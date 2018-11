Okamura (SPD): Islám je agresivní nesnášenlivá ideologie

Česká policie zadržela a obvinila z podpory terorismu a z účasti na teroristické skupině bývalého duchovního vůdce pražské muslimské obce (imám) Samera Shehadeha. Uprchl do zahraničí, kde byl zadržen a eskortován do Česka. Stejně tak je stíhán jeho bratr Omar a jeho manželka Kristýna Hudková, která je také vyznavačkou islámu. Bratři se narodili v Praze a mají palestinské kořeny. Plně se tak potvrzují moje varování před pronikáním islámu do České republiky. Islám je agresivní nesnášenlivá ideologie, která nemá v České republice co dělat. Hnutí SPD již na jaře podalo ve Sněmovně zákon na zákaz propagace islámské ideologie v ČR. A příští týden podáváme zákon na zákaz islámského zahalování – po vzoru Rakouska, Dánska, Belgie či Švýcarska. Držte nám palce a doufám, že nám poslanci ostatních stran již nebudou házet klacky pod nohy a naše zákony budou co nejdříve přijaty. SPD prosazuje bezpečnou, spravedlivou a prosperující Českou republiku, kde se nebudeme bát chodit po ulici, aby nás nějaký kriminálník neokradl nebo nám neublížil. Dnes je tomu bohužel kvůli dosavadním vládám naopak. Doslova každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo byl někdy okraden, podveden nebo se přímo setkal s jiným nezákonným jednáním. To není normální situace.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: Vláda odmítne globální pakt o migraci. Je to jasný výsledek politické práce SPD ve Sněmovně Okamura s Piráty dál bojují za nižší platy politiků. Co bude dál? Okamura (SPD): Zvířata k cirkusu vždy patřila Okamura (SPD): Česká televize je nevyvážené podvodné médium

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV