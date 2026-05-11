Lachnit (ANO): Dopravní šarlatáni od Pirátů si hrají s Pražany

12.05.2026 9:08 | Komentář
autor: PV

Pražané, coby dlouholetí pokusní králíci v rukou „vědců“ z Pirátské strany, si pro tentokrát oddechli. Experimentální návrh na léto uzavřít pro automobilovou dopravu Malostranské náměstí a Smetanovo nábřeží jim naštěstí městští zastupitelé hodili na hlavu.

Lachnit (ANO): Dopravní šarlatáni od Pirátů si hrají s Pražany
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Nejvyšší politický orgán metropole odmítl další z nápadů pirátských alchymistů s tím, že „odmítá řešení dopravní situace formou dílčích a nesystémových zákazů průjezdu v jednotlivých městských částech bez předchozího posouzení vlivu na celou dopravní síť hlavního města“, a bere na vědomí „negativní dopady nekoncepčních a izolovaných dopravních omezení“, a také „narůstající nespokojenost občanů s nekoordinovanými uzavírkami a zákazy průjezdu“. Chce se mi zvolat: Konečně! Vždyť takové usnesení tady mělo být už dávno. Jenže až nyní máme před volbami, což znamená i částečný návrat rozumu v některých stranách vládnoucích Praze.  

Jeho absencí se ale stále může chlubit pirátský náměstek primátora pro dopravu Jan Beránek (Piráti). Jen si připomeňme pár jeho nedávných výroků. Například prohlásil, že „vozy typu SUV do městského provozu nepatří a byla stvořena někam na hory nebo do těžkého pracovního nasazení“. K tomu dodal, „že pokud už tady ta SUV máme, tak bych se přimlouval za to, aby jejich řidiči platili více za parkování, a aby byla skutečně všechna vybavena kvalitními bezpečnostními systémy proti nehodám“.

Svá moudra dále rozvinul do teorie, že trend vyššího počtu takzvaných SUV aut možná souvisí i s tím, že máme relativně dostupné pohonné hmoty ve srovnání ke kupní síle. „To znamená, že cestování individuálními automobily se výrazně zdemokratizovalo a je dostupné pro mnohem větší část společnosti,“ tvrdí. Druhá část jeho snů se válkou v Íránu již vyplňuje. Když před několika týdny litr motorové nafty stál padesát korun, určitě usínal s pohodou na líci s vědomím, že „oddemokratizace“ cestování automobily právě startuje.

Jako pokusní králíci si ale Pražané připadají i v jiných oblastech. Místo dvou pruhů na dopravně významných komunikacích běžně máme jeden, ten druhý totiž užívají jednotky cyklistů denně. Nutno také zmínit experiment s téměř zříceným Libeňským mostem, který neschopností pirátských politiků ne a ne opravit. „A tak se možná dočkáme jakéhosi provizorního přemostění, což by umožnilo alespoň obnovit tramvajovou dopravu“ konstatuje Petr Lachnit. 

Psali jsme:

Praha 5: JUDr. Petr Lachnit zahájil jubilejní XXX. ročník šachového Turnaje kosmonautů
Lachnit (ANO): Kulatý stůl, hranaté chování
Praha 5: Děti nadchli strážníci s koňmi i technikou
Lachnit (ANO): Nesledujete Českou televizi? Možná ohrožujete demokracii

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Lachnit , piráti , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byli Piráti pohromou pro pražskou dopravu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Babiš

A jak za vaší vlády zbohatl Agrofert?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

10:02 Hladík (KDU-ČSL): Když se nehodí fakta, tak je vše spiknutí, že, Jindro

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jindřicha Rajchla.