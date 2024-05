ODS: Tatra je takové nákladní Ferrari

reklama

„Během návštěvy Moravskoslezského kraje jsem zavítal do kopřivnické Tatrovky, třetí nejstarší automobilky na světě. Tatra je takové nákladní Ferrari. Co mají společného? Jsou to malovýrobci, specializují se, a to je dnes jediný způsob, jak v dravé konkurenci s Asií a Amerikou přežít. Mám velkou radost, že jsme se o malovýrobce mohli zasadit i v Evropské unii. Kdyby se jim nedostávalo speciálního zacházení, dávali by to v konkurenci s těmi největšími opravdu těžko. Tatra, tradiční český výrobce, vstala z popela a šlape jako hodinky. Výroba běží na plné obrátky, mají skvělou, ve světě zcela unikátní nápravu a já pevně věřím, že Tatru čeká skvělá budoucnost,“ uvedl Alexandr Vondra.

„Jedna z věcí, co mě na našich výjezdech do krajů opravdu baví, je jejich různorodost. Během čtvrtka jsem měla možnost podívat se na tři různé farmy v Moravskoslezském kraji. Všechny návštěvy byly skvělé. Navštívili jsme mimo jiné také rodinnou farmu Chlebovické brambory s.r.o. Jak název vypovídá, zaměřují se primárně na pěstování brambor, ale jejich produkce sahá i mnohem dál. Provozují zde mimo jiné také malé bistro s čistě vlastními produkty – od sýrů a dalších mléčných výrobků, přes pečivo a uzeniny až po ovoce a zeleninu. S panem majitelem jsme se bavili i o jejich životním příběhu. Upřímně jsem oceňovala jeho nekonečný optimismus i přesto, jak často osud rodině hází klacky pod nohy. Vzor pro mnoho dalších zemědělců!“ řekla Veronika Vrecionová.

„Ve čtvrtek jsem mimo jiné navštívil také Třinecké železárny, největšího výrobce surové oceli v České republice. Ocel je strategická komodita, kterou musíme vyrábět v Evropě. Pokud bychom ji nakupovali ze zahraničí, ohrozili bychom tím celou naši ekonomiku. Bez vlastní produkce oceli nemůžeme rozvíjet stavebnictví, strojírenství a ani uskutečnit často zmiňovanou zelenou transformaci. Tato odvětví se bez základní suroviny, jakou je ocel, nemohou posunout kupředu. Proto je nezbytné takové továrny v Evropě podporovat a ne jim házet klacky pod nohy,“ uvedl Ondřej Krutílek.

Na závěr pracovního týdne se Alexandr Vondra vydal ještě do jižních Čech. Navštívil zde výrobce automobilových součástek BRISK Tábor a.s., navštívil CHKO Třeboňsko a na závěr dne zahájil českokrumlovskou rallye.

„Dneska na návštěvě BRISK Tábor a.s. Jeden z pěti největších výrobců svíček a snímačů do aut. Rodinná, stoprocentně česká firma, která dává práci téměř sedmi stovkám zaměstnanců. Majitel a generální ředitel Mojmír Čapka mě provedl fabrikou, která zahrnuje celý výrobní cyklus – od zpracování prvotních surovin až po konečné výrobky. 90 % směřuje na export. Poptávka po svíčkách do spalovacích motorů v žádném případě neklesá. Budeme se proto zasazovat za zrušení jejich zákazu v roce 2035,“ uzavřel Alexandr Vondra.

