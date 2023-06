Okamura (SPD): Když se daně příliš zvýší, nakonec se vybere méně peněz

reklama

Státní rozpočet letos kvůli nákupům cigaret a zahřívaného tabáku v Polsku přijde o sedm miliard korun. Na domácí spotřebě se produkty nakoupené v Polsku dle dubnového průzkumu Českého sdružení pro značkové výrobky podílí z devíti procent, u zahřívaného tabáku je to osm procent. Český stát na těchto produktech nevybere žádnou spotřební daň. Sdružení, jehož členy jsou tabákové společnosti, to uvedlo v tiskové zprávě a informovala o tom ČTK. To je přesně to, na co upozorňujeme. Když se daně příliš zvýší, nakonec se vybere méně peněz, protože část produkce se přesouvá na černý trh nebo lidé nakupují v cizině. Lafferova křivka funguje. Ekonomové z „pravicové“ ODS by to měli vědět.

Výkonný ředitel sdružení Lukáš Horák sdělil, že rozdíl mezi cenou krabičky cigaret v Česku a v Polsku je zhruba 50 korun. „Hlavním důvodem je vyšší spotřební daň v Česku a výhodný kurz koruny vůči zlotému,“ doplnil. Uvedl, že podíl cigaret z Polska na české spotřebě vzrostl v posledních letech na současnou hodnotu prakticky z nuly.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

