Nový (TOP 09): Bez jednotného evropského trhu bychom dnes nebyli tak vyspělou zemí

reklama

Jednotný evropský trh letos oslavil 30 let. Ač mi to jako člověku vyrůstajícímu v nesvobodě přišlo nemyslitelné, ČR je díkybohu jeho součástí už 19 let.

Mezi každodenními běžnými starostmi snadno zapomínáme, co vše nám tato naše nesporná výsada přináší. Rád ty nejdůležitější připomenu.

Umožňuje nám volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu po celé EU. Například Plzeňský Prazdroj může tak své skvělé pivo dodávat s minimálními administrativními náklady na téměř celoevropský trh, opačným směrem může využívat služeb ostatních unijních firem, v případě nedostatku pracovních sil může využít zahraniční unijní pracovníky. To samé platí i v případě odstranění všech překážek v převodu peněz a přesunu kapitálu. Díky těmto možnostem je právě Plzeňský Prazdroj příkladem firmy, která své výborné hospodářské výsledky opírá o účast na jednotném evropském trhu.

Navíc nás jednotný evropský trh chrání před válkou. Jednotlivé země jsou spolu ekonomicky tak propojené, že by je vzájemný konflikt zlikvidoval. Nedaleko od nás vidíme, co by Ukrajinci za takovou výsadu dali.

Stojím si za tím, že bez jednotného evropského trhu bychom dnes nebyli tak vyspělou zemí, jakou jsme dnes.

Ing. et Ing. Miloš Nový TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nový (TOP 09): Obrovský prostor k úsporám. Územněsprávní podoba Česka Nový (TOP 09): Redukce počtu obcí a krajů. ČR je příliš malá na 14 krajů Nový (TOP 09): Země eurozóny nebudou chtít platit české dluhy. Role se obrátily Nový (TOP 09): Eurozóna je elitní Liga mistrů. Do roku 2030 musíme vstoupit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.