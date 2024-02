Okamura (SPD): Fialova vláda hrubě a arogantně urazila všechny české zemědělce

reklama

Představitelé Fialovy vládní pětikoalice v souvislosti protestem hrubě a arogantně urazili všechny české zemědělce. Hnutí SPD naopak podporuje protesty zemědělců. Premiér Fiala (ODS) o chystaném pondělním protestu zemědělců řekl, že “je to akce proruských sil”. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) jménem Fialovy vlády řekl, že nehodlá v pondělí jednat s protestujícími zemědělci. Prý to nepovažuje za smysluplné. Podobně urážlivě se vyjádřil i další zástupce Fialovy vládní koalice - europoslanec KDU-ČSL Zdechovský řekl, že protest “rozhodně nepodporuje, protože to organizuje pátá kolona Ruska”. Co si o jejich vyjádření myslíte vy? Napište mi do komentářů.

SPD podporuje protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství. Hnutí SPD považuje požadavky českých zemědělců a potravinářů a také Asociace samostatných odborů, kteří připravují na zítra 19. února akci občanského protestu, za zcela oprávněné. Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Zemědělci masově protestují v celé Evropské unii.

Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení „evropských dotací” na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině.

Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že vláda a ministři zemědělství za KDU-ČSL nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů a že naopak vládní pětikoalice tyto klíčové sektory našeho národního hospodářství těžce poškozuje a postupně likviduje.

Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu. Hnutí SPD dlouhodobě naše zemědělce a potravináře hájí a prosazuje jejich ochranu například ve formě legislativních návrhů na obranu a podporu naší potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Tyto návrhy však vládnoucí pětikoalice odmítá.

