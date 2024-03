Okamura (SPD): ČR patří mezi evropské země, kde se za poslední roky nejvíce zdražovalo

reklama

Fialova vláda ožebračila národ. Česká republika patří mezi evropské země, kde se za poslední roky nejvíce zdražovalo. Za poslední dva roky ceny v České republice vzrostly v průměru o 28,5 procenta. Ale třeba ceny potravin stouply o 31 procent. Aktuálně se pohybují na 97 procentech úrovně EU. Ještě více zdražilo oblečení a obuv. Závěry vyplývají z analýzy České spořitelny s názvem Jak doháníme Západ, podle které Česko v cenách potravin aktuálně prakticky dohnalo vyspělé západní země. Analýza dále uvádí, že zatímco většina ostatních evropských států vysokou hladinu inflace z roku 2022 loni relativně rychle stáhla, v Česku se takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen zastavil na 12 procentech, což je druhý nejhorší výsledek v EU. Informoval o tom server fintag. A oproti bazickému indexu za rok 2015 stouply spotřebitelské ceny v roce 2023 o 48 procent!

„V cenách oblečení a obuvi jsme západ dokonce předehnali, jsme na 112 procentech úrovně EU a náleží nám 5. příčka. Vyšší ceny oblečení už mají jen severské státy,“ upřesňuje další autor analýzy ČS Radek Novák.

Nadprůměrná je rovněž cenová hladina u komunikačních služeb, kde je Česko na 116 procentech průměru zemí EU a řadí se tak na deváté místo.

Za poslední dva roky ceny v Česku vzrostly v průměru o 28,5 procenta. V roce 2022 přišel první inflační šok. V důsledku energetické krize, růstu cen surovin a dalších faktorů ceny v ČR meziročně stouply o 15 procent. Dvouciferný růst cen pokračoval i loni.

Proti bazickému indexu za rok 2015 stouply spotřebitelské ceny v roce 2023 o 48 procent. Nejvíce se zvýšily ceny v oblasti stravování a ubytování, to o 73 procent proti roku 2015. V rámci zemí EU to byl třetí nejrychlejší růst. Obdobně na tom byla kategorie bydlení, voda a energie, kde došlo k nárůstu o 72 procent. To značí 3. místo v EU. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily v Česku od roku 2015 o 50 procent. A jen za poslední dva roky šlo o nárůst o 31 procent.

Celkový růst spotřebitelských cen byl v Česku v období 2015-2023 čtvrtý nejvyšší v rámci zemí EU. Nejvíce se ceny zvýšily v Maďarsku [+61 %], následovalo Estonsko, Litva [+50 %] a ČR [+48 %]. Unijní průměr činil za stejné období +26 procent [za poslední dva roky +16 %]. Nejméně v EU vzrostly spotřebitelské ceny od roku 2015 na Kypru a v Řecku.

U oblečení, obuvi, sportovního vybavení, kin, divadel a koncertů byl v ČR cenový nárůst od roku 2015 do loňska vůbec nejvyšší v celé EU. V první trojce v EU co do růstu cen se umístilo Česko i v dodávkách energií, ve farmaceutických výrobcích, v ojetých vozech, v hračkách a hrách a v restauracích a kavárnách.

