Nerudová (STAN): Veřejnoprávní média nedáme. Proto jsem se obrátila na Komisi

Způsob, jakým financujeme veřejnoprávní média, rozhoduje o tom, jak svobodně mohou fungovat. Jakmile se peníze dostanou pod přímou kontrolu státu bez pojistek, otevírá se prostor pro tlak, někdy viditelný, jindy tichý. A přesně proto evropská pravidla mluví jasně: financování musí být stabilní, dostatečné a předvídatelné. Jinak se nezávislost ztrácí.
Veřejnoprávní média nedáme. Proto jsem se obrátila na Komisi. Jde o to, jestli budeme mít i do budoucna média, která mohou svobodně kontrolovat moc a ne média, která jí budou sloužit.
Jde o tvrdý boj o ovládnutí dalšího klíčového bodu veřejného prostoru a pokus o umlčení nezávislé žurnalistiky, jak už jsme byli svědky v několika excesech této vlády. Pravda je taková, že občané budou ČT stejně platit ze svých daní. Já přispívat na novou sekci Andreje Babiše „čau lidi“ a další jeho propagandu nechci.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
