Navrátil (KDU-ČSL): Senior Pas a Rodinné pasy poskytují slevy na zboží, služby a další aktivity

„Existují výdaje, které se Vám nikdy nemohou materiálně vrátit. Mezi ně patří prostředky vyčleněné do sociální oblasti. Musíme zkrátka myslet na nemohoucí či jinak znevýhodněné a samozřejmě i na trávení volného času seniorů a rodin s dětmi. Jejich podpora se ovšem vrací v tom, jaká je atmosféra v naší společnosti. Jsme soudržnější, vnímavější, zkrátka vyspělejší a sociálně zodpovědnější. Na slevové Senior Pasy a Rodinné pasy Moravskoslezský kraj letos přispěl celkem 917 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vyčíslil, že prostřednictvím Senior Pasu nabízí slevy 548 poskytovatelů, do programu Rodinné pasy je zapojeno 3722 poskytovatelů slev. Jedná se o kulturní instituce, restaurace, vzdělávací centra, cestovní kanceláře nebo třeba lékárny.

„Senior pas mohou využívat občané od věku 55 let, stačí se zdarma zaregistrovat na webu projektu. Slevová kartička jim pak buď přijde poštou, nebo si ji vyzvednou ve vybraném Senior Pointu. Pak už stačí si prohlédnout nabízené slevy a vyrazit za zábavou nebo nákupy. Chceme touto cestou motivovat seniory, aby se více zapojovali do aktivního života. V Moravskoslezském kraji má Senior pas už zhruba 32 tisíc seniorů,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že Senior Pas v Moravskoslezském kraji funguje od roku 2016 a od roku 2017 jej pravidelně podporuje Moravskoslezský kraj.

Projekt Rodinné pasy Moravskoslezského kraje byl spuštěn v roce 2019 a nyní je do projektu zapojeno 5 546 rodin, v celé České republice je do projektu zapojeno téměř 190 tisíc rodin. „O Rodinný pas si mohou požádat rodiny s alespoň jedním dítětem pod 18 let. Výlet do aquaparku nebo třeba návštěva cukrárny se takové rodině může prodražit, proto všem rodinám Rodinné pasy vřele doporučuji. Nabídka slev je skutečně velmi rozmanitá,“ řekl náměstek hejtman Jiří Navrátil.

