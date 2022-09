Novák (ANO): Noste zákony prospěšné pro české občany, my vám budeme tleskat

reklama

Já jenom velmi krátce. Já nechci vůbec přecházet do osobních rovin. Jednoznačně. Ale třeba říkáte: Máme teď aktuálně nedostatečnou kompetenci na straně zadávání těch zakázek, ti dodavatelé nám nerozumí, musíme si to vykomunikovat. A teď mi řekněte, když zavedete novou agenturu, ta to vyřeší? Vyřeší, hm. Já si myslím, že ne, že to není o organizaci, ale že to je o lidech, kteří zadávají a že to je o těch potřebách, které oni následně tomu zadavateli přednášejí a jestli to neumí člověk, tak je přece úplně jedno, jestli bude zaměstnaný na MMR nebo na Ministerstvu vnitra nebo jestli bude zaměstnancem agentury.

Co se týká mé poznámky ke komunikaci, já nepotřebuji čerpat z novin. Mně prostě stačilo podívat se do toho, kolik zásadních připomínek mělo Ministerstvo vnitra a z toho vyvozuji, že asi mezi sebou nekomunikujete. To je celé. To je prostě můj názor, který jsem si udělal z toho, co jsem vyčetl v připomínkovém řízení. Nic jiného. K tomu nepotřebuji novinové titulky a politické články. Je to čistě technická věc, je to fakt.

To, že vám neděláme práci jednodušší, to je zajímavá poznámka. Tak v první řadě, předkládejte tady kvalitní věci, snažte se o shodu, my vám rozhodně nepotřebujeme tady něco střílet, od toho tady nejsme, my nechceme politikařit, my tady navrhujeme zákony, které pomůžou občanům České republiky. Spíš se podívejte vy, jak se potom k nám chováte, že to, co jsme tady navrhovali my v dubnu a vy jste nám to tady s výsměchem zabíjeli, tak to vám teď nosí odborníci a vy to teď analyzujete, nezlobte se na mě, ale prostě tohle mi neříkejte, že my vám to neděláme jednodušší. Tak tady noste zákony, které budou prospěšné pro české občany, pro český stát, a my vám tady budeme tleskat. To je celé.

lic. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novák (ANO): Hrozí, že digitální agentura pouze zakryje a prodraží externí dodávky Novák (ANO): Vládo, raději odstupte, odejděte a nepřekážejte Novák (ANO): Sbalte si pětipletení, vemte sebou popleteného Fialu a odejděte Novák (ANO): Manželství je tradice, rodina je svatá a to zase mně nikdo brát nebude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama