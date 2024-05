Nerudová (STAN): Den boje proti homofobii a transfobii není jenom dnes, ale každý den

reklama

Dnes je mezinárodní den proti homofobii a transfobii.

Nejen díky duhové stužce od @prague.pride si připomínáme, že bohužel v České republice stále nemají všichni lidé stejná práva a často čelí diskriminaci. Je nepochopitelné, že něco takového v Evropě 21. století musíme řešit. Nikdo by neměl muset skrývat to jaký je, nebo kým je. Osobně mohu slíbit, že pro rovnost a práva menšin budu vždy dělat maximum ať už v politické rovině, nebo té občanské. A měl by to dělat každý z nás.

Den boje proti homofobii a transfobii totiž není jenom dnes, ale každý den!

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.



