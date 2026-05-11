Lachnit (ANO): Dopravní šarlatáni od Pirátů si hrají s Pražany

Nejvyšší politický orgán metropole odmítl další z nápadů pirátských alchymistů s tím, že „odmítá řešení dopravní situace formou dílčích a nesystémových zákazů průjezdu v jednotlivých městských částech bez předchozího posouzení vlivu na celou dopravní síť hlavního města“, a bere na vědomí „negativní dopady nekoncepčních a izolovaných dopravních omezení“, a také „narůstající nespokojenost občanů s nekoordinovanými uzavírkami a zákazy průjezdu“. Chce se mi zvolat: Konečně! Vždyť takové usnesení tady mělo být už dávno. Jenže až nyní máme před volbami, což znamená i částečný návrat rozumu v některých stranách vládnoucích Praze.
Jeho absencí se ale stále může chlubit pirátský náměstek primátora pro dopravu Jan Beránek (Piráti). Jen si připomeňme pár jeho nedávných výroků. Například prohlásil, že „vozy typu SUV do městského provozu nepatří a byla stvořena někam na hory nebo do těžkého pracovního nasazení“. K tomu dodal, „že pokud už tady ta SUV máme, tak bych se přimlouval za to, aby jejich řidiči platili více za parkování, a aby byla skutečně všechna vybavena kvalitními bezpečnostními systémy proti nehodám“.
Svá moudra dále rozvinul do teorie, že trend vyššího počtu takzvaných SUV aut možná souvisí i s tím, že máme relativně dostupné pohonné hmoty ve srovnání ke kupní síle. „To znamená, že cestování individuálními automobily se výrazně zdemokratizovalo a je dostupné pro mnohem větší část společnosti,“ tvrdí. Druhá část jeho snů se válkou v Íránu již vyplňuje. Když před několika týdny litr motorové nafty stál padesát korun, určitě usínal s pohodou na líci s vědomím, že „oddemokratizace“ cestování automobily právě startuje.
Jako pokusní králíci si ale Pražané připadají i v jiných oblastech. Místo dvou pruhů na dopravně významných komunikacích běžně máme jeden, ten druhý totiž užívají jednotky cyklistů denně. Nutno také zmínit experiment s téměř zříceným Libeňským mostem, který neschopností pirátských politiků ne a ne opravit. „A tak se možná dočkáme jakéhosi provizorního přemostění, což by umožnilo alespoň obnovit tramvajovou dopravu“ konstatuje Petr Lachnit.
