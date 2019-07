Okamura (SPD): Jedna věc je, když se někdo tady usmívá, a druhá, zda navrhuje nějakou alternativu

Vážené dámy a pánové,

já jsem tady zaznamenal v podstatě odpor těch ostatních politických stran proti návrhům SPD, abychom zvyšovali důchody těm nejchudším důchodcům. Ano, my v SPD říkáme jasně, že za důchody do 12, 13 tisíc korun - 13 tisíc cca je průměr v České republice u důchodů - takže se za ně prostě nedá vyžít. Za ty důchody se prostě nedá vyžít.

Proto jsme navrhli sérii opatření. Mimo jiné samozřejmě tady naše poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková se to snaží řešit naším jménem tak, že při té vládní nečinnosti, kdy opravdu s těmi minimálními důchody nedělají vůbec nic - a já budu za chvíli konkrétní - oni dělají, ale dokonce ještě horší věci. Tak se samozřejmě snažíme alespoň dalších devět stovek přidat těm, kteří mají ty minimální důchody.

A tady bych zmínil náš skutečný systémový návrh - o to tady jde - který jsme podali, a který odmítá vláda hnutí ANO, ČSSD, s podporou KSČM. A to je zákon na uzákonění takzvaného minimálního důstojného důchodu, který platí dokonce i v některých vyspělých zemích.

Takže jsem rád, že - paní ministryně už se tady hlásí o reakci, takže doplním svůj dotaz na vás. Paní ministryně, vyjel jsem si financování proimigrační politické neziskové organizace, abychom viděli priority vašeho ministerstva, kam směřujete peníze. A koukám, že organizace na pomoc uprchlíkům - to je ten pan Rozumek, jak to tam vede - tak v roce 2018 z Ministerstva práce a sociálních věcí tam šlo 2 022 489 korun.

Takže my říkáme za SPD, dejme tyto miliony seniorům. Vy na Ministerstvu práce a sociálních věcí říkáte - vy to jenom neříkáte, vy to tam dokonce dáváte - tak vy to dáváte na podporu migrantů. Dále - tak už vám tady dává rady váš předseda Jan Hamáček za mými zády a už vám tady napovídá, jak máte odpovědět, tak doufám, že jste se za mými zády domluvili, že už vám napověděl, jak máte odpovědět. Tak jsme zvědavi.

Ale abych to trošku zkomplikoval a musím tím pádem reagovat vaším prostřednictvím i tady na poslance Pirátů pana Ferjenčíka. Protože této organizaci na podporu uprchlíků - to je ten pan Rozumek, jak to vede - tak v roce 2018 tam šlo také z Jihomoravského kraje 820 600 korun, z Plzeňského kraje 560 859 korun, dokonce z Městské části Prahy 14 - ta přispěla na migranty 175 000 korunami. Ale co chci říci, Magistrát Hlavního města Prahy také přispěl. Dále tam přispěl také Magistrát Statutárního města Brna, Městský obvod Plzeň 3. Dohromady je to 35 milionů korun v součtu.

A když jsem se podíval, kdo je ve vedení těchto měst a těchto krajů, tak si to vyjmenujme, kdo tam je. Kdo tedy má priority na úkor seniorům dávat peníze například na různé migranty. A ve vládě v těchto městech a městských čtvrtích a na tomto magistrátu jsou Piráti, ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. A ještě je tam také ODS.

To znamená, že to jsou priority, které jsem si tady vyjel. Ano, v roce 2018 byla tato organizace financována z těchto zdrojů. Tak samozřejmě, že je tady i nadace Open Society Fund George Sorose, to tady nemůže chybět. (Smích z řad poslanců Pirátů.) Od té dostali 363 750 korun. A samozřejmě tu migraci tady financuje Evropská unie. Protože z Evropské unie, z Azylového migračního a integračního fondu, takzvaného AMIF, dostali 14 milionů korun a z dalšího evropského fondu dostali 11 387 tisíc korun.

Takže abych vrátil tu diskuzi zpátky, tak samozřejmě my jako SPD máme priority jiné. A to jsem teda vytáhl jenom jednu z neziskových organizací. Takže paní ministryně, jestli nám to tady nevysvětlíte, tak já si na příště připravím ten seznam už dlouhosáhlejší, protože těch neziskových politických organizací, které financujete, je tam řada. Takže si to můžeme rozebrat. A můžeme si o tom popovídat, jaké jsou priority vašeho rezortu.

Ale zpátky k těm důchodům. Mě trošku zaskočilo, že vláda nepodpořila náš návrh na minimální důstojný důchod. Ten zákon už tady teď leží. My jsme navrhovali, aby ta hranice se počítala podle takzvané hranice chudoby, kterou stanovuje evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat. Dneska je to cca 12 tisíc korun čistého pro Českou republiku. A aby všichni senioři - a podmínkou jsou odpracovaná léta, to chci zdůraznit, podmínkou jsou odpracovaná léta, to tam zůstává - tak aby měli minimální důstojný důchod cirka těch 12 tisíc korun. Což je dneska ta hranice chudoby stanovená Eurostatem pro Českou republiku. A od této částky zásluhově. Od této částky zásluhově. Protože si stojíme za tím, že za důchody do 12 či do 13 tisíc korun, což je dneska cca průměr v České republice, prostě nelze vyžít, nelze.

A vy se nám tady můžete smát, jako se nám tady smála za naše návrhy před chvílí paní ministryně Maláčová - to tady na kameře diváci nevidí, ale já vás tady vidím, protože vás tady mám metr od sebe - a ještě vám tady radí předseda ČSSD Hamáček, co máte odpovídat - tak prostě jsme v rozporu. Vy se smějete, Piráti se smějí, ale my se nesmějeme, protože těch důchodců do 13 tisíc čistého je opravdu hodně, jsou v zoufalé situaci. A rád bych zdůraznil, že my v SPD myslíme i na invalidní důchodce. Ti jsou pro nás také důležití, těm také chceme zvyšovat peníze.

A kde na to vzít? Je to přece jasné a už jsem to tady naznačil. Zrušme financování politických neziskových organizací. To ovšem ČSSD nikdy nedokáže, protože jste s nimi ruka v ruce. Dále samozřejmě říkáme na rovinu, zrušme ty neadresné dávky. My naopak navrhujeme zadresnění dávek. Dále jsem tady říkal, stáhněme vojáky z Afghánistánu. Není pravda, že je to náš závazek v rámci členství v NATO. Francie je také stáhla a jsou členy NATO. To není vůbec pravda. Je to čistě politické rozhodnutí, že tam jsou.

A my říkáme, než aby byli vojáci v Afghánistánu, tak přidejme našim důchodcům, jak invalidním, tak starobním, tak přidejme a podpořme zásadně pracující rodiny s dětmi. A to jsou priority SPD. Takže vy jako ČSSD se nám tady můžete posmívat za naše návrhy, my se tomu nesmějeme, my budeme dál pevně stát za naším programem, pevně budeme stát za tím, abychom zvyšovali jak starobní, tak invalidní důchody těm nejchudším, protože chceme, aby se jim žilo dobře.

Takže ještě zpátky k tomu návrhu na ten minimální důstojný důchod. Jak jsem říkal, platí to i v některých vyspělých zemích. Takže bych byl rád, aby tento návrh jsme tady pokud možno předřadili, aby na tom byla vládní koalice, aby jste se skutečně na tom shodli, že to je priorita, abychom to projednali a doufám, že návrh hnutí SPD podpoříte. Protože si myslím, že to je ta důležitá skupina. Já znám řadu seniorů - nejenom seniorů, ale i invalidních důchodců také - kteří skutečně mají ty důchody do 12, do 13 tisíc korun. A musím říct, že doslova živoří.

To znamená, jedna věc je, když se někdo tady usmívá a druhá věc je, zdali navrhuje nějakou alternativu. Jo, to je ta věc. Je potřeba navrhnout alternativu, jak jim tedy pomůžeme. My například od začátku říkáme, aby se zvyšovaly důchody pevnou částkou, nikoliv procentem. To tady premiér Sobotka minulé volební období neustále odmítal, nechtěl to. A my říkáme, že když se zvyšují důchody všem procentem, tak říkáme jasně, že potom se rozvírají nůžky mezi chudšími důchodci a mezi těmi bohatšími. A my říkáme, že všem stoupají náklady stejně, protože i chudší důchodce potřebuje stejné množství tepla, má stejný hlad, má potřebu žít také určitou kvalitou života.

A je potřeba, aby prostě se jim zvyšovalo stejnou částkou, protože všem náklady stoupají podobně. To jsou naše názory, takže ať si tady bude říkat, co budete chtít, vymlouvat se, říkat, jaké jsou to nějaké populistické nápady a tak, ano, my jsme slyšeli vox populi. My jsme slyšeli od občanů, a je to vox populi, a od toho jsme tady my v SPD. Já chodím téměř každý víkend po akcích, ptám se lidí, co je pálí. Já vím, že vy děláte v ČSSD salonní politiku. Já vás na žádných akcích téměř nevidím nikde. Nám to říkají občané a my přenášíme tyto podněty do Poslanecké sněmovny a naším úkolem je to transformovat do návrhů a projednávat to s vámi. Takže to je vše a doufám, že tady dostanu uspokojivou odpověď na financování těch politických neziskovek, o to mi tady jde, to je ten můj dotaz, proč se tedy financují. A ať ta odpověď bude taková nebo maková, tak já se rozmyslím, že bych si připravil třeba ten širší seznam, co všechno Ministerstvo práce a sociálních věcí za ty politické neziskovky financuje, abychom se na to třeba mohli příště podívat o něco podrobněji.

Děkuji.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

