Mašek (ANO): Pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal

Napsal mi jeden z voličů: „Pane doktore, pro informaci. Takhle funguje české zdravotnictví. Mám otce s vážným onkologickým onemocněním. Je po biopsii nádorové tkáně. Možná jde s nasazením další léčby o dny, možná je už na vše pozdě, ale to opravdu nevím. A takhle to funguje z pohledu pacienta a jeho rodiny, kterým jde doslova o život.
Zavolejte si pro výsledky a informace o dalším postupu v pondělí.
Pondělí – pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal.
Úterý – pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal.
Středa – pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal.
Čtvrtek – pan doktor nemá čas, zavolá odpoledne. Nezavolal.
Pátek – pan doktor odjel na kongres, vrátí se příští pátek, zavolá.
Hlásím, že jsem stále v klidu. Zatím."
Co k tomu dodat?
Takhle opravdu ne.
Takhle to fungovat nemá a hlavně nesmí.
Takto komunikace mezi lékařem a rodinou pacienta rozhodně vypadat nemá.
Na zdravotním výboru, kterému předsedám, můžeme přijímat opatření, diskutovat o financování, investicích, moderních technologiích nebo dostupnosti léčby. Můžeme se snažit sebevíc.
Pokud ale nebude fungovat základní lidská komunikace, pokud pacient a jeho rodina nebudou dostávat včas informace o zdravotním stavu a dalším postupu, pak se míjíme s tím nejdůležitějším.
Nikdo neočekává zázraky.
Lékaři jsou přetížení, personálu je nedostatek a tlak na zdravotníky je obrovský.
To si uvědomuji a dlouhodobě o tom mluvím. Ale právě proto je potřeba nastavit systém tak, aby se pacient a jeho blízcí nedostávali do situace, kdy několik dní čekají na telefonát,
který nepřijde, a nevědí, zda jejich blízkému zbývá na zahájení léčby několik dnů, nebo několik týdnů.
Nejde jen o medicínu.
Jde o důstojnost, respekt a elementární slušnost vůči lidem, kteří prožívají jedno z nejtěžších období svého života.
Informace není nadstandard.
Informace je součást léčby.
A pokud někde selhává komunikace, selhává celý systém. Protože pro pacienta není nejdůležitější tabulka, statistika ani rozpočet. Pro pacienta je nejdůležitější vědět, co s ním bude zítra.
Z pozice předsedy zdravotního výboru se budu snažit jednáním se zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče prosadit zlepšení v komunikaci s pacienty, kdy často dochází k degradaci práci zdravotníků a výsledků poskytované péče.
Jaké jsou vaše zkušenosti s komunikací ve zdravotnictví?
Setkali jste se s podobným přístupem, nebo naopak převažují příklady dobré komunikace?
