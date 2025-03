Okamura (SPD): Fialova vláda a Evropská unie dál likvidují český průmysl

Fialova vláda a Evropská unie dál likvidují český průmysl. Nejnovější informace. Objem průmyslové výroby v České republice klesá čtvrtý měsíc v řadě, přičemž jeho stagnace trvá prakticky již osm let. V lednu 2025 průmyslová produkce meziročně opět poklesla, a to o 0,6 procenta. Celkový objem naší průmyslové výroby, a to je důležitý údaj, zůstává na úrovni, jakou dosahoval na jaře roku 2017. Konkurenceschopnost a výkonnost českého průmyslu dlouhodobě snižují zejména vysoké ceny energií a propad německé ekonomiky, na kterou jsme úzce a nezdravě těsně hospodářsky navázáni. Výroba motorových vozidel v České republice meziročně klesla o 4,8 procenta, což je zásadní informace. Pokles objemu výroby vykázala i řada dalších odvětví zpracovatelského průmyslu, mimo jiné produkce ostatních dopravních prostředků a zařízení, výroba kovů nebo strojírenská výroba. Základním důvodem dlouhodobého propadu českého průmyslu jsou enormně vysoké ceny energií a likvidační regulace ze strany EU. Evropská komise přitom nedávno potvrdila, že trvá na zákazu výroby a prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035.

Hnutí SPD samozřejmě nesouhlasí se zákazem výroby a prodeje aut se spalovacími motory. My chceme, aby se dál vyráběly a aby dál, dál probíhal prodej. Elektroauta mohou být vítanou alternativou, nikoliv jedinou volbou z našeho pohledu. Automobilový průmysl - a proč o tom všem hovořím? - protože automobilový průmysl je přitom pro Českou republiku zásadním pilířem domácí ekonomiky, tvoří 10 procent hrubého domácího produktu České republiky a přímo či nepřímo zaměstnává okolo 500 000 lidí v České republice. Fialova vláda likviduje náš průmysl, likviduje pracovní místa a jak víme, tak nezaměstnanost v České republice stoupá, stoupá.

No, to jsem někde slyšel, že jsem byl v televizi Prima a někdo z vlády - už nevím, kdo to tam byl - z vládních stran, tak tam říkal, že prý nezaměstnanost v Čechách není tak vysoká, když se podíváme na okolní zemi. No, tak jsem vytáhl statistiku Polska a tam je nižší než v České republice. Tak o čem mluví? To snad není možné vůbec. Takže oni opravdu tam úplně - ještě, že jsem tam byl a samozřejmě jsem připraven jako tyhlety lži vládních politiků vyvrátit. To znamená, i sousední země, Polsko, nám blízká země, má nižší nezaměstnanost než my. Takže za vás to jde od desíti k pěti - je to přece naopak. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje opuštění likvidační regulační legislativy EU, zejména vystoupení ze systému emisních povolenek, které zdražuje energie, a ignorování veškerých norem, které poškozují české hospodářství.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

