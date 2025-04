Nacher (ANO): Téma Babiš nacpou kolegové z Pirátů úplně všude

Děkuji, paní předsedkyně. No, já jsem se celou dobu držel, že ten čudlík nezmáčknu, a teď už jsem to fakt nevydržel, protože musím reagovat. Tak původně dneska jste si všimli, že jsme tady probírali třetí čtení naprosto bez problémů. Šlo jedno za druhým, pozměňovací návrhy, teďka zákon o lesích. Najednou tady připluje Jakub Michálek a otevře jako vždycky Agrofert a nacpe tam věc, která - nebo to byl vlastně Ivan Bartoš, tak oni se navzájem doplňují, já už jsem si je spletl, pardon.

Tak a najednou tady máme zase téma Babiš, Agrofert v zákoně o lesích. Prostě nacpou to kolegové z Pirátů úplně všude. No a co uděláme my? My vám dáme prostě kontext. Kontext. A ten kontext je, kolegové, když vy chcete deagrofertizaci, tak my tady upozorňujeme, že vy se čtyřmi poslanci jste měli nejvíc náměstků na ministerstvech od roku 1989... (Potlesk v levé části jednacího sálu.) ...vzhledem k velikosti. Takže vy nalezete do státní správy, ale jinde to budete jako čistit.

Za druhé, když vám jde o tu úsporu peněz, tak my zase pro kontext připomínáme zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Prokazatelně, objektivně. To neříkáme my jako opozice. Zeptejte se svých koaličních partnerů. Oni si myslí, že ta digitalizace dopadla dobře? Tak ať to řeknou na mikrofon. A takhle bych mohl já pokračovat dál a dál.

To samé jsme vlastně slyšeli včera, že jo. Kolega Michálek vyčte Radkovi Vondráčkovi, že pošle pozměňovací návrhy přímo na výbor, což dělají všichni, aby sám tady pět minut před koncem druhého čtení načetl svůj pozměňovací návrh jako přílepek, což mu Ústavní soud hodil na hlavu. Rozumíte? Někdo to pošle mailem na výbor, vy to načtete tady úplně partyzánsky, po pirátsku tři minuty předtím, a máte tu odvahu kritizovat někoho jiného. A my vám jenom nastavujeme zrcadlo a ten kontext.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



