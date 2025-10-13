Národní demokracie: Současné politické dění je labutí písní SPD

SPD ukázala, že stahuje alternativu dolů a že nedokáže prosadit svůj program!
Proto zde musí nastoupit jiná vlastenecká síla, která to dokáže.
Současné politické dění je labutí písní SPD. Podívejme se, co se v nedávné době stalo:
Okamura měl ve volbách ideální výchozí pozici. Přesto nedokázal využít 4 roky ve sněmovní opozici (a k tomu bohatý prostor v systémových i alternativních médiích) k tomu, aby zvýšil či alespoň obhájil svůj výsledek. Navíc je dost pravděpodobné, že bez Svobodných, Trikolory a PRO by SPD skončila pod 5 %.
SPD není schopna dostat své členy do vlády. Výsledkem Okamurova vyjednávání prý mají být jen "nestraničtí odborníci", což by samo o sobě nebylo tak špatné, nicméně to jen kryje Okamurovu neschopnost prosadit tam své lidi, kteří by hájili program SPD.
Nyní se Okamura dokonce i vzdal hlavního programu, za který byl zvolen (referendum o odchodu z EU a NATO) výměnou za křeslo předsedy Poslanecké sněmovny.
Málo se to ví, ale SPD "vyrostla" na našich demonstracích. V roce 2015 jsme pořádali Tábory lidu, kterých se účastnil i Tomio Okamura, v té době bezprizorní poslanec vyloučený z Úsvitu.
Okamura pak využil situace, založil SPD, okopíroval náš program (byť jej zploštil do jednoduchých frází), převzal naši kampaň (a naše voliče) a pak se od nás distancoval a zakázal členům SPD jakoukoliv spolupráci s námi. Myslel si zřejmě, že jej to udrží dlouhodobě u moci. Nyní se ovšem ukazuje, že lidé začínají chápat Okamurovu faleš a odvracejí se od něj.
Pokud má národovecká alternativa do budoucna uspět, nemůže se už nadále spoléhat na Okamuru, který táhne alternativu dolů. Musí zde nastoupit jiná síla, která převezme prapor národovectví, ale na rozdíl od SPD upřímným a důvěryhodným způsobem.
Národní demokracie je na to připravena. Pokračujeme ve své činnosti a zejména ve svém programu s cílem nezávislosti a neutrality ČR. Na rozdíl od SPD z tohoto programu neuhneme
autor: PV