Nerudová (STAN): Veřejnoprávní média nedáme. Proto jsem se obrátila na Komisi

09.04.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k financování veřejnoprávních médií

Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Způsob, jakým financujeme veřejnoprávní média, rozhoduje o tom, jak svobodně mohou fungovat. Jakmile se peníze dostanou pod přímou kontrolu státu bez pojistek, otevírá se prostor pro tlak, někdy viditelný, jindy tichý. A přesně proto evropská pravidla mluví jasně: financování musí být stabilní, dostatečné a předvídatelné. Jinak se nezávislost ztrácí.

Veřejnoprávní média nedáme. Proto jsem se obrátila na Komisi. Jde o to, jestli budeme mít i do budoucna média, která mohou svobodně kontrolovat moc a ne média, která jí budou sloužit.

Jde o tvrdý boj o ovládnutí dalšího klíčového bodu veřejného prostoru a pokus o umlčení nezávislé žurnalistiky, jak už jsme byli svědky v několika excesech této vlády. Pravda je taková, že občané budou ČT stejně platit ze svých daní. Já přispívat na novou sekci Andreje Babiše „čau lidi“ a další jeho propagandu nechci.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Psali jsme:

Nerudová (STAN): Je důležité udržet vztahy s USA
Zrovna Nerudová by se smát neměla. Turek, Macinka a angličtina
Danuše Nerudová se smála Turkovi. Nedopadlo to dobře
Nerudová (STAN): Extremistická lůza ve vládě opisuje od Orbána a Putina

financování , koncesionářské poplatky , STAN , veřejnoprávní média , Nerudová

Nelegální migrace

Tvrdíte, že dosud byla praxe taková, že v Evropě 4 z 5 nelegálů zůstávali. Jak je to možné? Kdo je za to odpovědný? Proč se pravidla mění až teď, když problém tu je už roky? A taky dost podstatná věc, nastal nějaký pozitivní posun v zárodku problému, a to, že se sem migranti nelegálně vůbec dostanou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Další články z rubriky

Zelení: Právo na interrupce má být garantované

20:07 Zelení: Právo na interrupce má být garantované

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k právu žen na interrupci