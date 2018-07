Okamura (SPD): Krást se vyplácí. Výsměch a plivnutí do tváře všem slušným lidem

Tak tohle se mi opravdu nelíbí, krást se vyplácí - soudodmítl potrestat pražskou kapsářku, toxikomanku a recidivistku Marcelu Kovácsovou, přestože v posuzovaném případu šlo o krádeže se škodou přes 600 tisíc korun. Kovácsová totiž s jednou kabelkou odcizila i drahý preparát na onkologickou léčbu za téměř půl milionu korun. Kovácsová se specializuje na okrádání lidí v restauracích a kavárnách a čelila nově obžalobě z dvou desítek krádeží, soud ji však nepotrestal. Přičemž nemusí ani nastoupit do vězení, přestože dostala již letos v dubnu a v květnu u jiných soudů za jiné krádeže rok a půl vězení s podmínkou a dva roky vězení s podmínkou.

Soud pro Prahu 2 včerejší rozsudek zdůvodnil tím, že upouští od souhrnného trestu, neboť rozsudky předešlých letošních soudů pokládá za dostačující. Oba uvedené soudy řešily na jaře jiné kapesní krádeže, které měla Kovácsová na svědomí. Přičemž Kovácsová byla v minulosti již pětkrát trestaná. Kovácsová má tedy nyní pouze uhradit škodu. Otázkou je, kde na to vezme. Žalobce přitom pro kapsářku navrhoval souhrnný nepodmíněný trest v celkové délce čtyř let, ale nebylo mu vyhověno...

Co na to říct? Je to výsměch a plivnutí do tváře všem slušným lidem. Neuložení souhrnného trestu neodpovídá vysokému stupni společenské škodlivosti jednání kapsářky. Slušní lidé jsou pro ni opakovaně jen lovnou zvěří, kterou loví a okrádá. Celý rozsudek je dalším důkazem toho, že české soudnictví nefunguje dobře. Hnutí SPD jako jediná strana v Parlamentu navrhuje konkrétní řešení – prosazujeme přímou hmotnou odpovědnost soudců za způsobené škody jejich chybnými rozsudky a chceme zavést časově omezený mandát soudců na pět let, který by museli obhajovat s tím, že by byla transparentně vyhodnocena kvalita jejich práce.

A co se týče vyplácení sociálních dávek, tak v případě zdravých práceschopných lidí navrhujeme podmínit vyplácení sociální podpory pracovní minulostí a trestním rejstříkem bez úmyslných trestných činů. Ostatní strany ale naše návrhy odmítají, přičemž sami žádné řešení nenabízí. Prosím vás tedy o podporu, abychom měli co největší sílu prosadit náš program.

