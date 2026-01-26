Nedvěd (SOCDEM): Kašleme na Grónsko?

26.01.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu k zhodnocení událostí kolem Grónska premiérem Babišem

Nedvěd (SOCDEM): Kašleme na Grónsko?
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Že dostaneme odpověď od Andreje Babiše na řečnickou otázku z videa za méně než 24 hodin, jsme fakt nečekali… Teď už víme, že Česko za Grónskem (resp. Dánskem) stát nemůže.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 13648 lidí

Premiér má sice pravdu, že hysterické deklarace nic neřeší a že je v mezinárodní politice zapotřebí dialog a vyjednávání. Siláckých řečí a výběrové morálky si Česko za Fialy užilo víc než dost a dodneška se člověku při vzpomínce na ně obrací žaludek. Ale základní podpora evropským partnerům, kteří čelí imperiálnímu nátlaku světové supervelmoci, by jako vstup do jakéhokoli jednání měla být naprostou samozřejmostí.

Takto to vypadá, že Česko pod Babišovým vedením zřejmě chce spolupracovat na americkém plánu na roztržení Evropy a vytvoření pásma vazalských států. Na ohavné vypočítavosti téhle politiky nic nemění ani odpor k pokrytectví dnešní opozice, která hlavně ústy ODS připravovala pro české členství v Trumpově „koalici přeochotných“ půdu poslední čtyři roky.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nedvěd (SOCDEM): Doufám, že noví ministři nezařadí zpátečku
Nedvěd (SOCDEM): Venezuela? Trpká pachuť a žalostný stav české zahraniční politiky
Nedvěd (SOCDEM): Učedníci Václava Klause ve vládě nevěstí nic dobrého
Nedvěd (SOCDEM): Je nutné dostat Sociální demokracii do 21. století

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Grónsko , Nedvěd , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude Babišova vláda spolupracovat na americkém plánu na roztržení Evropy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Píši vám na základě vašeho projevu, který jste přednesl v senátu, a který jsem zde na PL četla. Spousta politiků, včetně vás, mluví o tom, jak máme Ukrajině pomáhat, protože je to pro nás výhodné, že na tom vydělávají třeba zbrojařské firmy, že se pak budeme podílet na obnově Ukrajiny. Ale to, že z ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

9:15 Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

Nová obranná strategie USA pod vedením prezidenta Trumpa zásadně mění bezpečnostní realitu, na ktero…