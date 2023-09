Niedermayer (TOP 09): Odpovědnost a konání založené na faktech, analýzách a plánu. Moje politika

reklama

Máme plán, máme technologie, máme na to peníze a zvládneme to.

Neznamená to, že klimatickou krizi zastavíme, ale dostaneme ji celosvětově pod takovou kontrolu, že nebude ohrožovat budoucnost a kvalitu životů našich dětí. Proti tomu jde ale bohužel, nejen u nás, spousta politiků, kteří říkají: „Je to nesmysl, nejde to a přinese to svrab a neštovice“. A bohužel, nelze říci než, že se jim jejich "vzkaz" daří doručit.

Je to smutné a velmi podobné jako s eurem. Mnoho ekonomů a expertů (včetně mě) dokola opakuje objektivní argumenty: “Pomůže to naší ekonomice, je to správné a víme proč”. Proti tomu ale bez dat a faktů „křičí“ řada politiků: „Eurozóna zbankrotuje v této nebo další krizi, a když ne, tak s eurem dopadneme jako Řecko“. A nebo mírněji (leč stejně účinně) říkají" "teď ne, snad jindy", či "dnes není vhodná doba".

Velký úspěch této "komunikace" odráží dlouhodobě bohužel i průzkumy veřejného mínění, neb ty špatné a alarmující zprávy jsou vždy chytlavější než ty analytické. S eurem nás to vede do slepé uličky urputného odmítání. Nedopusťme, aby se to samé stalo se snižováním emisí a ochranou naší jediné planety.

Pro mě osobně je to bolestivý pohled, nicméně se snažím s tím něco dělat, přestože to není vždy populární. Ale je to pro mě téma mnohem, mnohem větší než politické body. Odpovědnost a konání založené na faktech, analýzách a plánu (a jejich vysvětlování) nemá podle mě alternativu. Budu moc rád, když mi pomůžete. A mimochodem, říkat pravdu je nejen správné, ale fakt to nebolí

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec

