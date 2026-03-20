Němcová (SPD): Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň

22.03.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k České televizi.

Němcová (SPD): Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň
Popisek: Irena Němcová, kandidátka SPD v Královéhradeckém kraji.

Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň. Za posledních pět let se snížila o deset procentních bodů na 62 procent. Naopak nedůvěra v ČT se za stejné období zvýšila z 23 na 33 procent. Vyplývá to ze zprávy Hodnocení plnění veřejné služby ČT, kterou projednala ve středu Rada ČT. Zrušíme koncesionářské poplatky a zavedeme kontrolu České televize Nejvyšším kontrolním úřadem.

Podle jiného výzkumu STEM, který je určen primárně pro vedení ČRo a Radu ČRo a který zkoumal kromě jiného vnímání veřejnoprávnosti v České republice, vyplynulo, že České televizi nedůvěřuje většina lidí v Česku. Konkrétně 52 procent - 28 procent obyvatel Česka spíše nedůvěřuje ČT a veřejnoprávní televizi určitě nedůvěřuje 24 procent.

Ani se nedivíme, že lidé České televizi nedůvěřují. Mnoho lidí má pocit, že ČT podporuje bruselskou propagandu a fandí nynější opozici. Aktuálně Rada ČT řešila nekvalitní novinářskou práci a porušování Kodexu ČT v Otázkách Václava Moravce. Předmětem kritiky je i jednostranné zpravodajství ČT.

Ředitel ČT Hynek Chudárek televizním radním přiznal, že Kavčí hory dlouhodobě záměrně do OVM nezvaly Tomia Okamuru, předsedu jedné z parlamentních stran. To Chudárek označil jako nedodržování zásad, vyplývajících z Kodexu České televize pro diskusní pořady a pluralitu. Moravec pak předsedu SPD jednou pozval a pak sám z ČT odešel…

V naší nové vládě jsme se shodli, že zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti.

Dále zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.

Na základě analýz připravíme další legislativní změny, které povedou k aktualizaci definování veřejnoprávní služby, efektivnějšímu využívání zdrojů a odstranění duplicitních nákladů.

Ing. Irena Němcová

  • SPD
  • poslankyně
Jinde na netu:

S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila Nevěra není rozhodně vaše chybaNevěra není rozhodně vaše chyba

Němcová (SPD): Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň

10:17 Němcová (SPD): Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k České televizi.