Nacher (ANO): Od roku 1996 se mluví o důchodové reformě

Tak děkuji za slovo. Netušil jsem, že budu tak brzo mluvit na faktické, ale nějak mi to nedalo. Za prvé tedy pojďme si říct, že tohleto není důchodová reforma. To je jako první věc. Doufám, že se na tom shodneme. Za druhé o důchodové reformě se tady hovoří už od roku, co já jsem byl tiskový tajemník nebo tiskový mluvčí, od roku 1996. Od roku 1996. Hnutí ANO vstoupilo do vlády 2013. Z těch vašich výstupů, pane ministře, ale i od jiných politiků, to vypadá, jako by ta důchodová reforma měla být zahájena až teprve po vzniku hnutí ANO. To přece takhle není, od roku 1996 se mluví o důchodové reformě. V první vládě bylo hnutí ANO i s KDU-ČSL. Takže pokud kritizujete hnutí ANO, tak musíte kritizovat logicky i sám sebe, takže to je jedna poznámka. Ano, byl tady covid, tak už řekla paní předsedkyně Schillerová. Mě to také trápí, že se v tomhletom ta věc nepohnula. Ale není pravda, jak vy to shrnujete, že hnutí ANO v tom neudělalo nic a vy to teď zachraňujete. Tahleta věc je tady dvacet let.

Pokud jde o ten mezigenerační smír, tak bohužel, když se podíváte do monitoringu tisku, do médií, jakým způsobem to často vysvětlujete, tak právě a jen u důchodů říkáte, že je potřeba s tím něco udělat, protože jinak se zadluží další generace, nebo že nebude na rodičovské nebo že nebude na něco jiného. Ale přece bavíme se tady o deficitu státního rozpočtu. No, tak v tom deficitu jsou všechny položky, nejenom důchody. Vy z toho vymezujete ten důchod, aby se ten důchodce cítil být provinilý. Tak a já jsem si tedy našel čísla, abychom tedy věděli, kam to směřuje, aby to bylo fér. Tak když se podíváte na podíl starobního důchodu na HDP, tak v roce 2010, to ještě ANO neexistovalo, byl 8,46. Pak to šlo různě nahoru, dolů... (Předsedající: Váš čas.) ... a v roce 2021 je 8,49, teď je to 7,82. Takže se to vůbec nehýbe směrem vzhůru tímhle způsobem.

Děkuju.

