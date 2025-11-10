Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám, aby používaly už jen elektroauta

11.11.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k elektromobilitě.

Okamura (SPD): EU chce přikázat firmám, aby používaly už jen elektroauta
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Rakvičky pro Víta Rakušana. Za oběti z Dozimetru

EU chce přikázat firmám, aby používaly už jen elektroauta. Zastavme zákaz aut na spalovací motory! Záměrem Evropské unie je, aby všechny velké firmy již brzy do svých flotil kupovaly jenom elektrická auta. Informovala o tom tn.nova. Z vyjádření předáků profesních a firemních svazů ale vyplývá, že jde o nebezpečný nesmysl.

SPD naprosto nesouhlasí s jakýmkoli zákazem používání aut se spalovacími motory. Odmítáme Green Deal i systém emisních povolenek.

„Evropská komise teď poptává názory jednotlivých členských států na to, co by řekly, pokud by nařídila, že firemní automobily musí být pouze elektromobily do roku 2030,“ řekl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. „Samozřejmě stejný tlak je vytvářen i na flotily nákladních automobilů,“ dodal.

Dopravcům se plány nezdají. „Smyslem tohoto dokumentu je nařídit firmám povinné procento bezemisních vozidel k nákupu. To je věc, se kterou my zásadně nesouhlasíme. Co se týče těch elektrických vozidel, ta mají v nákladní dopravě velice omezené využití. Absolutně chybí jakákoliv infrastruktura, ta vozidla jsou desetkrát dražší než normální,“ kritizuje Martin Felix, mluvčí ČESMAD BOHEMIA.

„Co se týká té pozice nákladních silničních dopravců, tak z pohledu Svazu dopravy ČR je to v tuhletu chvíli neproveditelné,“ konstatovala jeho prezidentka Romana Šauerová.

Bez spalovacích motorů se prý zcela neobejdou ani dopravní podniky. „Kdyby došlo k nějakému blackoutu, bez nějaké záložní flotily na fosilní paliva by dopravní podnik vlastně přestal fungovat,“ uvedl ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Okamura , SPD

Okamura , SPD

autor: PV

