu. A poprosím pana ministra, kdyby k tomu ztratil jednu dvě věty.

Děkuju.