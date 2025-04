Okamura (SPD): Lidé se mají za Fialovy vlády čím dál hůř a on se tím ještě chlubí v televizi

Vážené dámy a pánové,

jako první mimořádný bod za SPD navrhuji bod s názvem Nájemní i vlastnické bydlení je v České republice kvůli Fialově vládě nejdražší v celé Evropě. Jaká je situace? Ano, skutečně, nájemní i vlastnické bydlení v České republice je nyní v přepočtu dle parity kupní síly měny dokonce nejdražší v Evropě, tady v České republice je nejdražší v celé Evropě. A Fialova vláda se dokonce chlubí tím, což je úplně otřesné, to je neuvěřitelné, že příspěvek na bydlení pobírá rekordních 300 000 domácností a jen v loňském roce stát, jenom pro vaši informaci, na ten příspěvek vynaložil 20 miliard korun. A já jsem slyšel premiéra Fialu v televizi, takže on místo aby se chlubil tím, což samozřejmě se chlubit nemůže, že počet lidí na sociálních dávkách klesá, tak on se v televizi chlubil tím, že za jeho vlády počet lidí na sociálních dávkách stoupá. To znamená, on se ještě chlubí tím, jak je hloupej, že lidi chudnou, že se lidi mají čím dál hůř za Fialovy vlády, a tím se ještě chlubí v televizi.

No, to je neuvěřitelné. Přitom cílem každé vlády by mělo být, aby přece klesal počet lidí na sociálních dávkách, aby se lidem dařilo tak dobře, aby měli důstojné důchody, aby měli důstojné mzdy a platy, aby si přece nemuseli žádat o sociální dávku.

Takže dneska ta situace je taková, protože Fialova vláda, předtím to byl ministr Ivan Bartoš za Piráty, teď to má STAN, to Ministerstvo pro místní rozvoj, premiér Fiala, úplně jste se vykašlali na řešení dostupného bydlení v České republice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě hnutí SPD má konkrétní návrhy, jakým způsobem dostupnost bydlení řešit, a proto taky navrhuji tento mimořádný bod, abychom tady diskutovali. Hnutí SPD navrhuje například zavedení systému státem garantovaných výhodných rodinných půjček na bydlení samozřejmě pro pracující rodiny, dále je možnost diskutovat o zastropování sazeb hypotečních úvěrů.

Chceme znovu zavést daňová zvýhodnění, která vy jste zrušili, to znamená například pracující rodina s dětmi, vy jste je od loňska okradli v rámci toho vašeho okrádacího balíčku až o 40 000 korun ročně. Ano, pracující rodiny s dětmi, Fialova vládní koalice, to jsou ty lidovci, tam jsou tam KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti tam byli a ještě tam ODS, tak vy jste okradli pracující rodiny s malými dětmi až o 40 000 korun ročně, protože jste jim zrušili ty slevy na manžela, manželku a tak dále. A my naopak si myslíme, že by ty slevy bylo potřeba zpátky zavést.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 15% Nemám 76% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 1419 lidí

Ostatně za vaší vlády, teď nejnovější údaje, má Česká republika nejnižší porodnost v historii České republiky, protože mladí lidé se bojí mít děti, protože při té vaší Fialově drahotě se bojí, že je neuživí prostě. To znamená, Česká republika kvůli vám vymírá a vy to chcete řešit migranty, místo abyste podpořili české pracující rodiny, aby se nebály mít druhé a třetí dítě. To vy ale dělat nechcete, protože vy prosazujete migraci, vy jste schválili migrační pakt EU, vy jste to tady zahltili těmi Ukrajinci, a teď od příštího roku se sem mají přerozdělovat islámští afričtí migranti.

Taky stoupla prudce kriminalita cizinců v České republice a je tady spousta nevinných českých obětí znásilnění, různých útoků, všichni to známe, mnoho těchto kauz už proběhlo i v médiích. Fialova vláda ale vůbec nic nedělá a naopak ministr Rakušan z hnutí STAN ještě vyzval ty statisíce Ukrajinců, kteří sem přišli za poslední tři roky, že i po skončení té dočasné ochrany tady budou moci prý být dál.

No tak to já si hlavně myslím, že je důležité, aby tady dál už nebyla Fialova vláda a ministr Rakušan, a tím pádem, pakliže bude SPD ve vládě, tak zjednáme pořádek, uděláme revizi všech těchhle těch povolení Ukrajinců, povolení k pobytu, a necháme tady pouze ty, kteří tady mají pracovní místo a prokazatelně pracují na pracovní místo, hlavně na které nelze přijmout české občany, a těm, co tady nepracují, a těm, co tady sosají sociální dávky, těm ukončíme povolení k pobytu, což si myslím, že je zcela správné.

Také už jsem terčem výhrůžek od Ukrajinců, už mi průběžně vyhrožují, a dokonce vyzývají na internetu, aby se Ukrajinci žijící v České republice zasadili o to, aby SPD neuspělo ve volbách, protože pak dojde k té revizi těch povolení k pobytu. Takže samozřejmě já si myslím, že je potřeba pravý opak, aby SPD uspělo ve volbách, abychom ukončili škodlivou Fialovu vládní koalici a ministra vnitra Rakušana, aby už tady neškodili. Takže to je k těm daňovým zvýhodněním, my chceme daňově zvýhodnit a podpořit české rodiny s dětmi a české občany, na rozdíl od Fialovy vládní koalice a ministra vnitra Rakušana ze STAN, který chce podpořit cizince a podporuje celou dobu, vy podporujete cizí státní příslušníky, aby dostávali peníze v České republice, my podporujeme české občany, takhle je to v podstatě jednoduše nastaveno tady, a o tom budou volby, o tom budou volby mimo jiné.

My chceme dále podporovat družstevní bydlení v rámci našeho plánu na zajištění dostupného bydlení. Je potřeba zapojit kraj, města a obce například bezúplatnými převody nemovitostí ve veřejném vlastnictví. A je potřeba také samozřejmě razantní snížení nákladů na bydlení v podobě například zastropování cen energií.

A v neposlední řadě, a o tom bude řeč i tento týden, je potřeba zásadně, zásadně zjednodušit stavební řízení, aby trvalo třeba jenom několik týdnů, jako je to i v některých vyspělých zemích světa. Ne několik roků, ale několik týdnů aby trvalo, abychom nastartovali výstavbu a nastartovalo se bydlení - aby to zlevnilo pro občany, aby bylo bydlení levnější. Fialova vláda se ale úplně na všechno vykašlala. Já když jsem slyšel teďka v televizi ty vaše sliby, co všechno chcete dělat tam premiér Fiala říkal - ale vy jste na to měli čtyři roky, neudělali jste nic. No, neudělali jste nic.

Vy jste sem přijali statisíce migrantů, zvýšila, zvýšila se kriminalita cizinců, okradli jste lidi zvýšením daní v rozporu s vašimi předvolebními sliby, ukradli jste peníze pojišťovnám - zdravotním pojišťovnám - takže se zhoršila dostupnost zdravotní péče, okradli jste důchodce - a to i starobní i invalidní i vdovské i sirotčí důchody - o slíbené zákonné valorizace. O to jste je okradli taky. Takže okradli jste, koho mohli, okradli jste rodiny s dětmi. A výsledkem je, že vám plně věří už pouze 2 procenta občanů. To je výsledek vaší vlády. A výsledkem je to, že je tady nejhorší, nejméně dostupné bydlení dokonce v celé Evropské unii v přepočtu na paritu kupní síly.

Samozřejmě jste to zhoršili i těmi Ukrajinci, protože v Praze - a už jsem o tom tady mluvil minule - ještě před třemi roky, nebo třemi a půl rok, tak si bez problémů mladí lidé mohli v Praze pronajmout bydlení a třeba se sem přestěhovat za prací. Poté, co jste předvedli, tak už to možné není, protože takovým způsobem zdražili v Praze nájmy, protože poptávka je vyšší než nabídka, že samozřejmě těžce na vaši politiku, na vaši proimigrační politiku, doplácí teďka naši občané tím, že už ani nemůžou - tím se taky zhoršilo samozřejmě velice dostupné - dostupnost bydlení.

Takže vy se - opravdu škodíte, kde můžete, českým občanům. A to je samozřejmě špatně. Navíc Fialova vláda za účasti Pirátů způsobila pokaženou digitalizací stavebního řízení škody v desítkách miliard korun. A tady se přesně ukazuje vhodnost návrhu SPD na zavedení přímé osobní hmotné a trestní odpovědnosti politiků v exekutivě. Protože já nechápu, proč ministr, který - takzvanou smlouvu o hmotné odpovědnosti nebo péči řádného hospodáře mají ředitelé domovů důchodců, ředitelé škol, mají to tím pádem i ředitelé veřejných institucí a veřejných, řekl bych, organizací.

Ale proč to nemá ministr? A výsledkem je přesně to, co tady říkám. V podstatě jsem to říkal i před nástupem vaší vlády, že se ministrem stává nekompetentní člověk, který způsobí miliardové škody. A kdo to pak zaplatí? To znamená, že za Piráty a za Fialovu vládu to zaplatí občané ze svých daní. To, co jste způsobili za škody.

Ale to je špatně, protože já si myslím, že by si to měl zaplatit ministr, který ty škody způsobil. A protože předpokládám, že asi nedisponuje desítkami miliard korun, tak já navrhuji - my máme na to řešení. Já už jsem byl součástí debaty, kde toto mi bylo řečeno, kde má vzít ministr ty miliardy, když způsobí škodu miliardách? Tak zaprvé by vůbec neměl být ministrem takový člověk, který v životě neřídil větší organizaci. To se přesně ukázalo v případě Pirátů, v případě pana exministra Bartoše. V životě neřídil větší firmu, větší podnik, tak mu to taky samozřejmě pak - jak může řídit ministerstvo? Ale hlavně my navrhujeme, aby tam byla aspoň spoluúčast. To znamená, spoluúčast může být třeba do nějaké částky, ale už by to bylo určitě - jako je to třeba u pojištění, u třeba havarijního pojištění - že samozřejmě ale už víte, že si budete dávat pozor, protože si část, alespoň část budete platit ze svého z těch způsobených škod, a to mi připadá, že by bylo adekvátní.

Dneska není nic. Dneska tady Piráti způsobili škodu v desítkách miliard korun s premiérem Fialou. Protože premiér Fiala na to byl minulý rok už od jara námi upozorňován tady na mikrofon a ve Sněmovně jsme upozorňovali, že to stavební řízení nebude funkční, že je potřeba odložit - a zachovat stávající systém. Nikdo nás tady neposlouchal, opozici. Naposledy jsme na to upozornil ještě během léta, to už samozřejmě bylo od zahájení platnosti, od 1. července. Opět nic ze strany premiéra Fialy, vůbec nic nedělal, nečinil, a pouze premiér Fiala z ODS přihlížel - nebo z koalice SPOLU dneska - přihlížel tomu, jak škody narůstají. Stěžovali už si úplně všichni - Svaz měst a obcí to říkal, nejenom zástupci stavebnictví a profesních organizací, ale dokonce i Svaz i měst a obcí už je na to upozorňoval. Ale premiér Fiala, jak je nekompetentní, a neví, která bije, tak samozřejmě mu to bylo úplně jedno. On naopak jezdil po Evropě a to, že - a lobboval za Ukrajinu. Místo aby lobboval za české občany - to je opravdu úplně šílené. Ale k tomu se taky ještě dostanu.

To znamená, dnes je ta situace taková, že tento týden, pozítří, tady proběhne opozicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny k hospodářským škodám způsobeným nezvládnutou digitalizací stavebního řízení ze strany vlády Petra Fialy. Podle průzkumu analytické společnosti CEEC Research, který probíhal mezi 128 stavebními firmami, zaznamenalo 36 procent oslovených podniků zásadní výpadky v tržbách. Způsobené škody jsou odhadovány již v desítkách miliard korun. Fatální selhání vlády bývalého ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů a premiéra Fialy z ODS v procesu digitalizace stavebního řízení závažným způsobem přímo dopadlo na obchodní výsledky i existenci stovek firem a jejich zaměstnanců. Na zásadní pochybení Ministerstva pro místní rozvoj poukazuje i aktuální vládní právní audit digitalizace stavebního řízení.

Už to potvrdili, audit. Pravda, my jsme viděli jenom předběžné závěry, to proběhlo tedy médii. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňovalo na nepřipravenost procesu digitalizace stavebního řízení. A jak jsem říkal, tak v loňském roce jsme několikrát premiéra Fialu vyzývali k jejímu odkladu a přepracování, on to ale vždy ignoroval. To znamená, koalice SPOLU je spoluodpovědná za způsobené škody, a proto to navrhuji jako mimořádný bod - respektive proto, protože nám jde o to, aby se konečně začalo řešit dostupné bydlení. Ale vy ho řešit nechcete. Za čtyři roky jste neudělali - jediné, co jste udělali, je, že jste způsobili miliardové škody, a to je samozřejmě špatně.

Já bych byl rád, aby bod číslo 1 na dnešní schůzi byl bod ohledně nedostupného bydlení pro naše občany. A SPD chce zajistit dostupnější bydlení.

Jsem zvědavý - já předpokládám, že náš bod zamítnete jako vždy, protože vy nemáte výsledky a vy ani nic nechcete dělat a v podstatě žádné návrhy ani nemáte.

Jako druhý mimořádný bod na dnešní schůzi bych chtěl navrhnout mimořádný bod s názvem Potraviny dál zdražují a Fialova vláda nic nedělá. To je návrh bodu.

Inflace dál roste, o čemž svědčí březnová data Českého statistického úřadu. Alarmující je zejména míra a rychlost meziměsíčního a meziročního zdražování potravin. V meziročním srovnání například ceny mléka o 11,4 procenta, ceny ovoce o 1,1 procenta, ceny vajec dokonce o 46 procent - a to ještě není v tom započítáno to zdražování teďka o Velikonocích - máslo stouplo o 27,3 procenta cena, čokolády a čokoládových výrobků stouply ceny o 33,9 procent, a například kávy stouply ceny o 22,5 procenta.

Dále rostou výrazně ceny nájemného, o tom už jsem hovořil. Fialova cena - vláda na jakýkoliv efektivní boj proti inflaci rezignovala. Přitom tu inflaci jste do značné míry svými kroky sami vyvolali. Jakými kroky: například tím prudkým zadlužováním - dluh stoupl o bilion korun za vaší vlády. Takhle prudké zadlužování je samozřejmě proinflační faktor a mohl bych pokračovat.

Naopak dalšími plány - a právě dalšími plány na masivní zadlužování státu ještě inflaci podporujete. To znamená, je to doslova Fialova drahota, tak jak občané už taky - už tomu masově taky říkají v celé České republice. Z hlediska občanů je nejhorší, že nejvyšší růst cen se týká zejména zboží a služeb základní životní potřeby a že nejvíce postihuje nízkopříjmové pracující domácnosti, rodiny s dětmi a seniory.

Hnutí SPD je v příští vládě okamžitě připraveno realizovat svůj dlouhodobý plán na zastavení zdražování, který je tvořen zejména systémovými opatřeními směřujícími k zastropování cen energií, trvalým snížením cen potravin, například novelou zákona o cenách. Součástí toho je samozřejmě i zajištění cenově dostupného bydlení pro české občany, to znamená, aby bydlení zlevnilo. Samozřejmě součástí tohoto plánu musí být i odpovědná rozpočtová politika.

Takže z toho důvodu chci navrhnout bod číslo dvě, protože bydlení, ta současná situace, nedostupné bydlení, drahé energie a drahé potraviny, drahé a nekvalitní potraviny, to jsou zásadní tři věci, které SPD chce řešit. Chceme je řešit i po volbách v příštím volební období, protože Fialova vláda, nejenom že jste to neřešili, ale všechno dopadá jenom k horšímu, k horšímu pro naše občany. Takže pro SPD jsou to zásadní priority - levné a kvalitní potraviny, dostupné bydlení, levnější energie a samozřejmě dostupné sociální a zdravotní služby. Taky nechceme válku, chceme mír, což přesně Fialova vláda dělá pravý opak. Vy chcete válku a nechcete mír. To je přesně vaše politika. Takže doufám, že to letos na podzim už ve volbách skončí, tahleta vaše politika.

Jako třetí mimořádný bod na schůzi Sněmovny navrhuji jménem SPD bod s názvem Fialova vláda svoji politikou způsobila alarmující propad porodnosti. K tomu dodám, že SPD chce prosadit výraznou podporu pracujících rodin s dětmi. Podle aktuálních údajů z českých porodnic a Českého statistického úřadu se v České republice v roce 2024 narodilo pouhých 84 311 dětí, což představuje nejnižší počet novorozenců v historii naší země. Takto nízká porodnost zásadně proměňuje podobu české populace a bude mít v příštích desetiletích negativní dopad na systém veřejných financí, důchodový účet, trh práce i systém zdravotnictví. V některých příhraničních regionech porodnost meziročně klesla o více než 15 %. Situace je naprosto alarmující a Fialova vláda na ni vůbec nereaguje.

Naopak tato škodlivá Fialova vláda - kde mimochodem rodinnou politiku a sociální záležitosti má na starosti KDU-ČSL, to je ta strana, KDU-ČSL, ale jinak to ministerstvo má v gesci koalice Spolu, to znamená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL - tak i za souhlasu hnutí STAN a Pirátů jste zrušili pracujícím rodinám s nejmenšími dětmi daňovou slevu ve formě školkovného a zásadně jste omezili přístup těchto pracujících rodin k daňové slevě na manželku či manžela. Hnutí SPD hlasovalo samozřejmě proti těmto vašim asociálním návrhům a naopak my navrhujeme podporu pracujících rodin s dětmi a chceme je daňově zvýhodnit.

Hnutí SPD svůj komplexní program prorodinné politiky již opakovaně představilo. Výrazné zvýhodnění pracujících rodičů nezaopatřených dětí, zvýšit porodné a vyplácet je i na třetí a každé další dítě v pracující rodině, zajistit dostupné bydlení pro mladé pracující rodiny, například formou výhodných půjček garantovaných státem a státních hypoték. Já jsem tady - protože pro SPD je rodina na prvním místě - někde slyšel v souvislosti s naším návrhem, že když SPD prosazuje, my prosazujeme, zvýšit porodné a vyplácet jej i na třetí a každé další dítě v pracující rodině, tak hned jsem se stal terčem útoku nějakých aktivistů, zřejmě podporujících vládní koalici, Piráty a podobně - tak to odhaduji - anebo tady koalici Spolu, koalici STAN - jak to, že prý porodné chci jenom pro děti z pracujících rodin? No a pro koho jiného?

My říkáme, že na porodné má mít nárok buď ten, kdo studuje - dobře, při studiu se může stát, že někdo třeba otěhotní - nebo pracuje, nebo pracuje alespoň jeho partner. Ale proč má mít porodné někdo, kdo nepracuje, kdo si udělal program z toho, že čerpá sociální dávky, má prostě dokola děti a pak jsou na sociální dávkách? Pak chrápou někdy, já nevím, dopoledne, a dělají problém v těch nepřizpůsobivých lokalitách. My nechceme dávat sociální podporu nepracujícím lidem nebo těm, kteří se nechovají řádně. Studium nebo jeden z partnerů pracuje anebo pracují. Že prý porodné, že za to děti nemůžou. No, tak jistě, to je sice pravda, že děti nemůžou za to, do jaké rodiny se narodí, ale to neznamená, že by měli mít sociální dávky notoricky nepřizpůsobiví spoluobčané. S tím SPD prostě nesouhlasí, ať si o tom myslíte, co chcete. My chceme sociálním systémem podporovat pouze lidi, co žijí slušně a řádně. Samozřejmě zdravotně postižené spoluobčany podporujeme, protože ti za to nemůžou - to se může stát každému - ale ne nějaká namakačenka.

Už jsem říkal opakovaně - naštěstí už mě z toho tihleti vládní sluníčkáři nezkouší - prý kdo je to nepřizpůsobivý? Párkrát jsem v televizi tu definici řekl a už je klid, protože oni si mysleli, že mě na to dostanou. Nedostanou. Tak to zopakuji ještě jednou. Moje definice nepřizpůsobivého je ta - nemá to nic společného s žádnou barvou pleti. Nepřizpůsobivý je ten, kdo je práceschopný, dlouhodobě nepracuje, ani si dlouhodobě nehledá práci, a zároveň - to je důležité - inkasuje sociální dávky. To je pro mě nepřizpůsobivý člověk. Doufám, že je to jasné. Takže nepřizpůsobivý může být i bílý feťák anebo kdokoliv jiný. V každém případě platí, že takovým lidem SPD žádnou podporu dávat nechce. Vy jo, vy jim podporu dáváte, vládní koalice. My ne, my nechceme. Další rozdíl mezi SPD a tady Fialovou vládní pětikoalicí, protože Piráti to je jakbysmet. Ti taky podporují ty nepřizpůsobivé.

Ostatně Piráti byli ti, kdo nám tady blokovali minulé volební období. Je to čtyři roky zpátky touto dobou, tak nám tady jejich poslankyně - dneska místopředsedkyně Sněmovny Richterová za Piráty - obstruovala spolu s lidovci, s lidoveckým poslancem - Čižinský se jmenoval ten poslanec za lidovce - tak tady obstruovali ještě před čtyřmi roky v létě - už nám prošel dokonce prvním čtením náš zákon, bylo to před třetím čtením - ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, ten skutečně funkční zákon. Obstruovali jste to schválně tak, aby to neprošlo vůbec.

Takže kvůli vám čeští daňoví poplatníci platí tady miliardy navíc, protože se ukazuje, že to zneužívání - viděl jsem nějakou analýzu před nějakou dobou - že je to asi miliarda korun ročně, co jde těmto lidem, které jsem specifikoval teďka tou definicí. Tak vlastně kvůli vám se teďka vyplácí tyhlety peníze, kvůli vám, vaší vládní koalici, včetně Pirátů, se vyplácí zbytečně peníze českých daňových poplatníků těmto lidem. Pro SPD je na prvním místě slušný člověk, slušný člověk na prvním místě. Tu definici jsem tady říkal, kdo je nepřizpůsobivý z našeho pohledu a samozřejmě slušný není ani ten, kdo tady páchá trestnou činnost. To je přece evidentní.

Takže my bychom byli rádi, abychom tady řešili propad porodnosti a podporu slušných rodin s dětmi, a proto to dáváme jako třetí bod, protože Fialova vláda dělá pravý opak. Porodnost rekordně klesla kvůli vám, kvůli Fialově drahotě. Takže je potřeba o tomhletom mluvit, aby se mladé rodiny z pracujících rodin nebály mít děti, protože ony se bojí, že je neuživí. To je ten celý problém. Samozřejmě můžeme mluvit i o dalších faktorech. Já je znám, ty další faktory, znám je. Ale určitě ten, který můžeme ovlivnit, je, abychom podpořili rodiny s dětmi, pracující rodiny s dětmi.

Jako čtvrtý mimořádný bod... To ani nebude mimořádný bod, to v podstatě jenom poznamenám, protože Senátem prošlo zvyšování povinných poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Takže poté, co si tady protlačila Fialova vládní koalice zvyšování poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, tak už to odsouhlasil i Senát, kde má taky Fialova vládní koalice většinu.

Takže vy teďka, tak kvůli vám teďka budou platit poplatky majitelé chytrých mobilních telefonů a majitelé zařízení, to znamená například laptopů a podobně, kteří mají přístup k internetu, což je šílené, má to být až 600 000 lidí navíc. My jsme hlasovali proti. Tak v této souvislosti jsem chtěl jenom zdůraznit, že po podzimních volbách, po letošních podzimních volbách, teď jsme v menšině, tak navrhneme zrušení, zrušení poplatků České televize a Českého rozhlasu a navrhneme převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. A bude to jeden z prvních kroků, který bychom rádi udělali. A to jsem chtěl jenom tady zdůraznit.

Mimořádný bod číslo 4, který bych chtěl dát, je, že Německo chce sebrat hlasovací práva v Evropské unii neposlušným státům a Fialova vláda k tomu mlčí.

No, já už jsem to tady navrhoval minulý týden, ale vůbec nic se neděje, koukám, protože Fialovu vládu Česká republika přece nezajímá. Vás zajímá Ukrajina. Přitom situace je taková, že hrozí definitivní ztráta suverenity České republiky, protože vznikající vláda německých Křesťanských a sociálních demokratů navrhuje omezování a pozastavení hlasovacích práv v orgánech EU těm členským státům, které nenaplňují německé a bruselské pojetí - teďka cituji - zásad právního státu. Neboli my už víme, o co jde. Jde o to, že ten, kdo má jiný názor, než má Brusel a Berlín, takže samozřejmě mu bude vyhrožováno zase finančně, právně a sankcemi a tak dále. Německo, německá nová vláda rovněž plánuje prosazovat rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU, zejména v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Hodlá tak pokračovat v odebírání kompetencí členským státům a v dalším omezování jejich suverenity.

No a samozřejmě všechny tyto návrhy jsou pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, protože by znamenaly transformaci Evropské unie do federálního superstátu, kde jednotlivé členské země pozbývají jakoukoliv národní a státní suverenitu. My v SPD budeme usilovat o to, aby budoucí česká vláda, jejíž součástí chceme být, tyto německé návrhy blokovala. Pokud by měly být jakýmkoliv způsobem uvedeny do praxe, není v českém národním zájmu, být v takovém případě členy Evropské unie.

No a já znovu vyzývám Fialovu vládu, minulý týden jste mi tento bod zamítli. Potvrdilo se, že vy jste ukrajinská vláda nebo bruselská vláda a vůbec vás zajímá Česká republika, naše suverenita, to, aby náš hlas byl v Bruselu slyšet. Takže já znovu to tady chci zařadit jako bod 5, protože prostě já chci vás vyzvat k tomu, abychom tady diskutovali vaše postoje a naše postoje. A chci vás vyzvat k tomu, abyste se ozvali v Bruselu, když tam pořád jezdíte. Vy tam jenom servilně mlčíte, nebo servilně kývete, jste kývači, kývačská vláda, kývači a vítači se tomu říká. Vy jste vítači i kývači. Vítači migrantů a kývači Bruselu. Takže kývači a vítači, takže to jste vy. Ale já vás chci teda, když už teda teďka ještě pár měsíců v té vládě budete, že vaše vláda podle všeho v tom složení, co jste teď, to další složení nevím, to rozhodnou voliči, napoví, tak určitě končí, to lze předpokládat. Takže já se chci, já se chci zeptat a vás vyzvat, abyste se ozvali v Bruselu a Berlíně proti těmto německým návrhům, které mají omezit suverenitu. Už jsem vás v tom vyzýval před týdnem a nikdo nic nedělá z vás, vy mlčíte, protože mlčení je souhlas a vy s tím souhlasíte, aby se osekala suverenita České republiky. A to my chceme, chceme samozřejmě, aby to tak bylo, abyste se ozvali, abychom bránili naši suverenitu České republiky. Takže to je bod číslo 5.

Jako šestý mimořádný bod navrhuji jménem SPD bod s názvem V České republice nemá svého stálého praktického lékaře jeden milion dospělých a přes 130 000 dětí. A Fialova vláda vůbec nic v tomto ohledu nedělá. To tam taky doplňte, prosím, pane předsedající. Fialova vláda v tomto ohledu - no, Fialova vláda nic nedělá, ono je to ve všech ohledech, takže to nemusíme už dávat. No a já to tady zase navrhuju opakovaně. Já vůbec nechápu, jak vůbec vám to může být ukradené. Že přes milion lidí včetně 130 000 dětí, nemá svého praktického lékaře, a to nemluvím ani o zubařích. Tam jsou to další obrovské počty, co nemá svého vlastního zubaře. Vám je to úplně jedno! Koalice Spolu opět, protože ministr zdravotnictví je Vlastimil Válek, dokonce vicepremiér za TOP 09. Koalice Spolu, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, a samozřejmě s tím souhlasí i STAN, pan ministr Rakušan a Piráti taky byli v té vládě.

Protože dle aktuálních informací Sdružení praktických lékařů nemá v České republice svého stálého praktického lékaře jeden milion dospělých a přes 130 000 dětí. Tisíce občanů tak čerpají tento typ lékařské péče na pohotovostech či u ambulantních specialistů. Tento stav vede i ke zhoršování zdravotního stavu poměrně širokých vrstev našich obyvatel. Z důvodu stárnutí populace bude navíc do deseti let potřeba o pětinu více ordinací praktických lékařů pro dospělé. Hnutí SPD považuje tento stav za alarmující. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek TOP 09 ve správě a řízení zdravotnictví zcela selhali, přestože se jedná o klíčovou veřejnou službu, kterou si občané platí v rámci povinného pojištění, a stát je povinen zajistit její dostupnost. Prvořadou povinností příští vlády ve spolupráci s kraji, městy, obcemi a zdravotními pojišťovnami proto bude okamžité zahájení práce na obnově dostatečně robustní sítě ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé napříč celou republikou, a to včetně změny stávající koncepce zdravotnictví.

Takže já chci dát tento bod jako mimořádný bod na schůzi této schůze z toho důvodu, že chci slyšet od vlády, nesnese to odkladu a dávám to tady, pořád navrhuju a vy mi ten bod pořád zamítáte, protože žádné návrhy nemáte a nikoho z opozice nechcete k tomu pustit, aby, aby tedy nějaká pozitivní řešení realizoval. To znamená, lidi už jsou zoufalí, občani už jsou z toho zoufalí, z té nedostupné zdravotní péče. Zkuste se objednat třeba k nějakému specialistovi. Měsíce to trvá, než se k nim vůbec dostanete. A to i v případě dětí. Pozor! Třeba když se chcete u dětí objednat, nevím, alergologie třeba, píšou mi lidi z regionů, mi píšou, konkrétně třeba z Moravskoslezského kraje, mi teďka psaly maminky, chtějí se třeba s malým dítětem, tříletý, čtyřleté dítě, alergologie, tři měsíce se čeká vůbec, aby se někam dostali. Dětský zubař samozřejmě problém, obrovský problém. To znamená, vy to řešit nechcete a my chceme, aby se tady ta řešení diskutovala a abychom představili naše řešení a před občany hlavně, aby se občané dozvěděli, co a jak.

A úplně závěrem, ještě mě teďka napadlo, ale glosoval jsem to v televizi v CNN, proti mně seděla paní místopředsedkyně STAN Kovářová a pan místopředseda ODS Skopeček a říkali, jak prý je to tady ve Sněmovně v osobní rovině. A já jsem jí na to odpověděl: Vy jste nastavili osobní rovinu. Vy jste mě vydali k trestnímu stíhání, protože prosazujete migraci, a vy jste mě vydali k trestnímu stíhání za můj, za náš protiimigrační plakát. Protože vy prosazujete migraci do České republiky a já jsem proti, SPD je proti, my nechceme migrační pakt EU.

Takže vy mě vydáte za mé protiimigrační názory k trestnímu stíhání, teď mi hrozí tři roky vězení, a pak si stěžujete na osobní rovinu? To je opravdu k smíchu. Děkuju.