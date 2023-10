ODS: Zrušení veta a odebrání kompetencí evropským státům je nepřijatelné

reklama

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové je ale zrušení naprosto nepřijatelné a šlo by dle jejích slov o centralizaci Evropské unie a cestu směřující k vytvoření takzvaného superstátu. Na dokument negativně reaguje také místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Podle něj by přijetí dokumentu znamenalo posílení vlivu států Německa a Francie, a to na úkor menších států EU včetně České republiky.

„Zrušení práva veta, které navrhuje výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, je z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Návrh počítá s výrazným přesunem národních pravomocí do Bruselu – a to včetně zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, otázek klimatu a životního prostředí, energetiky, vzdělávání či práva a bezpečnosti. V podstatě by šlo o tvrdou centralizaci Evropské unie a cestu k tomu, jak z ní vytvořit superstát. A to je úplně špatně. Evropská unie byla založena na principu volného pohybu kapitálu, osob a zboží. Ne na tom, aby existovala v Bruselu centrální vláda,“ říká předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.

„Vláda, evropští poslanci, celá zahraniční politika ČR musí od první minuty hlasitě říkat jasné ne a postupovat společně se spojenci. V4 je v tomto tématu dobrý základ. Německo-francouzská snaha zrušit právo veta, přenést další pravomoce v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a energetiky ze států na EU je dlouhodobá a začíná se psát její další dějství. Zrušení jednomyslnosti a hlasování kvalifikovanou většinou poškodí menší státy EU a posílí Německo s Francií. Když vidím, jak se v oblasti zahraniční politiky, energetiky a migrace velké členské státy v poslední době fatálně mýlily, nepřeji si, aby měly ještě větší podíl na citlivých rozhodnutích, jejichž důsledky ponesou občané ČR,“ sděluje místopředseda Sněmovny Jan Skopeček.

