Niedermayer (TOP 09): Dát vinařům daňovou výjimku, když šetříme, je nepřijatelné

reklama

Tiché víno?!

Během mého telefonického rozhovoru z Bruselu pro ČRo Plus o státním rozpočtu minulý týden přišla řeč i na „tiché víno“. Rozhodně se nejedná o gró našich problémů a je spíše symbolickou položkou. Ale z hlediska podpory veřejnosti pro nutné kroky ke snížení růstu dluhu velmi důležitou. Dát vinařům daňovou výjimku v situaci, kdy šetříme na vědě, výzkumu a školství nebo rušíme daňový kredit na péči o malé děti, je prostě společensky nepřijatelné.

Tato položka proto musí zmizet. Je ale jasné, že náš celkový problém tyto jednotky miliard nijak neřeší. Mimo navýšení příjmů je nutné snížit třeba provozní výdaje státu. Každá instituce opravdu ušetřit dokáže. Tím nemyslím snížit mzdy zaměstnancům, ale ušetřit například za nákup nových aut, cestovné apod. Například na nákup a provoz policejních BMW náš stát jednoduše nemá. (A to nemluvím o provozu zabaveného Ferrari)

Náš strukturální deficit se pohybuje nad dvěma sty miliard. To je něco, co jsme zatím nezažili. a bohužel, sám nezmizí. Dostali jsme se tam neodpovědným zvyšováním výdajů států bez toho, aniž bychom měli pokryté příjmy či snižováním příjmů bez protipoložek ve výdajích. Tedy nekompetencí a populismem - zvažte sami, co je horší. Náprava nás bude bolet všechny, ale je to opravdu potřeba.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Uváznout cestou s vybitou baterií - v EU málo pravděpodobné Niedermayer (TOP 09): Český autoland v ohrožení Niedermayer (TOP 09): Stáváme se zemí strategií, koncepcí a plánů, kde ale reálně nejde (skoro) nic Niedermayer (TOP 09): Petr Fiala udělal správnou věc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.