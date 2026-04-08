ODS: Dubnová výzva vládě Andreje Babiše

08.04.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Občanská demokratická strana zveřejnila Dubnovou výzvu vládě Andreje Babiše, která míří na ochranu veřejnoprávních médií.

ODS: Dubnová výzva vládě Andreje Babiše
V sedmi bodech ODS vyzývá vládnoucí kabinet ke zveřejnění transparentních kroků, které vláda chystá ve fungování médií veřejné služby, a mimo jiné vyzývá, aby jakékoliv legislativní změny připravovalo výhradně Ministerstvo kultury a aby se o nich jednalo s odbornou veřejností.

„Bohužel současné kroky vlády míří proti nezávislosti veřejnoprávních médií. Vláda dělá chaotické kroky, chce zrušit koncesionářské poplatky, aniž by jasně řekla, jak budou média veřejné služby financována,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.

ODS zároveň spouští dneškem web HLAS PRO ROZHLAS (ZDE), který je vyjádřením podpory nejen ČRo, ale i ČT.

„Pokládám fungování Českého rozhlasu i České televize za jednu z opravdu důležitých věcí pro fungování zdravé společnosti. Plní své základní poslání, ověřují informace z nezávislých zdrojů, jsou nezastupitelná. To jsou hlavní důvody, proč chceme, aby současná vládní koalice přestala na média veřejné služby útočit. Jsme připraveni nocovat ve Sněmovně, znovu vytáhneme spacáky, abychom zabránili slovenskému a maďarskému scénáři,“ dodal šéf občanských demokratů Martin Kupka.

Dubnová výzva ODS vládě Andreje Babiše

  1. Zastavte dosavadní pokoutní kroky k destrukci médií veřejné služby.
  2. Vyškrtněte bod programového prohlášení vlády o zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
  3. Zajistěte, aby jakékoliv legislativní změny připravovalo výhradně Ministerstvo kultury ve standardním legislativním procesu.
  4. Zveřejněte, jaké veřejné služby ČT a ČRo chcete zrušit.
  5. Zveřejněte, o jaký objem finančních prostředků chcete příjmy ČT a ČRo snížit.
  6. Zveřejněte pojistky, které naplní bod programového prohlášení vlády, že prioritou je zachování nezávislosti ČT a ČRo.
  7. Přestaňte se schovávat a začněte mluvit s odbornou veřejností o případných změnách v České televizi a Českém rozhlase.

Zdroje:

https://hlasprorozhlas.cz/

