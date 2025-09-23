Nacher (ANO): Pokrytectví Víta Rakušana hory přenáší

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hodnotám ministra vnitra Víta Rakušana

Popletená hodnotová politika aneb pokrytectví Víta Rakušana hory přenáší. Ve své vládě „prozápadnímu, demokratickému” zvyšování daní tleskal a chvástal se jím, na Slovensku proti tomu „proruskému” demonstruje ? Ještě jeden návrat k účasti V. Rakušana (STAN) na slovenské protivládní demonstraci. Podíváme-li se na věc důkladněji (a odhlédneme-li od cedule s „hodnotovým” heslem, s níž se V. Rakušan nechal zvěčnit pro účely svých dojemných příspěvků na sociálních sítích), zjistíme i několik skutečně zajímavých informací.

Například tu, že účast Víta Rakušana (ponechávám zde stranou [ne]vhodnost jeho vměšování se do politických záležitostí jiné země s demokraticky zvolenou vládou) působí pokrytecky, možná dokonce úsměvně. Demonstrace totiž byla namířena proti konsolidačnímu balíčku kabinetu Roberta Fica. Zdůrazňuji, že je čistě věcí slovenské vlády (a její politické odpovědnosti), jaký přístup v otázce správy veřejných financí volila, volí či volit bude. Zaměřuji se výhradně na kontext účasti Víta Rakušana.

Součástí balíčku, který vláda Roberta Fica navrhuje, je například zvýšení odvodů na zdravotní a sociální pojištění pro živnostníky, větší zdanění lidí s vyššími příjmy či snížení platů poslanců (jak reálně, tak nominálně) jako určitý symbol úsporných opatření.

Česká vláda, v níž sedí ten samý V. Rakušan, který se demonstrace Slováků proti balíčku opatření Roberta Fica zúčastnil, v minulých letech prosadila významné zvyšování odvodů na zdravotní a sociální pojištění pro živnostníky či zvýšení daně z příjmů PO z 19 na 21 %. Současně došlo k prosazení růstu platů vrcholných politiků. Hnutí STAN (ZDE) přitom volalo i po zavedení progresivní daně či zvýšení daně z příjmů z 15 na 17 %.

Balíček daňových opatření, které prosadila česká vláda s Rakušanovou účastí, se opatřením, o jejichž zavedení aktuálně usiluje slovenská vláda, v lecčems nápadně podobá. Balíček české vlády podle Rakušana přispívá k „uzdravení veřejných financí”. Proti balíčku slovenské vlády se Rakušan vydal protestovat s kartonovým transparentem…

Podobná politická nekonzistentnost, „balamutění” a pokrytectví nejsou u Víta Rakušana ničím výjimečným. Uveďme za všechny dva další ukázkové příklady z aktuálního volebního období.

Migrační pakt - „Už žádné povinné kvóty a pro Česko výjimka z plateb,” hájil Rakušan dohodu o migraci 14. června 2023. Článek webu iDnes.cz z 21. dubna 2024: Rakušan k platbám za migrační pakt: „Jen půl miliardy ročně.” Žádná výjimka z přijímání uprchlíků ani plateb do společného fondu v paktu není (ZDE).

Chat Control - Rakušanem vedené ministerstvo vnitra takzvaný „šmírovací” návrh nejprve podporovalo a hájilo. Například dle někdejšího Rakušanova kolegy z vlády Ivana Bartoše (Piráti) chtěl mít díky prosazení Chat Control „zářez v českém předsednictví v Radě EU”. Podobně hovořili i další členové subjektů stávající vládní koalice. Dnes Rakušan tvrdí, že Chat Control rozhodně nepodpoří…

