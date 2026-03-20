Němcová (SPD): Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň

Důvěra v Českou televizi loni klesla na dosud nejnižší úroveň. Za posledních pět let se snížila o deset procentních bodů na 62 procent. Naopak nedůvěra v ČT se za stejné období zvýšila z 23 na 33 procent. Vyplývá to ze zprávy Hodnocení plnění veřejné služby ČT, kterou projednala ve středu Rada ČT. Zrušíme koncesionářské poplatky a zavedeme kontrolu České televize Nejvyšším kontrolním úřadem.
Podle jiného výzkumu STEM, který je určen primárně pro vedení ČRo a Radu ČRo a který zkoumal kromě jiného vnímání veřejnoprávnosti v České republice, vyplynulo, že České televizi nedůvěřuje většina lidí v Česku. Konkrétně 52 procent - 28 procent obyvatel Česka spíše nedůvěřuje ČT a veřejnoprávní televizi určitě nedůvěřuje 24 procent.
Ani se nedivíme, že lidé České televizi nedůvěřují. Mnoho lidí má pocit, že ČT podporuje bruselskou propagandu a fandí nynější opozici. Aktuálně Rada ČT řešila nekvalitní novinářskou práci a porušování Kodexu ČT v Otázkách Václava Moravce. Předmětem kritiky je i jednostranné zpravodajství ČT.
Ředitel ČT Hynek Chudárek televizním radním přiznal, že Kavčí hory dlouhodobě záměrně do OVM nezvaly Tomia Okamuru, předsedu jedné z parlamentních stran. To Chudárek označil jako nedodržování zásad, vyplývajících z Kodexu České televize pro diskusní pořady a pluralitu. Moravec pak předsedu SPD jednou pozval a pak sám z ČT odešel…
V naší nové vládě jsme se shodli, že zajistíme transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ. Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti.
Dále zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy.
Na základě analýz připravíme další legislativní změny, které povedou k aktualizaci definování veřejnoprávní služby, efektivnějšímu využívání zdrojů a odstranění duplicitních nákladů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.