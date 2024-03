Nacher (ANO): Pane ministře, v čem ta změna má přidanou hodnotu?

reklama

Pane místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře,

já vystoupím už teď ve druhém čtení. Budu tady hodně číst z dopisu, který jsem dostal, nebo z mailu z ASNEPu. Pravděpodobně jste ho dostal také nebo i další poslanci a chtěl bych vystoupit už ve druhém čtení proto, že ve třetím čtení už je často rozhodnuto na úrovni klubů, kdo jak bude hlasovat pro pozměňovací návrhy. Pak už je pozdě. Pak už tady máme ty politické projevy, ale vy už se mezitím domluvíte na klubech, jak budete hlasovat, tudíž je to takové formální. A já bych tady reálně chtěl ovlivnit vás, abyste do třetího čtení už šli s tím, že podpoříte některé pozměňovací návrhy. Tenhle se týká pozměňovacího návrhu Aleše Juchelky a týká se nadregionálních sociálních služeb. Týká se toho služeb pro neslyšící.

Než to tady začnu citovat, tak já fakt jakoby nerozumím tomu postupu a té motivaci, proč jste se rozhodli jít touhle cestou. Víte, že já jsem roky, 15 let spolupracoval s Václavem Krásou, s Národní radou osob se zdravotním postižením i právě s tlumočníky do znakového jazyka, tak mám k tomu tématu blízko, byť odborně to není moje záležitost, ale říkám si, proč věc, která slouží těm lidem, není jich málo, proč jim komplikujeme život? To jsme na tom v České republice s financemi tak špatně? Já tomu fakt nerozumím.

O co jde? Neslyšící, pokud se nic nezmění, díky rozhodnutí mohou v následujících dnech přijít o tlumočníky a přepisovatele, díky tomuhle návrhu, pane ministře. Neslyšící a nedoslýchaví lidé ztratí přístup k informacím, pokud Sněmovna v plné šíři schválí poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Neslyšící nezbytně potřebují zachování nadregionálních služeb v plném stávajícím rozsahu a z výše uvedených důvodů žádáme vás poslance, aby věnovali pozornost a aktivně odvrátili zásadní ohrožení těchto služeb, například právě podporou pozměňovacího návrhu Aleše Juchelky.

O co jde? Tlumočníci a přepisovatelé zajišťující komunikaci třeba v nemocnicích, na úřadech, určitě jste se s tím někdy potkali, koneckonců je snahou některých politických stran nebo i třeba rezortů, aby jejich třeba tiskové konference byly doprovázeny právě tlumočením do znakového jazyka. Takže se s tím potkávají i politici. Já jsem třeba chtěl, a nějakou dobu to fungovalo, aby třeba na pražském zastupitelstvu minimálně to dopolední jednání měli k dispozici i neslyšící formou služby přepisu textu - přepisu textu v rychlosti. Teď se to zase ztratilo. Člověk, když si to chvilku nehlídá, tak pak ta služba najednou zmizí.

Jde o to, že těch úřadech při poskytování těch sociálních služeb jsou důležitou součástí komunikace právě tito tlumočníci, v komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími v každodenních situacích. Jen v loňském roce podle tohoto dopisu, který jsem dostal od ASNEPu, bylo poskytovateli nadregionálních služeb zajištěno více než 14 000 hodin tlumočení. Čtrnáct tisíc hodin tlumočení českého znakového jazyka a přepisu, a to jak naživo, tak on-line. Někdy je to naživo a někdy to je on-line přes počítač. Tohle už třeba často využívají banky. To se netýká jenom státní správy a samosprávy.

A teď. Navrhované omezení nadregionálních sociálních služeb, tak jak jej předkládá ministr Marian Jurečka poslaneckým návrhem, bude mít zásadní dopad na dostupnost už takto nedostatkových tlumočnických a přepisovatelských služeb a dalších unikátních služeb pro osoby se sluchovým postižením. (Reakce min. Jurečky.) Pokud pan ministr mi tady řekl vůbec, tak bych byl docela rád, aby tedy vystoupil na mikrofon, ubezpečil mě a ubezpečil ty lidi hlavně, že tedy se to skutečně nestane.

Faktická likvidace nadregionálních sociálních služeb a jejich převod na jednotlivé kraje ve svém důsledku přinese zásadní zvýšení nákladů na poskytování služeb nejen pro neslyšící a nedoslýchavé. Tady jenom přečtu v rychlosti - víte, že já nerad čtu... (Rozhovor min. Jurečky s posl. Kaňkovským.) Já počkám klidně. Protože víte, co mně jde? Já pak tady vždycky něco řeknu a vy mně pak reagujete na něco, co jsem neřekl, nebo to často posouváte někam jinam, tak já když takhle mluvím na ministra a je to docela zásadní, týká se to lidí se sluchovým postižením, tak by bylo dobré - myslím na pana kolegu Kaňkovského, jestli by si to s panem ministrem mohli říct potom, protože tohle je docela vážná věc.

Tady je osm bodů a já budu rád, když to pan ministr rozptýlí a řekne, že to tak fakt není, že to nebude hrozit. A tady je osm bodů, v čem jsou ty nadregionální služby pro osoby se sluchovým postižením, konkrétně se bavíme, nezastupitelné. Zásadně zvyšují dostupnost tlumočnických a přepisovatelských služeb. Zvyšují kvalitu a možnou kontrolu těchto služeb v jednotnosti přístupu dané právě nadregionálním měřítkem. Šetří finanční prostředky tím, že nutnou koordinaci a podpůrný aparát centralizuje. Zahrnuje služby pro osoby se sluchovým postižením, které na čistě regionální úrovni nemusí být vždy dostupné. V každém regionu to může být jiné. Vysoká odbornost a úroveň poskytovaných specifických služeb včetně specializovaného technologického vývoje, které si jednotlivé kraje nemohou dovolit. Opravdu jiná situace je v Praze třeba a i jiná situace bude třeba například, nechci se nikoho dotknout, nevím, Karlovarského kraje. Zahrnuje i odborné konzultanty schopné plně komunikovat přímo v českém znakovém jazyce. Dostupnost služby je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu například pro urgentní zdravotní či jiné případy. A zajištění sociálních služeb, které v jednotlivých krajích nemají z principu velkou cílovou skupinu, například služby pro osoby s hluchoslepotou.

A poslední věta - já teď nevím, jestli pan ministr je přihlášen s přednostním právem, nebo ne, ale budu rád, když to vyřešíme už teď ve druhém čtení, protože jak jsem řekl, ve třetím čtení už tady já můžu mluvit jak Cicero, a stejně vás nepřesvědčím, protože den předtím na klubech si každý klub řekne, jak bude hlasovat. Proto to říkám teď, byť nejsem nositelem žádného pozměňovacího návrhu, ale spíš chci upoutat pozornost na ten pozměňovací návrh. Takže ještě rekapitulace. Stávající návrh ohrožuje ten dosavadní funkční systém. Mě by tedy zajímalo, proč se vlastně ten stávající systém mění, jestli by mi pan ministr nemohl odpovědět.

V čem je ten benefit, v čem je ta přidaná hodnota té změny, kdy podpůrný aparát funguje pro více regionů najednou. Novelou hrozí, že jej bude třeba zajistit čtrnáctkrát pro každý kraj zvlášť. To povede k zbytečnému navýšení personálního zázemí nebo několikanásobné navýšení administrativy při rozúčtování podpůrného aparátu mezi 14 dotací. A to jen v ideálním případě, kdy si všechny kraje budou ochotny službu zařadit do své sítě poskytování sociálních služeb.

Takže já bych, tohle to je v kostce ten dopis. Já jsem si potom a s ASNEPEM ještě psal, slíbil jsem, že tady vystoupím v rámci druhého čtení, tak abyste se koaliční poslanci, kterých tady moc není tedy, abyste se pak nemohli vymlouvat, že to nevíte. Předpokládám, že jste ten dopis dostali, tak já bych poprosil o tu reakci a o tu odpověď.

To znamená - v čem ta změna, kterou navrhujete, pane ministře, má přidanou hodnotu? A v čem není pravda, protože tady jste říkal, že to takhle není to, co jsem já tady řekl, že tedy vy můžete tady na mikrofon říct, že nebudou ohroženy ty služby přepisovatelů a tlumočníků do znakového jazyka pro lidi se sluchovým postižením. Já budu rád, když to vyřešíme teď, abychom se potom ve třetím čtení jako všichni hrozně nedivili, pro co tady hlasujeme nebo nehlasujeme.

Já děkuji za reakci.

