Okamura (SPD): 100 miliard korun dala vláda Ukrajincům. A čeští důchodci?

reklama

Vážené dámy a pánové, tak máme tady dnes další pokračování návrhu Fialovy vlády, kterým chce Fialova vláda okrást všechny současné i budoucí příjemce důchodů. Hnutí SPD s tím samozřejmě zásadně nesouhlasí a budeme hlasovat proti. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoliv proti důchodcům. A SPD chce zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli vládní pětikoalice.

No, a jaký je současný stav? Já jsem se konečně tedy - mně odpověděli vládní představitelé na to, jaké jsou vlastně ty náklady na Ukrajince v České republice. Protože dneska tady už několikátý den jednáme o tom, že vláda chce okrást o peníze naše slušné občany a zároveň chce přeposlat tyto peníze Ukrajincům a přeposílá i Ukrajincům. To je ta pointa. Takže okrade naše slušné lidi - Fialova vláda - ještě to dělá všechno na dluh, to posílání peníze Ukrajincům a teď to přepošle.

No a tady já jsem dal písemnou interpelaci na ministra vnitra Víta Rakušana, kolik tedy vlastně se dalo už těm Ukrajincům z našich peněz? No a ta situace je opravdu šokující, protože Fialova vládní pětikoalice poslala Ukrajincům, těm migrantům, kteří přišli do České republiky, dohromady jim odsouhlasila už 40,5 miliardy korun. Dostal jsem tady v odpovědi, je to jednoduchý součet a je to dokument, který jsem obdržel od ministra vnitra Víta Rakušana na základě mojí písemné interpelace, protože když jsem se ho tady ptal ústně, tak jsme se odpovědi nikdy nedočkali, a je to dokument, který jsem tady obdržel. Takže 40,5 miliardy korun dala vláda Ukrajincům tady v České republice, plus premiér Fiala zmiňoval na jaře letošního roku, že přes 40 miliard ještě dala vláda formou zbraní na Ukrajinu. To znamená, dohromady je to cirka 100 miliard korun - dala vláda Ukrajincům a zároveň už podruhé letos chce okrást všechny důchodce v České republice a teď ještě zvýšit daně plošně všem občanům v České republice. A to je ten úvod, který jsem chtěl říct a o čem já tady budu dneska v podstatě hovořit.

Takže mám to tady černé na bílém. Jsou tady jednotlivé položky, jednotlivé kapitoly, co si vláda odsouhlasila. Navíc samozřejmě je potřeba ještě zdůraznit, že Fialova vláda ještě nekončí s těmito výdaji. Protože v té odpovědi od ministra vnitra Víta Rakušana je napsáno, a je to další, v podstatě se potvrzuje to, co tady říkám už rok, že Fialova vláda nepočítá s tím, že se ti ukrajinští migranti, do značné míry jsou to ekonomičtí migranti, to víme všichni, teď jezdí na dovolenou na Ukrajinu, vrací se zpátky, masově jezdí na dovolenou. České dráhy i STUDENT AGENCY navýšily spoje na Ukrajinu, už to proběhlo i mainstreamovými médii, že jedou na Ukrajinu. Takže samozřejmě pakliže nějaký uprchlík jezdí na dovolenou do země, z které uprchl, tak to není žádný, tak to samozřejmě není uprchlík, je to normální ekonomický migrant, to tady podporuje Fialova vláda.

A navíc z toho, z té odpovědi od ministra vnitra Víta Rakušana za hnutí STAN, tak jednoznačně vyplývá, že vláda nepočítá s návratem Ukrajinců na Ukrajinu. Počítá s tím, že tady zůstanou. A je to přesně ta lež, kterou - já jsem na ni upozorňoval, to tady tvrdil ten váš kamarád, bývalý ukrajinský velvyslanec Perebyjnis a tvrdili jste to i vy, že oni se budou vracet zpátky na Ukrajinu, ti migranti. Není to pravda. Je to ta lež, kterou celou dobu tady obelháváte všechny občany České republiky. I ten váš dokument, ta odpověď, co jsem dostal, plně počítá s tím, že tady ti Ukrajinci zůstanou. To znamená, ta zátěž na úkor českých občanů bude nadále pokračovat.

Tady bych rád upozornil, že podle oficiálních statistických údajů už více než každý desátý občan v České republice, každý desátý člověk v České republice, který tady má legální pobyt, tak je cizinec. To znamená - a ve velkých městech je to ještě více. To znamená, občané se tady stávají cizinci ve vlastní zemi. Ostatně doslova tisíce lidí mi v tomto smyslu píší, stačí se podívat i na mé sociální sítě do diskuzí, kde jenom v těch diskuzích na mých sítích je v průměru tři až pět tisíc lidí denně - tam píší do diskuzí. Takže je to skutečně velký vzorek. A říkám denně. To znamená měsíčně komentují tuhletu situaci desetitisíce občanů jenom na mých sítích.

To znamená, tady je to černé na bílém. Takže vy dáváte na Ukrajince - jenom v České republice dáváte cirka 40,5 miliardy korun. Já jsem si to přesně spočítal na základě té odpovědi, to je jasně kvantifikováno. Jasně jsou tady čísla i náklady. Plus 40 miliard ještě na zasílání zbraní. K tomu se ještě dostanu.

Takže to je ta situace, že našim občanům berete. Navíc je opravdu velmi odporné, že berete těm nejpotřebnějším občanům, kteří už si nemůžou sami pomoci, což jsou samozřejmě příjemci důchodů například, ale jsou to i matky samoživitelky, jsou to samozřejmě nízkopříjmoví pracující občané. Premiér Fiala se chlubil opakovaně v televizi, sám jsem to viděl a i tady, že se chlubíte tím, že roste počet českých občanů na dávkách. No to je úplně neuvěřitelné. Cílem každé vlády by mělo být, aby lidé nebyli na dávkách, ale vy se ještě chlubíte tím, že posíláte lidi, že naše slušné lidi posíláte na sociální dávky. Už v tom - tento moment je samozřejmě na okamžité odstoupení této vlády.

No, ale ona ta situace je ještě mnohem horší, co vy předvádíte. Protože nejenom všichni víme, že vaše vláda rekordně zadlužuje Českou republiku. To znamená, my v podstatě máme největší deficit veřejných financí za letošní rok vůbec v historii samostatné České republiky. Je to těch cirka 300 miliard korun. A když si naskládáme ty plánované deficity, to znamená loňský rok, letošní rok a příští rok mají být volby do Sněmovny, tak ten deficit se odhadem může pohybovat za vaší vlády jedna celá dvě, 1,2 bilionu korun navýšení deficitu.

Mimochodem i kvůli této nekompetentní vaší vládě, až bych řekl vlastizrádnému přístupu vůči českým občanům, tak poprvé překonal dluh České republiky tu magickou hranici tří bilionů korun. Takže z těch vašich dluhů se budou vylízávat čeští občané už několik generací. Teď si berete půjčky se splatností do roku 2056, 2057, to znamená, už 30 let, 30 let se to bude splácet po vás. To je neuvěřitelné. No a teď navíc uvažujete o tom, že si ještě navíc půjčíte od Evropské komise, Evropské unie, Evropské komise v přepočtu dalších 137 miliard korun na financování dalšího zdražování pro občany České republiky.

Ano, slyšíte dobře. Vy chcete financovat další zdražování pro občany České republiky, protože ta půjčka, kterou si chcete vzít, opět je to půjčka na desítky let, 137 miliard korun, má být na financování nejrůznějších projektů vyplývajících z Green Dealu EU. To znamená, ten Green Deal EU, to je přesně to, proč lidé tady platí, dneska naši občané, čím dál dražší energie, čím dál dražší potraviny... auta zdražují, všechno v České republice zdražuje. Různé nucené zateplování, teď to také chystáte, že si budou muset nově draze zateplovat lidé domy, ale i činžáky a tak dále. Na průměrný činžák to podle propočtů vychází třeba 20 milionů korun to zateplení, jak jsme viděli ty údaje. Kde na to mají lidé vzít?

To znamená, tohle to je váš způsob. To znamená, zadlužujete úplně nehorázným způsobem, a dokonce k té půjčce 137 miliard korun, kterou si... další půjčku si berete a chci zdůraznit, že Evropská unie žádné peníze nemá, jak víte. Ona už nemá peníze, ona vydává dluhopisy. Vydává dluhopisy na to a za ty dluhopisy ručí všechny členské státy, včetně České republiky, takže si půjčuje na to, aby vůbec mohli přerozdělit nějaké peníze. To je neuvěřitelné jako čemu vy tady přikyvujete a s čím vy souhlasíte a co tedy předvádí Evropská unie. Ostatně i ten Národní fond obnovy z té doby covidu, oni to nazvali honosným názvem Národní fond obnovy, to také bylo na základě dluhopisů a nejsou to žádné už peníze Evropské unie, protože ona žádné nemá. To jsou naše peníze a je to na základě ručení České republiky, to znamená ručení všech občanů v České republice. Je to neskutečné! Evropská unie nemá žádné peníze, je to ekonomické, směřuje to už k ekonomickému kolapsu a vy s tím tady souhlasíte.

K té půjčce máme samozřejmě zásadní výhrady, ale nejenom my jako SPD, ale navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty, včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok navíc směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Ale na to už jsme si zvykli. Že vy, jak řekla ekonomka Švihlíková v televizi Prima, renomovaná ekonomka, vy jste lhali, lžete a budete lhát. Prostě lžete permanentně! To je opravdu takhle prolhaná vláda. To tady opravdu nikdy ještě nebylo.

A pojďme k tomu úvěru, který navíc - ještě si chcete brát od Evropské komise, ovšem i ta ty peníze má na dluh, takže je to dluhová unie, to není Evropská unie, je to dluhová unie. A zhruba 2/3 tohoto úvěru hodlá současná vláda sama přepůjčovat dalším subjektům, to znamená, že je to půjčka na půjčku, na půjčku... prostě je to letadlo. Je to normálně takzvané letadlo. A zbývající třetina má být určena na poskytování dotací, ale v rámci Green Dealu, které ovšem opět zdražují životy všech občanů České republiky. Tahle ta konstrukce je neuvěřitelná. Ale to je dneska Evropská unie, to je politika Fialovy vlády. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu České republiky o více než dva procentní body. Deficit veřejných rozpočtů se v důsledku tohoto úvěru každoročně zvýší až o 0,6 % HDP, což je monstrózní číslo, protože mluvíme o HDP celé České republiky. Přitom Česká republika má kvůli Fialově vládě již aktuálně druhý nejvyšší meziroční růst zadlužení v rámci Evropské unie, a to o 1,7 procentního bodu a celkový státní dluh České republiky na konci prvního čtvrtletí letošního roku, jak už jsem uvedl, přesáhl již tři biliony korun. Plně astronomické hausnumera, jakým způsobem Fialova vláda hospodaří a vede Českou republiku k finančním problémům. A využití tohoto úvěru je navíc omezeno pouze na projekty, které jsou v souladu s cíli a nařízeními EU. No, to je ten Green Deal. To znamená, všechno se jen opět zdraží, životy občanů České republiky zdražíte.

Takže hnutí SPD samozřejmě tvrdě odmítá naprosto hazardní vládní politiku v oblasti veřejných financí i to, že vláda Petra Fialy z ODS zadlužuje další generace, a to bez vědomí a souhlasu Poslanecké sněmovny. A proč o tom hovořím? Takže, jak hospodaří Fialova vláda? Znovu jenom zrekapituluji tuhletu úvodní pasáž, o které hovořím. Takže, vy tady už podruhé letos okradete, chcete okrást, všechny současné i budoucí příjemce důchodů. Už podruhé! Už jste je okradli letos v červnu - od června v průměru o tisíc korun měsíčně, protože jste zrušili tu zákonnou valorizaci, na kterou měli v červnu občané nárok. Tady bych jenom zdůraznil, že to byla valorizace na základě vysoké inflace, kterou způsobila vaše vláda, protože inflace v České republice je jednou tak vysoká cca, než je průměrná inflace v Evropské unii. Mimochodem nejnižší inflaci má Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které nemají euro, tam je to 1,7 %, v České republice je to cca 10 %.

To znamená, vy sami způsobíte vaší neschopností velký růst cen energií, je tady vysoká inflace na základě toho důchodci měli dostat, a to i důchodci, nejenom starobní, ale i invalidní důchodci, týkalo se to, týká se to i vdovských důchodů a sirotčí důchodů, tak měli dostat valorizaci. O tu jste je okradli a teď ještě znovu tady chystáte plošné okradení důchodců v režii ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, a samozřejmě se tento návrh týká celé Fialovy vládní pětikoalice.

Tak a zároveň znovu, jak říkám, na Ukrajince, Ukrajincům, těm převážně ekonomickým migrantům, kteří směřují do České republiky, tak jste dali 40,5 miliardy, plus 40 miliard na zbraně. Ono už to bude mnohem víc, proto je to cirka sto miliard, protože s těmi zbraněmi už je to údaj z jara. Na jaře už to říkal premiér Petr Fiala v médiích. Já jsem to sám viděl osobně, to jeho vyjádření. Každý si může to video přehrát. Takže 100 miliard korun Ukrajincům, ale naše lidi totálně sdíráte z kůže. Našim lidem vezmete a přerozdělíte Ukrajincům a na drahé, předražené různé zahraniční zakázky, které tady ještě paní ministryně obrany Černochová tají pozadí těch zakázek. To jsou ta bojová vozidla pěchoty a tak dále. Tam to skutečně smrdí a mluví o tom i odborníci.

Takže tohle to je politika Fialovy vlády a to číslo, kolik jste vydali na ty Ukrajince, to je tady potřeba zopakovat, protože je to nová informace. Tu interpelaci, tu odpověď jsem dostal včera, takže to tady všechno mám písemně. No a znovu zdůrazňuji, je potřeba si ještě jednou zopakovat, že vy nepočítáte s tím návratem těch migrantů zpátky na Ukrajinu. Byla to obrovská lež, kterou jste obelhali celou Českou republiku. A vy počítáte s tím, že tady zůstanou, to znamená, je to opět na úkor českých občanů a já vůbec nechápu, je to jasné porušení všech vůbec i právních norem, že vlastně vy jste tady zlegalizovali ekonomické migranty. Nikdo nemá nic proti pomoci, přiměřené pomoci tak, abyste... samozřejmě přiměřené pomoci skutečným válečným uprchlíkům. Přiměřené, časově omezené tak, aby se samozřejmě nesnížila, a aby se čeští občané nedostávali do chudoby, nedostávali do problémů. Ale zlegalizovat ekonomické migranty tímto způsobem, to je opravdu vrchol. To je zločin! To je přímo zločinný přístup, a i včetně těchto výdajů. To je samozřejmě problém a já znovu zdůrazním, že SPD chce být v příští vládě a tato opatření, tato škodlivá opatření, škodlivé kroky zrušíme. Zrušíme je a uděláme opět pořádek, aby český občan byl na prvním místě.

Pojďme dál. Teď samozřejmě Fialova vláda ještě ten problém eskaluje dále, protože Evropská unie přišla s dalším návrhem... No, ještě se zastavím u těch peněz. Evropská unie, ano, to je politika Fialovy vlády, kdy eurokomisařka Ursula von Der Leyenová řekla tento měsíc v Madridu, když Španělé přebírali předsednictví Rady EU, vyzvala členské státy EU, aby zaslaly Evropské unii další stovky miliard. Stovky miliard! Samozřejmě mluvíme v eurech.

Protože Evropská unie nemá peníze. Jediný, kdo se proti tomu hlasitě vymezil, je maďarský premiér Viktor Orbán. A my v tomto máme podobný postoj jako Viktor Orbán, Maďarsko, protože se ptá, kde ty peníze všechny jsou, co už se poslaly Evropské unii? Kde jsou? Když ani členský stát Maďarsko, Viktor Orbán, nemá informace, co s nimi vlastně je. To je normálně zločinné hospodaření, je to bezedná studna. Evropská unie nemá žádné peníze. Tak si přestaňte už tady lhát a vymýšlet, ti zastánci Bruselu a Evropské unie, že nám tady Evropská unie posílá peníze. To jsou naše peníze, jsou to peníze na dluh, Evropská unie peníze nemá. Už několik let vydává dluhopisy. Jsou bez peněz úplně. Je to selhání toho projektu. A budeme to platit my všichni desítky let.

A teď chce nově Evropská unie poskytnout zase ze společných peněz, které chce vybrat ovšem nebo si půjčit na dluhopisy. Jenže ona je chce vybrat od zemí, které jsou samy v dluzích - viz. Fialova vláda, jakým způsobem tady hospodaříte s Českou republikou. A chce teď 20 miliard euro posílat na zbraně na Ukrajinu. A já za SPD říkám, že my nesouhlasíme. A vím, že jsme jedinou stranou v Parlamentu, která je od počátku proti zasílání zbraní na Ukrajinu. Protože všeobecně platí, že když do probíhající války zasíláte zbraně, tak se ta válka pouze prodlužuje a prodlužuje se utrpení dalších desetitisíců vojáků a civilistů. Hnutí SPD tady osamoceně - a stojíme si za tím - dává od počátku přednost jednání a mírovému řešení tohoto konfliktu. Takže my opravdu jsme proti dalšímu posílání zbraní na Ukrajinu. Evropská unie zvažuje přidat za asistence Fialovy vlády další 20 miliard eur, což je cirka 470 miliard korun.

Teď bych se ještě zastavil nad tím termínem. Oni ten fond, který je na dluh samozřejmě, to už jsem tady řekl, nazvali, což jsem si opravdu poznamenal tři vykřičníky za to, Evropský mírový nástroj. Takže zasílání zbraní do probíhajícího konfliktu, čímž budou další desetitisíce mrtvých a zraněných dalších lidí, nazývají Evropským mírovým nástrojem. Zasílání zbraní do probíhající války opravdu mírový nástroj není. To je opravdu další nesmysl, jako to bylo u toho covidu, kde to nazvali Evropský plán obnovy. A tady zase lhali vládní politici, ale říkali to i zástupci hnutí ANO, že jsou to peníze z EU. No, to byly peníze na základě dluhopisů, jsou to peníze na dluh, ze které ručí Česká republika. Takže jaké peníze z EU? To je přece jinak.

A teď návrh na to, že by se mělo dát další 20 miliard na vzájemné zabíjení na Ukrajině. Návrh zazněl minulý týden na jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU. O uvolnění těchto peněz by členské státy měly rozhodnout do letošního podzimu, což je za velmi krátkou dobu, přičemž je nutná jejich stoprocentní shoda, neboť každý stát má v této záležitosti právo veta.

A zajímavé je, co tady říká vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, který požaduje, aby se tento v uvozovkách Evropský mírový nástroj - on není evropský, to je zase ta lež. To je zase narativ, že EU rovná se Evropa. Není to pravda. V Evropě je řada zemí, ať je to Švýcarsko a další, které nejsou v Evropské unii, je to Británie a další a jsou to bezesporu evropské země. To je zase ta lež těch prounijních aktivistů, těch prounijních politiků, že se snaží lživě dávat rovnítko mezi Evropu a EU. Není to tak. A není ani pravdou, že kdo je proti EU, že není proevropský. Naopak. Ten, kdo je pro politiku v Bruselu, tak jak ji dneska - poslední léta předvádí Brusel, je podle mého názoru protievropský, protože ničí Evropu, ničí Evropu migrací, ničí Evropu dluhy, které se budou těžko splácet, už na desítky let dopředu. Takže nedávejme opravdu rovnítko mezi Evropu a EU. Je to něco jiného. Je to opravdu něco jiného a znovu říkám, každý snad zná zeměpis a EU se nerovná Evropa. Je to část Evropy. A jak víme, tak v České republice podle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM Evropské unii věří pouze 46 % občanů, to znamená, většina nevěří. Tak i z tohoto pohledu určitě většina českých občanů jsou Evropané, ta většina, která nesouhlasí s EU, a není žádné rovnítko mezi politikou EU a Evropou. To rozhodně pravda není. Jak říkám, politika EU je protievropská. Je to protievropská politika. Je to politika proti zájmům České republiky.

A když se vrátím ještě k těm 20 miliardám eur, které chce teď Evropská unie dát na další vzájemné zabíjení na Ukrajině, tak proti tomuto postupu protestuje Maďarsko, které odmítá odsouhlasit uvolnění další ze série půlmiliardových plateb z tohoto fondu na zbraně pro Ukrajinu. Znovu říkám, že maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. Říkáme to tady jako jediná strana od začátku, jako jediná strana v Parlamentu jsme proti zasílání zbraní na Ukrajinu. My nejsme ve válce, jak tady lhal premiér Fiala, nejsme ve válce, nezatahujte nás do války. Já myslím, že už to stačilo. My se odmítáme podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších deseti tisíců vojáků a civilistů.

Pojďme dál, protože ten problém je skutečně velký. Ještě k tomu okrádání těch důchodců z vaší strany. A znovu říkám, zase to musím zdůraznit, protože se pohybuji samozřejmě mezi občany, a je potřeba zdůraznit, že se to netýká pouze starobních důchodců. Vy totiž okrádáte a okradli jste letos - a všichni to viděli na tom, že jim nepřišla ta slíbená valorizace, i invalidní důchodce i sirotčí a vdovské důchodce. Takže vy jste plošně okradli 3 miliony lidí v České republice. Na úkor toho, že jste poslali 100 miliard korun, ještě navíc na dluh, Ukrajincům. A taky na ty předražené zakázky. Teda to bylo neuvěřitelný, když jsem teď viděl to video, jak paní ministryně Jana Černochová tvrdila v České televizi, že těch 122 miliard na nákup těch jejich předražených amerických stíhaček F-35, že ty náklady už zahrnují i ty další technické náklady, například na úpravu letiště Čáslav a tak dále. A já jsem slyšel to vyjádření, byla to lež, protože to nezahrnuje ty náklady. Takže paní ministryně to tady tvrdila v přímém přenosu v České televizi, já jsem si to video schválně radši přehrál dvakrát, abych se ubezpečil, že je to další lež. A tak teď nevím, jestli to byla záměrná lež nebo nekompetence, ale tak jako tak je to špatně, když mluvíme o veřejných miliardách. Vy s tím házíte opravdu lopatou, házíte veřejný miliardy tam, sem, přehazujete bez jakékoliv soudnosti. Takže to je opravdu velmi alarmující, tenhleten způsob nekompetentního vyjádření. Takže to je opravdu neuvěřitelný. A už jenom za tyhlety výroky, kdy se tady s veřejnými penězi nakládá tímto způsobem, tak je to otázka opravdu, jestli vůbec paní ministryně je kompetentní k výkonu funkce ministra obrany. Ale pojďme dál.

Co se týče té inflace, tak vy tady říkáte, že nemáte na důchody. No jo, ale tu situaci jste způsobili vy jako Fialova vláda. Já jenom připomenu, že Česká republika má v průměru, když jsem viděl teď ta aktualizovaná čísla zase, nejvyšší ceny elektřiny a plynu ve střední Evropě. V obou dvou parametrech elektřina i plyn má Česká republika vyšší ceny, to znamená, občané a firmy platí vyšší ceny, než je průměrná cena v Evropské unii. A to není vše. Protože podle těch oficiálních údajů, a už jsem o tom tady hovořil, čeští občané, české firmy kvůli Fialově vládě platí i nejvyšší ceny plynu a elektřiny ze všech zemí střední Evropy. Ze všech. Včetně Německa a Rakouska. Pozor. Takže kvůli Fialově vládě čeští občané a firmy platí vyšší ceny plynu a elektřiny než v Maďarsku, Slovensku, Rakousku, Německu a Polsku.

Takže ty vaše lži a výmluvy na Ukrajinu, co tady pořád předvádí premiér Fiala, to je opravdu... To je normálně patologický lhář, ten člověk. Ve stejné situaci logicky jsou i Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Ve stejné či podobné situaci. Přesto Česká republika má nejvyšší ceny plynu a elektřiny ve střední Evropě a ještě navíc jsme jedinou zemí ze střední Evropy, která je má nad průměrem EU. To znamená, to je přímo zločin, tohleto. Takovýmto způsobem vytahat miliardy z kapes našich všech slušných občanů a firem. Jenom proto, že jste stropovali ceny vysoko a jenom proto, že jste nedokázali udělat opatření, která udělali v okolních zemích. To je opravdu šílené a je potřeba to tady říct.

No a teď říkáte, že nemáte peníze pro invalidní důchodce, zamítli jste tady návrh SPD na zvýšení příspěvku na péči, říkáte, že nemáte peníze na rodiny s dětmi, na pracující rodiny s dětmi, říkáte, že nemáte peníze pro invalidní, starobní, vdovské a sirotčí důchodce. Vy nemáte peníze na studenty, kterým jste zkrouhli slevu na jízdné i důchodcům. Vlastně vy jste okradli o peníze všechny občany České republiky plošně, abyste mohli přeposlat nesmyslné kompenzace distributorům energií, protože jste nezastropovali tak, jak jste měli, nejenom včas, a navíc ještě vysoko. Ani jste si nevzali příklad z okolních zemí tak, jak vás k tomu SPD už od loňska vyzývalo.

Do toho máme dražší potraviny než v Polsku, takže i potraviny, ty základní životní potřeby, tady cenově eskalují. A kde už na to mají lidi brát peníze? Ale hlavně je potřeba se porovnat i s okolními zeměmi. To znamená, vy ještě drtíte českou ekonomiku tím, že za a) občany nutíte jezdit nakupovat potraviny do Polska. To znamená, klesají tržby v maloobchodě, jak víme, což je samozřejmě problém ekonomický, protože klesá potom příjem státu, který by mohl být. A samozřejmě zároveň teď tím plošným zvýšením daní, které chystáte, to je ten váš okrádací balíček, kde plošně zvyšujete všem lidem DPH, už jste zvýšili daň na naftu a žádný, že jste to vrátili. Prosím vás, nelžete. Vždyť to mělo platit do konce roku a vy jste to teď už jako zkrátili, tu slevu korunu padesát. Zase to není pravda. Prostě tyhle ty polopravdy, a lži, které neustále prezentujete, ale já myslím, že už lidé mají přehled a už to prostě vidí. A musím říct, že to je opravdu problém. To znamená, v České republice byl meziroční nárůst ve srovnání rok 2021/2002 ceny plynu o 231 %. Je to nejvíce v celé Evropské unii, nejvíce. Mimochodem, když se podíváte na ta čísla, na ty statistiky, které určitě Fialova vláda zná, jenom o nich mlčíte, tak Maďarsko má nejlevnější cenu plynu vůbec v celé Evropské unii ze všech zemí EU. Je to mimochodem samozřejmě díky té bilaterální smlouvě s Ruskem. Ale prostě to tak má. Nejnižší cenu plynu v Evropské unii. Mimochodem elektřina. Meziroční nárůst ceny v České republice o 97 %, je to těsně druhý nejvyšší nárůst v celé Evropské unii po Rumunsku. Takže takovýmto způsobem jedná vůči českým občanům a firmám Fialova vláda.

No, a do toho se dočítáme, že pan ministr Ivan Bartoš z Pirátů má čtyři auta s řidičem, že si objednal na Ministerstvo pro místní rozvoj, které vede, luxusní catering za 20 milionů korun, to znamená donášku luxusního jídla. Do toho slyšíme, že si objednal na cestu do Japonska speciálního fotografa za 100 000, aby ho tam fotil. No, to je úplně neuvěřitelné, musím říct, no. Přitom právě ministr Bartoš z Pirátů má ve vládě přece na starosti řešit dostupnost bydlení. Neudělal nic. Jsou tady drahé náklady na bydlení, předražené bydlení, že slušní a pracující čeští občané už ani nemají na to si pronajmou byt v Praze. No logicky, protože ti ukrajinští ekonomičtí migranti samozřejmě zvýšili poptávku a samozřejmě se zdražily nájmy tak, že na české občany... Čeští občané už na to nemají peníze, takže mi říká řada občanů i na akci, na kampaních, že třeba chtějí jít pracovat do Prahy, mladí lidé jsou prostě lidi, kteří chtějí pracovat, jsou to práceschopní lidi, kteří chtějí pracovat, ale nemůžou, protože samozřejmě ty nájmy stouply tak kvůli Ukrajincům, že samozřejmě ta dostupnost bydlení se ještě zhoršila pro naše občany. Ale to je přece Pirátům úplně jedno, Piráti jsou přece pro absolutní migraci, promíchání tady s afričany a prostě s muslimy, se vším, a to prostě je úplně přijatelný.

Zároveň bych chtěl poznamenat, že to byli právě Piráti spolu tady s KDU-ČSL, s lidovci, kteří nám tady zablokovali v minulém volební období návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže KDU-ČSL a Piráti, to jsou ti, kteří tady v prvé řadě podporují nepřizpůsobivé. No, byla to konkrétně tady paní Richterová z Pirátů a pan Čižinský, poslanec KDU-ČSL to byl. No, a my jsme ten návrh... takže to v minulém volební období těsně neprošlo, ten návrh, už jsme to protlačili do třetího čtení, takže dál tady sosají dávky nepřizpůsobiví. Přitom kdyby ten náš návrh zákona tady už platil, tak se ušetří cirka miliarda. Už jsem o tom hovořil několikrát, máme to prokalkulované. Ale vy radši dáte nepřizpůsobivým, vydáte radši cizincům, ale českého občana, jak jsem říkal, totálně sdíráte z kůže. Takže ministr pro místní rozvoj Bartoš, ten má na starosti, aby řešil dostupné bydlení. Už jste skoro dva roky ve vládě neudělal vůbec nic a je to samozřejmě problém, jo? Oni tady hrají mrtvého brouka, přitom jsou to právě oni, kteří to mají v gesci a mají to řešit.

Pojďme dál. Migrace. To je samozřejmě obrovský problém, protože ten migrační pakt EU, který odsouhlasila Fialova vláda, tak to je samozřejmě, to je přímo, to je prostě zrada, to je prostě vlastizrádné jednání. A proč o tom chci znovu hovořit? Protože 25. 7. tento týden premiér Fiala, a na ten článek, ten nadpis se klidně můžete podívat rychle i vy, ostatně dal jsem to i na své sociální sítě, tak řekl na televizi Prima premiér Fiala, cituji, že migrační pakt je pro ČR výhodný. No, tak to je vrchol. To znamená Fialova vláda, premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN odsouhlasili o nás bez nás bez jakéhokoliv projednání v Poslanecké sněmovně, odsouhlasili to, že buď bude... a jsou tam kvóty, samozřejmě. Upozornili na to Maďaři na tom jednání, i na to jednání, na tom jednání na to upozornili a migrační... Takže buď Fialova vláda odsouhlasila, že buď budeme - Česká republika - přijímat africké a islámské migranty, nebo budeme platit výpalné, jinak to nazvat nelze 20 000 EUR, v přepočtu 500 000 Kč za každého odmítnutého migranta. No, to je šílené. Polsko a Maďarsko se postavily proti. A opravdu bych byl rád, aby Fialova vláda už konečně přestala lhát, protože polský premiér Morawiecki to okomentoval, ten migrační pakt, zcela jasně. Němci, odpovědní za migraci, mají tu drzost vyzývat nás k solidaritě. To jsou Němci, že jo, které tady... Merkelová sem natahala prostě nepřizpůsobivé migranty do Evropy. A dál: Premiér Morawiecki, komisaři z Bruselu nebo Berlína nám nebudou diktovat, co máme dělat, jak máme chránit naše hranice. To není migrační pakt, to je diktát, jehož cílem je také kulturně změnit Evropu, konec citátu, polského premiéra Mateusze Morawieckého.

Co k tomu říká Viktor Orbán, premiér Maďarska? Cituji: Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné, chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů. Konec citátu maďarského premiéra Viktora Orbána. Jsou to představitelé politických stran ve svých zemích, které mají poloviční podporu občanů, opakovaně, cca poloviční. A do toho nám tady tvrdí, do toho nám tady lže premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, že je to jinak. A premiér Fiala říká tady 25. 7. 2023 na televizi Prima, to znamená včera, že migrační pakt je pro Českou republiku výhodný. Tak z vašeho pohledu evidentně ano, protože Fialova vláda považuje za výhodné, když sem budou přijímat africké a islámské migranty.

My v SPD to za výhodné nepovažujeme. My to považujeme za děsivé a říkáme, že je tomu potřeba zabránit. Že je potřeba zachovat za každou cenu doslova, za každou cenu je potřeba zachovat Českou republiku tak, jak jí známe. My tady nechceme žádné africké a žádné islámské migranty. A říkám za SPD jasně, ne šíření islámu v České republice. Nechci tady žádné mešity. A to ale tady dělá Fialova vládní pětikoalice. To je neuvěřitelné, jak vy ničíte Českou republiku ekonomicky, sociálně i bezpečnostně. To vyjádření - a musím to tady ještě jednou zopakovat, že premiér Fiala z ODS včera 25. 7. článek na TV CNN Prima - můžete se na ten web podívat hned, jak jsem říkal, cituji: Říká, že migrační pakt EU je pro Českou republiku výhodný. To je šílené. To je tak zaprodaný člověk, to je tak vlastizrádné jednání. To je úplně neuvěřitelné, kdo může vůbec dělat premiéra České republiky. Člověk, který vůbec nehájí naše občany.

Ale týká se to celé Fialovy vládní pětikoalice - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. To samozřejmě je potřeba se k těmhletěm věcem jasně postavit a jasně to pojmenovat. Tady bych ještě dodal - a už jsem o tom mluvil na jaře, ale ministr vnitra Vít Rakušan ani premiér Fiala nereagují, mlčí, že počet nelegálních migrantů na našem území jenom za první tři měsíce letošního roku, to znamená před nástupem léta, teď ten nárůst je samozřejmě další a ten nárůst pokračuje a eskaluje, tak počet nelegálních migrantů na našem území narostl o 40 %. A za SPD říkám jasně, že podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích. Český občan, ten ukáže občanku, pas, můžou to být namátkové kontroly, já neříkám, že mají být fronty na hranicích. To tady nikdo neříká fronty na hranicích, no to my nechceme. Ale musí být podle našeho názoru obnovena trvalá kontrola hranic, aby kdykoliv, když policisté uvidí, že se blíží něco podezřelého, nějaké auto a podobně, tak aby ho okamžitě už na hranicích zadržovali. Ne, že ta hranice je jako cedník a pak někde ve vnitrozemí náhodně se někdo zadržuje. Viz. včera na pražském okruhu, tady u Lochkova v Praze, opakovaně a znovu a znovu - čtyři auta plné syrských migrantů nelegálních. V Praze až. Volně se tady pohybují nelegální migranti z arabských zemí. To je výsledek politiky Fialovy vlády.

To je samozřejmě úplně otřesné. A samozřejmě ohledně těch nelegálních migrantů - tady nemluvím o Ukrajincích, to bych chtěl zdůraznit, protože zase znám už některé vládní politiky, kteří překroutí úplně všechno a lžou jako když tiskne. Mluvím o těch nelegálních, kteří přichází na území České republiky, protože ty Ukrajince vy jste zlegalizovali, ty ekonomické migranty. A nejčastějšími odhalenými migranty na našem území, kromě Ukrajinců, ti jsou tam také, tak jsou to hlavně občané Sýrie, Turecka a Maroka, takže vesměs jsou to opět islámské země. A my to tady prostě nechceme. My tady takové lidi vůbec nechceme v České republice. Podívejte se, jak to vypadá v Berlíně. V Berlíně normálně projíždíte čtvrtěmi Berlína, v centru Berlína a ulici lemují v podstatě... tam jedete kilometr po silnici v Krojsbergu a tak dále, a už tam jsou samé nápisy v arabštině v podstatě a kterým už ani Němec nerozumí, všude prostě zahalení lidé. A tady bych jenom připomněl ten návrh zákona SPD na zákaz islámského zahalování v České republice. A ten zákon máme velmi dobře ošetřený, platí v Rakousku. My jsme se inspirovali Rakouskem, Dánskem. To znamená samozřejmě řádové sestry, tady moravské kraje a podobně, všechno je tam ošetřeno tak, že to je samozřejmě v pořádku. To jenom pro ty řekl bych politické hlupáky, kteří to tady minulé volební období kritizovali, aniž by si ten návrh přečetli.

Tyhle nesmysly, tuším, že to říkali Piráti tady zrovna. Nepřečetli si a komentovali. Je to zákon, kterým jsme se inspirovali v Dánsku, v Rakousku, kde už to platí z poslední doby. A já myslím, že je to v pořádku, protože abychom viděli člověku, který tady pobývá, do očí, aby byl možný oční kontakt, já si myslím, že je to prostě jeden z rysů tady evropské kultury nebo této kultury, ve které jsme vyrůstali a vůbec nechápu, proč by to mělo být jinak. My v arabských zemích nemůžeme také jít na ulici v plavkách nebo si tam dát pivo v Saúdské Arábii ani si postavit kostel. Takže to takhle je a já vůbec nechápu, jak někdo může prosazovat tuhletu nerovnováhu. To jsem chtěl jenom zmínit v souvislosti s tou migrací. Samozřejmě jenom připomenu - a o tom jsme také hovořili už minulé i předminulé volební období, když už to zmíním v souvislosti s tím migračním paktem EU, který vy jste odsouhlasili. My jsme pro zákaz propagace islámu v České republice. Je to úplně jednoduché.

Prostě zákaz propagace islámu v České republice, říkám to úplně na rovinu. My tady nechceme žádnou veřejnou propagaci. U sebe doma, ať si každý dělá, co chce, ale já tady nechci, aby tady byly nějaké takovéhle záležitosti. To znamená, říkám to na rovinu, myslete si o tom, co chcete, já to říkám celou dobu. Říkám to celou dobu a neustoupím z toho, přestože právě politici Fialovy vládní koalice, tak tací lidé, jako jsou politici Fialovy vládní koalice a ti lidé kolem nich, co je podporují, tak o mně na základě toho říkali: Xenofob, rasista, straší. Asi si pletete pojmy s dojmy. Podívejte se nejdřív, co ta slova vůbec znamenají a neříkejte nesmysly. Já si za svými názory stojím a měnit je nebudu, a ukazuje se, že mám samozřejmě pravdu při pohledu do západní Evropy.

My chceme prostě bezpečnost. My chceme bezpečnost pro české občany. Nechceme, aby tady bylo bezpečí a bezpečnost, což ale Vít Rakušan - ministr vnitra za hnutí STAN neřeší. Já už jsem o tom tady mluvil minulý měsíc a už jsem se ho na to ptal dvakrát, on ale nějak zásadně nereaguje. Jednou reagoval, ale to byla neskutečná reakce, samozřejmě se k tomu hned dostanu. Že dochází k meziročnímu nárůstu počtu kriminality včetně závažné kriminality v České republice. Reakce byla tak, že to je meziroční srovnání z doby covidu, s rokem, kdy byl covid. No, to si snad dělá legraci. Cílem přece jakékoliv vlády má být snižování kriminality. On to ještě obhajuje. Už jenom tento moment je na okamžitou demisi samozřejmě. On obhajuje to, že se zvyšuje kriminalita a zlehčuje to, že se tady zvyšuje kriminalita a ještě to zlehčuje. To snad není vůbec možné. Tak jasně. Má plnou hlavu Ukrajiny a Ukrajinců, ale na české občany samozřejmě Fialova vláda kašle.

A to nic osobního proti Ukrajincům nemám. Proč? Ale je potřeba dodržovat pravidla a zákony. Ekonomická migrace je ekonomická migrace, sociální pnutí je sociální pnutí, jsme Česká republika, názor SPD je, že český občan a Česká republika je na první místě, a to je přece ten politický postoj SPD a jsem přesvědčen, když se dívám i na nejnovější, nebo ty průzkumy veřejného mínění ohledně preferencí politických stran, že si to myslí podobně značná část občanů České republiky. Takže to nemá nic společného s těmi vašimi hnusnými nálepkami. Tady bych se krátce ještě zastavil u toho teď aktuálního návrhu. Díval jsem se, kdo teď předsedá, jestli to není náhodou místopředsedkyně Sněmovny za hnutí STAN paní Kovářová, která teď aktuálně, jak víme, navrhuje jménem Fialovy vládní pětikoalice jakýsi etický kodex Poslanecké sněmovny. A protože krátce řečeno navrhuje, aby opoziční poslanci tady, jsme tady dvě opoziční strany, já budu mluvit o nás, o SPD, tak abychom nemohli používat ve Sněmovně vůči vládní pětikoalici slova: lhář, podvodník, co tam ještě bylo, teď bych si to musel najít... lhář, podvodník a tak podobně tam bylo. Jo, ještě darebák, je tam slovo. (Se smíchem.)

A jak máme nazvat tedy to, když vy jste před volbami říkali, že nebudete zvyšovat daně a teď je zvyšujete a flagrantně porušujete sliby? Jak máme nazývat kriminální kauzy, které rezonují vládními stranami? Ať jsou to byty v Brně, kupčení s byty v Brně nebo kauza Dozimetr? To snad není možné. To je normálně... vy už jste v tak zoufalé až řekl bych směšně zoufalé situaci, že vy chcete cenzurovat názory opozice a chcete zařadit mezi sprostá slova slovo darebák? To snad není možné.

A slovo politický podvodník - ona tam tedy psala v tom návrhu podvodník, ale já k tomu dám politický podvodník - je tedy špatně, když jste před volbami slibovali něco jiného, než teď děláte? No, to si snad děláte legraci, to snad není vůbec možný. Takže jak o vás tady mluvit? Máme vás tady zřejmě jenom chválit, jo? To je zřejmě přínosné, abychom vás celou dobu jenom chválili. To znamená, že samozřejmě tohle je pro nás nepřijatelné. My se proti tomu musíme tvrdě postavit.

Ta situace se tady ještě více zhoršuje. Já budu mluvit i o těch exekucích. Samozřejmě to, co vy jste tady předvedli s těmi výrazy - já si to tady v klidu ještě najdu, ale budu zároveň mluvit, aby mě nikdo nemusel přerušovat - tak k těm výrazům, co vy říkáte, tak chci jenom říci, že exekuce... Exekucí v České republice přibylo a já jsem na to tady upozorňoval už vloni i na jaře, že Fialova vláda to vede tak, že na začátku července bylo zhruba o 48 600, takže téměř o 50 tisíc exekucí, víc než loni. Celkem se vede přibližně 4,4 milionu exekučních řízení. Jsou to údaje, které zveřejnila Exekutorská komora České republiky. Takže ta situace je taková, že za vaší vlády vy uvrhujete lidi do takových ekonomických problémů, že velmi razantně stoupá počet exekucí v České republice.

Jinak ještě tedy, když řeknu, co prý jsou podle vás sprostá slova, která opozice nesmí vůči vám říkat ve Sněmovně, tak to je ještě slovo zbabělec. No, ale co jiného je premiér Fiala tím, co tady předvádí? Ať je to migrační pakt, ať jsou to servilní postoje vůči Bruselu, ať je to to, že když se ho tady opakovaně na něco ptáme, tak neodpovídá na otázky.

Ať je to to, že mně premiér Fiala slíbil na jaře před svědky v televizi Prima, v té zasedací místnosti, v té přípravné místnosti před vstupem do studia, před svědky mi slíbil, že se mnou půjde do přímého přenosu. Prostě Okamura, Fiala, argumentační souboj. Prima by s tím souhlasila. Hned jsem se jí na to ptal, protože vystupoval přede mnou, zase sám tam vystupoval, bez oponenta. Následně jsem šel do studia já s nějakými dalšími tady kolegy z dalších politických stran.

Kdy tedy premiér Fiala dodrží ten slib, který mi dal? Kdy půjde se mnou do přímého přenosu do argumentačního souboje do televize Prima? No a co jiného na to mám říct, než že premiér Fiala je zbabělec? To by mělo být teď zakázané podle vládní pětikoalice. (Potlesk a smích z levé strany sálu.) Nebo mám říct, že je to chlap v sukních, nebo jak to mám tedy říct? Čeština je samozřejmě krásný jazyk, takže ono se stejně všechno dá opsat jinými slovy.

Takže já bych chtěl znovu vyzvat, aby premiér Fiala přestal být zbabělec - dokud tedy vy si neprosadíte ještě ten etický kodex, co tady navrhuje místopředsedkyně Sněmovny vaší jménem, jménem vlády, paní Kovářová z hnutí STAN - a ať ten zbabělec premiér Fiala jde do toho přímého přenosu se mnou. Já se ho nebojím, my máme argumenty připravené. Já chci jít s premiérem Fialou v přímém přenosu, aby to nikdo nepřerušoval, nestříhal, chci jít s ním do televize. SPD se nebojí premiéra Fialy, že bychom argumentačně neobstáli. Bojí se premiér Fiala. To je katastrofa, když máme za premiéra zbabělce, to je prostě problém!

Takže tohle jsem tady opravdu musel okomentovat. Říkám to jako chlap chlapovi a pořád čekám na splnění slibu. Byli u toho dva svědci, u toho slibu. Oba dva znám samozřejmě. Jeden byl ze strany premiéra Fialy a druhý byl z naší strany. Takže byl to jasný veřejný slib a premiér Fiala se bojí. Nejde, protože nemá argumenty, to je ten problém. Nemá prostě argumenty na to vaše konání, neumí si to obhájit. Ostatně, když jsem zaznamenal tu televizní debatu proti druhému opozičnímu lídrovi, tak to tedy bylo hodně zoufalé ze strany premiéra Fialy. Protože pořád ty výmluvy, které byly úplně mimo mísu, to bylo hodně špatné z mého pohledu. Ale tak to je jeho věc, jak a o čem hovoří. No a teď samozřejmě se podívejme, jaká je ta situace tady. Ta situace je taková, že vy chcete tedy okrást plošně zase současné i budoucí důchodce o důchody. To budoucí je potřeba zdůraznit také. Teď ještě navíc ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL chce na podzim předložit zákon na zvýšení věku odchodu do důchodu, což je další rána na solar všem slušným a pracujícím lidem.

Tady bych jenom upozornil, že ten věk odchodu do důchodu 65 let, který máme teď, není vůbec v rámci Evropy nějaký nestandardní. Nestandardní jsou ty návrhy vlády na zvyšování věku odchodu do důchodu na 68 let a více. Dokonce neomezeně chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu. To znamená, že dnešní mladá generace se už ani nedozví, v kolika vlastně půjdou. Proto mi taky řada občanů píše, že se toho důchodu už asi ani nedožijí.

To nejenom z toho pohledu, že tu horní hranici věku odchodu do důchodu nechcete ani nějak omezovat, co jsem tak slyšel ty vaše návrhy, ale i z toho pohledu, když vidíme to finanční hospodaření vaší vlády, tak lidé mají oprávněné obavy, že jestli takhle tady bude pokračovat Fialova vláda, tak že se toho už ani finančně nedožijí, že stát už nebude mít peníze ani na důchody, když tady bude pokračovat Fialova vláda. Takže to je samozřejmě velký problém.

No a do toho všeho dneska je ta situace taková - když jsem se koukal na ty nejnovější výsledky toho průzkumu OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci - že se svými příjmy má v České republice problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců. To znamená, ti lidé, na kterých stojí ekonomika, pracující lidé, kteří odvádí tím pádem odvody, tak vy tuto důležitou skupinu občanů uvrhujete do bídy, už 55 % občanů.

S vámi to ale ani nehne, protože to je neuvěřitelné, že 55 % občanů podle údajů OECD - což určitě nikdo nemůžete zpochybnit, byť tedy premiér Fiala neustále zpochybňuje ty mezinárodní statistiky, Eurostat tuhle zpochybňoval, prostě statistiku vámi milované Evropské unie, protože to je unijní evropský statistický úřad - tak tady prostě 55 % občanů, kteří pracují, už má problém vyjít se svými příjmy a vy jim teď chcete ještě zvýšit plošně daně.

Takže vy opravdu zadupáváte českou ekonomiku a vůbec životní úroveň v České republice opravdu do země bez jakéhokoliv světla na konci tunelu. Chybí vám vize, chybí vám směr, je to v podstatě totální zmatek ve vládě. To jsme viděli minulý týden, kdy jsme tady projednávali ten váš návrh toho okrádacího balíčku, který vy zase účelově nazýváte konsolidační balíček - to vůbec nic nekonsoliduje, naopak to rozvrací českou ekonomiku a českou společnost - tak v rámci prvního čtení jsme se tady všichni dozvěděli, že se začali dohadovat vládní poslanci mezi sebou a zjistili jsme tady veřejně a proběhlo to samozřejmě médii, že vy to vůbec nemáte dojednané. Vy vůbec nemáte shodu ve vládní koalici.

Takže vy tady něco předkládáte, jednáme o tom tady několik dní a pak se zjistí, že to není finální vůbec, že je tam zmatek nad zmatek. Do toho ještě ministr Stanjura přizná, že že těch 50 miliard, které se daly do rozpočtu z Modernizačního fondu, to jsou emisní povolenky, že vlastně to vůbec není jistý příjem - a přesto jste to tam dali a ministr financí Stanjura řekne, že to nenavrhl prý on a že to navrhl někdo na vládě a že to navrhla celá vláda.

Co to má znamenat? Vždyť to je normálně protizákonný podvod, vždyť je to zákon o státním rozpočtu! Vždyť to je normálně protizákonné, podvodné jednání - ale vůči všem občanům České republiky. Vy jste do rozpočtu dali a prohlasovali jste si rozpočet, my jsme pro něj nehlasovali, 50 miliard, které nebudou vůbec, které tam nebudou. A to je prostě neuvěřitelné. Už jenom tento moment je na okamžitou demisi samozřejmě.

Vy si z toho děláte úplně, z českého státu, trhací kalendář, z občanů jste si udělali normálně vazaly. Ale smutné je, že to ani s těmi mainstreamovými médii - ne se všemi - ale s některými, co vám fandí, to ani nehne. Tohle je jedna věc za druhou, to je strašné. To je strašné. Takže to jsem tady chtěl zmínit. Samozřejmě dlouhodobým problémem české ekonomiky tady za Fialovy vlády je propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností.

No, asi jsme si... už jsem tady o tom hovořil, že Česká republika má kvůli Fialově vládě nejvyšší pokles reálných mezd vůbec v zemích EU, o 7,5 %. To znamená, nejenom vysoká inflace, ale vy úplně znehodnocujete peníze lidí. Znehodnotili jste úspory, znehodnocujete mzdy, do toho zdražování... rekordní inflace, o tom už jsem hovořil, Česká republika má cca jednou tak vysokou inflaci, než je průměr EU, tak to je opravdu tristní.

Mimochodem, když jsem mluvil o tom, že 55 % českých zaměstnanců má problémy vyjít se svými příjmy, tak jsou tady ještě v tom průzkumu další data, že výrazné obtíže má 20 % z nich. Takže co to znamená? Vysokými cenami doháníme západ - ono i na západě jsou některé položky samozřejmě levnější a často velmi zásadní položky, o tom už jsem mluvil - ale zároveň v příjmech výrazně zaostáváme, v příjmech občanů samozřejmě.

Takže my jako SPD dlouhodobě upozorňujeme na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fiala vláda nebojuje, a ještě je svými škodlivými rozhodnutími - to znamená, vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH - podporuje. Vy prostě děláte ne protiinflační opatření, vy děláte proinflační opatření. Zvýšení DPH na základní potřeby je jednoznačně proinflační opatření.

Takže já vůbec... já už to chápu, protože premiér Fiala neví, která bije vůbec. Ale jak může tvrdit, že vláda dělá něco s inflací, když ta čísla jsou za a) úplně jiná, to jsem tady už pro jistotu zopakoval, a za druhé, každý ví, že zvyšování sazby DPH v prvé řadě na základní věci je proinflační opatření. To snad ví úplně každý. Ale ten, kdo to neví, je premiér České republiky Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura, oba z ODS. To je opravdu neuvěřitelná záležitost.

Pojďme se posunout dál. Já bych opravdu chtěl vás požádat jako vládu, abyste opravdu přestali tady lidem vsugerovávat myšlenku, že důchod je nějakým státním darem od vás, protože vy tímto... je to opravdu, řekl bych, velmi urážlivé vůči důchodcům v České republice, protože lidé si poctivě odváděli odvody a samozřejmě mají zcela oprávněné, legitimní očekávání, že za to, když si desítky let poctivě odvádí státem zákonem dané odvody, to je třeba zdůraznit, takže poté, co jim vznikne nárok na zasloužený odpočinek, dostanou ty důchody, s kterými počítali.

No, ale Fialova vláda to tady komunikuje jinak. Vytváří atmosféru, že důchod je snad nějakým darem od státu, s kterým tady může Fialova vláda libovolně manipulovat. A právě tahle zlá vyjádření vůči důchodcům potom vedou k atmosféře ve společnosti, kdy vy si děláte z důchodů nějakou hračku pro politiky, že důchodci jsou tady snad něco navíc, nějakou přítěží - vytváříte atmosféru, vaše vláda - protože důchodci se prostě té vaší vládní a politické zvůli nemohou bránit a jsou snadným terčem asociálních politiků bez skrupulí, což je Fialova vláda.

Jde prostě o cynismus nejhrubšího zrna, který společnost rozděluje a může pak vyvolávat až závist či nenávist důchodců, jakožto k těm, kteří - podle toho, jak vytváří atmosféru Fialova vláda - snad můžou za nedobrou ekonomickou a rozpočtovou situaci. A vytváříte tady mylný a zlý dojem, že snad tady máme nedobrovolně někoho sponzorovat nebo takhle, toto vytváří úplně dojem.

To musíme důrazně odmítnout. Tento váš falešný a zlý koncept se vší rozhodností SPD odmítá. V SPD říkáme jasně - důchodci nám nic nedluží. Naopak, my dlužíme jim.

A vyzývám Fialovu vládu, ať přestane přemýšlet o tom, jak současné či budoucí důchodce okrást. A raději pojďme pracovat na tom, jak náš důchodový systém změnit a současně s ním i ekonomiku státu a posílit jeho příjmy a vrátit mu jeho roli garanta sociální jistoty pro bezmocné a staré lidi. Takže samozřejmě znovu zopakuji, že hnutí SPD nepodpoří vládní návrhy na faktické okradení současných i budoucích důchodců.

A teď samozřejmě, co tady zase slyšíme za další nápady od spolupracovníků Fialovy vládní pětikoalice. Teď jsem slyšel tady prezidenta Petra Pavla, který prosazuje elektronické volby. Takže nejdřív vy korespondenční volby a teď ještě elektronické volby. Vy už opravdu nevíte, vy a vaši kolegové, kteří se vzájemně podporujete, vy už nevíte, jak zmanipulovat volby. Vy už nevíte, jakým způsobem ohrozit demokracii, protože vám klesají preference.

Když tedy pominu, jestli mám správné informace, že elektronické volby fungují, tuším, jenom v jedné evropské zemi - teď to tady nemám v poznámkách, je to jedna z těch tří malých pobaltských zemí, teď nevím, jestli je to Estonsko, tuším, že je to Estonsko - a v jiných zemích se tomu brání právě kvůli možnosti volebních podvodů a i technické složitosti, jak zajistit v podstatě řádné fungování té elektronické volby, tak samozřejmě je potřeba se u tohoto návrhu, který tady prosazujete, u toho se musím zastavit, protože samozřejmě prezident Petr Pavel je kandidát podpořený Fialovou vládní pětikoalicí, oficiálně jste ho podpořili a plně vzájemně kooperujete, a přesně to zapadá do té vaší mozaiky vaší, že Fialova vládní pětikoalice prosazuje korespondenční volby.

Tomu se tady jako opozice snažíme zabránit a bránit, protože vy místo, abyste se začali pracovat pro občany, tak chcete si vytvořit prostor pro manipulaci - a ještě se dostanu k tomu zdůvodnění samozřejmě, ale už jsem to zdůvodňoval mnohokrát i pro média - a protože teď vidíte, že korespondenční volby se tady zatím zadrhly ve Sněmovně, tak už přicházíte s tématem elektronických voleb. Jak korespondenční, (tak i?) elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie a hnutí SPD tyto krajně nebezpečné a nedemokratické představy prezidenta Pavla rozhodně odmítá - a tyto představy Fialovy vládní pětikoalice.

Prezident Petr Pavel hovořil o tom teď minulý pátek na besedě s občany v Ostravě a spatřuje výhodu elektronického hlasování mimo jiné v tom, že ulehčí situaci voličům v zahraničí a představuje si, že by se tímto způsobem hlasovalo ve všech typech voleb a že budou moci třeba lidé volit i z domova. No jo, ale tady to právě naráží na ten ústavní princip voleb. Protože elektronická i korespondenční forma hlasování porušuje základní principy volebního práva a ústavní principy voleb v České republice, jelikož hlasování ve volbách musí a ocituji: Za všech okolností probíhat osobně, svobodně a tajně, bez nátlaku a bez kontroly ze stran dalších osob. Tady se zastavím. Takže logicky toto nelze zajistit u této volby. Nelze zajistit tu osobní volbu, tu nezávislou volbu. Protože nikdo není schopen samozřejmě zajistit, jestli ten člověk v zahraničí nebo někde, jestli skutečně volil on osobně a bez vlivu dalších osob. Mimo jiné i tento moment už není možné zajistit.

Právě proto to v České republice probíhá tak, že pod dohledem okrskových volebních komisí, kde mají možnost být zástupci i všech kandidujících subjektů a vzájemně tím pádem se kontrolovat při tom sčítání hlasů, tak právě to takovýmto způsobem teď probíhá. Aby tam byla nějaká kontrola. Samozřejmě u korespondenční volby toto možné není a u elektronické už vůbec ne. Samozřejmě nebezpečí té elektronické volby je v tom, že jedním klikem lze úplně zmanipulovat volby. A nebo to může být i z důvodu nějaké technické chyby. Což říkám tady záměrně, protože asi osvěžím paměť některým z vás. Vzpomeňte si na nedávné sčítání občanů v České republice. To má na starosti právě Český statistický úřad. A vzpomeňte,tuším, teď mě nechytejte za slovo, dva roky zpátky je to sčítání lidí? A hned první den vypadl software Českého statistického úřadu. Hned první den. Byly s tím problémy, byly to titulní články ve všech médiích.

Takže i takovou věc jako sčítání lidu bohužel Český statický úřad stoprocentně nezvládl. A teď vy byste chtěli dělat z mého pohledu závažnější věc, protože samozřejmě volby to politicky ovlivní, volby do Sněmovny a do Parlamentu politicky ovlivní budoucnost České republiky minimálně na čtyři roky.Tak vy byste chtěli najednou aplikovat elektronické volby nebo exponenti spojení s Fialovou vládní pětikoalicí. No to je potřeba důrazně odmítnout. To je potřeba samozřejmě odmítnout tyhlety nápady, které jsou podle mého názoru přímým útokem na demokracii v České republice a na ústavní pořádek v České republice. Takže to jsem chtěl tady taky zmínit, protože podle mého názoru by prezident měl naopak hájit českou ústavu a měli bychom tady všichni hájit ústavně garantovaná politická práva občanů a měli bychom se jasně postavit proti snahám omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž.

Takže to jednoznačně za sebe tady říkám. Za nás tedy platí to, co jsem tady od počátku říkal, že my samozřejmě zásadně nesouhlasíme s tím, že chcete okrást důchodce, všechny pracující občany v České republice, v podstatě všechny občany včetně dětí tím, že chystáte i zvyšování daní, že chystáte prostě úpravy těch důchodů v rozporu s tím legitimním očekáváním. Týká se to, mimochodem tady mluvím o těch předčasných důchodech také, protože bylo jasné očekávání, za jakých podmínek můžou občané jít do předčasného důchodu. Teď vy to měníte za pochodu poměrně narychlo. Takže to je stanovisko SPD a my samozřejmě budeme hlasovat proti těmto vašim návrhům. Děkuju za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Dalších 20 miliard eur na zbraně pro Ukrajinu. Mír je sprosté slovo 60 miliard za rekordní zbrojní zakázku. Smrdí, říká Okamura. Žádá rezignaci Černochové Okamura (SPD): V prvé řadě by měli vládní politici přestat lidem lhát Okamura (SPD): Způsobit nepohodu, strašit lidi, vyhrožovat. To je prostě problém

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama