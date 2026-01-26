Nedvěd (SOCDEM): Kašleme na Grónsko?

Že dostaneme odpověď od Andreje Babiše na řečnickou otázku z videa za méně než 24 hodin, jsme fakt nečekali… Teď už víme, že Česko za Grónskem (resp. Dánskem) stát nemůže.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Premiér má sice pravdu, že hysterické deklarace nic neřeší a že je v mezinárodní politice zapotřebí dialog a vyjednávání. Siláckých řečí a výběrové morálky si Česko za Fialy užilo víc než dost a dodneška se člověku při vzpomínce na ně obrací žaludek. Ale základní podpora evropským partnerům, kteří čelí imperiálnímu nátlaku světové supervelmoci, by jako vstup do jakéhokoli jednání měla být naprostou samozřejmostí.
Takto to vypadá, že Česko pod Babišovým vedením zřejmě chce spolupracovat na americkém plánu na roztržení Evropy a vytvoření pásma vazalských států. Na ohavné vypočítavosti téhle politiky nic nemění ani odpor k pokrytectví dnešní opozice, která hlavně ústy ODS připravovala pro české členství v Trumpově „koalici přeochotných“ půdu poslední čtyři roky.
Mgr. Jiří Nedvěd
