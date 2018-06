Národní socialisté: Německá kancléřka sčítá své poslední dny

Německá kancléřka Angela Merkelová sčítá své poslední dny. V předešlých týdnech hledala východisko z vládních rozporů, které vznikly z její neúspěšné migrační politiky. Jejím hlavním vládním kritikem je bavorská CSU. Angela Merkelová politikům a veřejnosti předložila zástupné téma – šlo o vylepšení jejího postavení u bavorské CSU. A sudetští Němci tím vhodným tématem vždy jsou.

Jde tedy opět o snahu změnit obraz dějin druhé světové války ve prospěch Německa. Z viníků války udělat oběti. Její vystoupení bylo načasováno mezi výročími červnových tragédií Lidic a Ležáků. Český národ na tyto otázky je velice citlivý. Připomínáme paní Merkelové, že před poválečným odsunem sudetských Němců, který proběhl v souladu s dohodami vítězných mocností, byl Mnichov 1938. Po mnichovském porcování Československa následovala v březnu 1939 německá okupace českých zemí. Německá okupace - to byly vypálené a vyvražděné Lidice, Ležáky, byl to i Terezín i vyvraždění statisíců našich spoluobčanů v dalších koncentračních táborech. Tisíce našich hrdinů položily svůj život za svobodu svého národa na všech frontách druhé světové války. Československo se tak stalo součástí vítězné kolice. Německo v květnu 1945 bezpodmínečně kapitulovalo. Za Německem zůstaly desítky milionů obětí, ale i zničená ekonomika okupovaných zemí, včetně Československa. To také dnes důrazně připomínáme paní Merkelové!

Strana Národní socialisté

autor: PV